Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
Κόσμος 20 Μαρτίου 2026, 08:52

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Ένα φαινομενικά αθώο λάθος μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας δημοφιλούς εφαρμογής γυμναστικής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου Σαρλ ντε Γκωλ στη Μεσόγειο.

Το περιστατικό έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή οξύνονται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Monde, ένας νεαρός αξιωματικός του γαλλικού ναυτικού κατέγραψε την καθημερινή του προπόνηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Strava, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται δημόσια τις διαδρομές και τις επιδόσεις τους.

Η καταγραφή ενός τρεξίματος διάρκειας 36 λεπτών στο κατάστρωμα του πλοίου ήταν αρκετή για να αποκαλύψει με ακρίβεια τη θέση του αεροπλανοφόρου – περίπου 100 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές, βορειοδυτικά της Κύπρου.

Η συγκεκριμένη πληροφορία, αν και ίσως φαινομενικά ασήμαντη για έναν απλό χρήστη, αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε στρατιωτικό επίπεδο.

Το Σαρλ ντε Γκωλ αποτελεί τη ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου και η ακριβής τοποθεσία του θεωρείται ευαίσθητο επιχειρησιακό δεδομένο.

Η διαρροή του, μάλιστα, έγινε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που εντείνει τους κινδύνους.

Η αόρατη απειλή των «έξυπνων» εφαρμογών

Η εφαρμογή Strava χρησιμοποιείται από περισσότερους από 120 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, προσφέροντας δυνατότητες καταγραφής μέσω GPS.

Αν το προφίλ ενός χρήστη είναι δημόσιο, οποιοσδήποτε μπορεί να δει πού και πότε πραγματοποιήθηκε μια δραστηριότητα, καθώς και τη διαδρομή που ακολουθήθηκε.

Αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του Γάλλου αξιωματικού.

Μέσω των δεδομένων που αναρτήθηκαν, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός όχι μόνο του ίδιου, αλλά και του πολεμικού πλοίου στο οποίο επέβαινε. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι και άλλα μέλη του πληρώματος είχαν δημοσιεύσει αντίστοιχες δραστηριότητες, συνοδευόμενες από φωτογραφίες του καταστρώματος και του εξοπλισμού.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούργιο.

Στο παρελθόν, η ίδια εφαρμογή είχε βρεθεί στο επίκεντρο για την αποκάλυψη στρατιωτικών βάσεων μέσω χαρτών δραστηριότητας, ενώ έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου ακόμη και μέλη ομάδων ασφαλείας υψηλόβαθμων ηγετών, όπως του Εμανουέλ Μακρόν, του Τζο Μπάιντετ και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το 2018 είχε φτιάξει έναν χάρτη που έδειχνε τα σημεία που προτιμούν οι δρομείς σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε γήπεδα και πάρκα ήταν και πολλές στρατιωτικές βάσεις, κάποιες μάλιστα άγνωστες στο ευρύ κοινό, όπως αμερικανικές βάσεις στη Συρία.

Ένα λάθος με σοβαρές συνέπειες

Το περιστατικό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της χρονικής συγκυρίας.

Η παρουσία του γαλλικού αεροπλανοφόρου στην περιοχή συνδέεται με την ευρύτερη αστάθεια στον Περσικό Κόλπο και την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, όπως το Στενό του Ορμούζ.

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας επιβεβαίωσε ότι η δημοσίευση των δεδομένων παραβιάζει τους κανόνες ψηφιακής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι το προσωπικό ενημερώνεται τακτικά για τους κινδύνους.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Ηλεκτρισμός
Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Κόσμος
Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ιράν: Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία και στρατεύματα – Συνεχίζεται η παραγωγή πυραύλων, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 20.03.26 Upd: 07:59

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει για «μηδενική αυτοσυγκράτηση» εάν χτυπηθούν ξανά ενεργειακές του υποδομές - Στο στόχαστρο των επιθέσεων ξανά η Τεχεράνη - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Ο Όρμπαν «μπλόκαρε» ξανά το δάνειο των 90 δισ. για την Ουκρανία – «Θα βρούμε τρόπο», λέει η φον ντερ Λάιεν
Σύνοδος Κορυφής 20.03.26

Τρόπο για να απελευθερωθεί το δάνειο των 90 δισ. προς την Ουκρανία υποσχέθηκε ότι θα βρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς η Ουγγαρία για μια ακόμη φορά είπε ένα ηχηρό «όχι». Ευρωπαίοι ηγέτες στηλίτευσαν τη στάση του Βίκτορ Όρμπαν.

Καλύτερη δουλειά προτείνει στους συναδέλφους του στην ΕΕ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός
Κόσμος 20.03.26

Ο επικεφαλής του νέου κυβερνητικού συνασπισμού στην Ολλανδία λέει στους Ευρωπαίους ηγέτες να «σταματήσουν να παραπονιούνται» και «ίσως απλώς να κάνουν καλύτερη δουλειά»

Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Στο ανακοινωθέν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάνει έκκληση για «μορατόριουμ στα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των μονάδων νερού», καθώς έχουν εκτοξευθεί οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά και ο κίνδυνος για ξηρασία και λιμό.

Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον πόλεμο κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έδρασαν «για να προλάβουν χειρότερες εξελίξεις». Και υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν.

Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε
Κόσμος 19.03.26

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι παρατηρούνται «πολλές λιποταξίες, σε όλα τα επίπεδα», ότι η ιρανική ηγεσία εξοντώθηκε και η Τεχεράνη «τώρα αναζητά νέους ηγέτες».

Το Ιράν εκτέλεσε 19χρονο πρωταθλητή πάλης με απαγχονισμό – Κύμα ανησυχίας για την τύχη κρατούμενων αθλητών
Κόσμος 19.03.26

Ο Mohammadi, παλαιστής σε εθνικό επίπεδο που είχε αγωνιστεί διεθνώς, αρνήθηκε τις κατηγορίες στο δικαστήριο και δήλωσε ότι η ομολογία του είχε αποσπαστεί υπό βασανιστήρια, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του.

Ο οικονομολόγος που είχε προειδοποιήσει για την κρίση του 2008 επιστρέφει: «Ίσως έρχεται κάτι χειρότερο»
Κόσμος 19.03.26

Σήμερα η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ξανά σε κατάσταση υψηλού ρίσκου, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις γεωπολιτικές εντάσεις να απειλούν να προκαλέσουν κρίση μεγαλύτερη από εκείνη του 2008.

Αλεξάνδρα Τάνκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωματία 20.03.26

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Πολιτική 20.03.26

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Δημήτρης Τερζής
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Editorial 20.03.26

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιράν: Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία και στρατεύματα – Συνεχίζεται η παραγωγή πυραύλων, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 20.03.26 Upd: 07:59

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει για «μηδενική αυτοσυγκράτηση» εάν χτυπηθούν ξανά ενεργειακές του υποδομές - Στο στόχαστρο των επιθέσεων ξανά η Τεχεράνη - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Τέμπη: «Επαγγελματία συκοφάντη» χαρακτηρίζει η Ένωση Δικαστών την Κωνσταντοπούλου μετά τις σκληρές δηλώσεις της για τη δίκη
Ελλάδα 20.03.26

Με βαρείς χαρακτηρισμούς απάντησε η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων στις αιτιάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί «στημένης δίκης» και «εκβιαζόμενους δικαστές» στην υπόθεση των Τεμπών. Ανάρτηση για το θέμα έκανε και η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για «ομερτά στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας». Τι προκάλεσε τη σύγκρουση

Και όμως, ο μέντορας του Χάμπερμας ήταν… αντάρτης του Ε.Λ.Α.Σ
Ευγνωμοσύνη 20.03.26

Οι Γερμανοί και Έλληνες αντιστασιακοί και οι φοιτητές του τον λάτρευαν. Ο Χάμπερμας θα του χρωστούσε ευγνωμοσύνη για πάντα. Η Γερμανία τον ξέχασε και η Ελλάδα απλά δεν τον γνωρίζει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Υποκλοπές: Οι πέντε φορές που ο Ταλ Ντίλιαν και η Intellexa «έδειξαν» πωλήσεις λογισμικών σε κυβερνήσεις
Υποκλοπές 20.03.26

Ο ιδρυτής της Intellexa και καταδικασμένος πρωτοδίκως στη δίκη για το Predator, Ταλ Ντίλιαν σε δηλώσεις του έχει παραδεχθεί πωλήσεις «σε καλούς» και σε κυβερνήσεις, ενώ εργαζόμενος της εταιρείας παρουσίασε λογισμικά «μόνο σε κυβερνητικές υπηρεσίες».

Πάνος Τσίκαλας
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

