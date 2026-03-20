Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Ένα φαινομενικά αθώο λάθος μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας δημοφιλούς εφαρμογής γυμναστικής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου Σαρλ ντε Γκωλ στη Μεσόγειο.

Το περιστατικό έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή οξύνονται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Monde, ένας νεαρός αξιωματικός του γαλλικού ναυτικού κατέγραψε την καθημερινή του προπόνηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Strava, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται δημόσια τις διαδρομές και τις επιδόσεις τους.

Η καταγραφή ενός τρεξίματος διάρκειας 36 λεπτών στο κατάστρωμα του πλοίου ήταν αρκετή για να αποκαλύψει με ακρίβεια τη θέση του αεροπλανοφόρου – περίπου 100 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές, βορειοδυτικά της Κύπρου.

Η συγκεκριμένη πληροφορία, αν και ίσως φαινομενικά ασήμαντη για έναν απλό χρήστη, αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε στρατιωτικό επίπεδο.

Το Σαρλ ντε Γκωλ αποτελεί τη ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου και η ακριβής τοποθεσία του θεωρείται ευαίσθητο επιχειρησιακό δεδομένο.

Η διαρροή του, μάλιστα, έγινε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που εντείνει τους κινδύνους.

Η αόρατη απειλή των «έξυπνων» εφαρμογών

Η εφαρμογή Strava χρησιμοποιείται από περισσότερους από 120 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, προσφέροντας δυνατότητες καταγραφής μέσω GPS.

Αν το προφίλ ενός χρήστη είναι δημόσιο, οποιοσδήποτε μπορεί να δει πού και πότε πραγματοποιήθηκε μια δραστηριότητα, καθώς και τη διαδρομή που ακολουθήθηκε.

Αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του Γάλλου αξιωματικού.

Μέσω των δεδομένων που αναρτήθηκαν, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός όχι μόνο του ίδιου, αλλά και του πολεμικού πλοίου στο οποίο επέβαινε. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι και άλλα μέλη του πληρώματος είχαν δημοσιεύσει αντίστοιχες δραστηριότητες, συνοδευόμενες από φωτογραφίες του καταστρώματος και του εξοπλισμού.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούργιο.

Στο παρελθόν, η ίδια εφαρμογή είχε βρεθεί στο επίκεντρο για την αποκάλυψη στρατιωτικών βάσεων μέσω χαρτών δραστηριότητας, ενώ έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου ακόμη και μέλη ομάδων ασφαλείας υψηλόβαθμων ηγετών, όπως του Εμανουέλ Μακρόν, του Τζο Μπάιντετ και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το 2018 είχε φτιάξει έναν χάρτη που έδειχνε τα σημεία που προτιμούν οι δρομείς σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε γήπεδα και πάρκα ήταν και πολλές στρατιωτικές βάσεις, κάποιες μάλιστα άγνωστες στο ευρύ κοινό, όπως αμερικανικές βάσεις στη Συρία.

Ένα λάθος με σοβαρές συνέπειες

Το περιστατικό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της χρονικής συγκυρίας.

Η παρουσία του γαλλικού αεροπλανοφόρου στην περιοχή συνδέεται με την ευρύτερη αστάθεια στον Περσικό Κόλπο και την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, όπως το Στενό του Ορμούζ.

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας επιβεβαίωσε ότι η δημοσίευση των δεδομένων παραβιάζει τους κανόνες ψηφιακής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι το προσωπικό ενημερώνεται τακτικά για τους κινδύνους.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.