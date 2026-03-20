Λειψία – Χοφενχάιμ 5-0: Παράσταση για ένα ρόλο

Η Λειψία θέλει να παίξει ξανά στο Champions League και το δείχνει! Με την κορυφαία τους ίσως φετινή εμφάνιση οι «Ταύροι» διέλυσαν με 5-0 την αγνώριστη Χοφενχάιμ στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής και την έπιασαν στη βαθμολογία.

Τα πάντα κρίθηκαν από το πρώτο μέρος όπου οι γηπεδούχοι πέτυχαν τέσσερα γκολ. Στο 17′ ο Γκρούντα από κοντά έκανε το 1-0 και τρία λεπτά μετά ο Μπαουμγκάρντνερ με κεφαλιά από σέντρα του Ράουμ έγραψε το 2-0.

Από νέα ασίστ του Ράουμ ο Αυστριακός έκανε το 3-0 στο 30′ με ωραίο σουτ και στο 44′ ο Γκρούντα πέτυχε το 4-0. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ακυρώθηκε γκολ του Ντιομαντέ για οφσάιντ και στο 76′ ο Χένρικς διαμόρφωσε το τελικό 5-0.

Λειψία Φάντενφουρτ, Ορμπάν, Μπακού(76’ Χένρικς), Λουκεμπά, Ράουμ(82’ Φινγκράφε), Σλάγκερ(66’ Μπανζουζί), Μπαουμγκάρντνερ, Ζέιβαλντ, Γκρούντα, Καρντόσο(76’ Χάρντερ), Ντιομαντέ(66’ Νούσα)

Χοφενχάιμ: Μπάουμαν, Κουφάλ, Χράνατς(46’ Χαϊντάρι), Καμπάκ, Μπερνάρντο, Πρας, Μπέργκερ, Πρόμελ, Λεμπέρλε, Τουρέ, Ασλάνι(46’ Κράμαριτς)

Το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 20/3

Σάββατο, 21/3

Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)

Κολωνία-Γκλάντμπαχ (16:30)

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Αμβούργο (19:30)

Κυριακή, 22/3

Μάιντς-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Ζανκτ Πάουλι-Φράιμπουργκ (18:30)

Άουγκσμπουργκ-Στουτγκάρδη (20:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (28ης) αγωνιστικής:

Σάββατο, 4/4

Λεβερκούζεν-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Φράιμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Βέρντερ Βρέμης-Λειψία (16:30)

Γκλάντμπαχ-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Χοφενχάιμ-Μάιντς (16:30)

Αμβούργο-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή, 5/4

Ουνιόν Βερολίνου-Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Κολωνία (18:30)