Σε νέα εποχή έχει περάσει η Εθνική Ελλάδας, η οποία παρουσίασε την Παρασκευή (20/03) το πρωί και τη νέα εντυπωσιακή της εκτός έδρας φανέλα σε συνεργασία με την Adidas.

Εμπνευσμένη από τις εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του ’80, η νέα φανέλα της Εθνικής ομάδας ξεχωρίζει για τη βαθιά μπλε απόχρωσή της, ενώ οι γραφικές κάθετες ρίγες παραπέμπουν διακριτικά σε χαρακτηριστικά της ελληνικής αρχιτεκτονικής.

H ανακοίνωση της ΕΠΟ για την Εθνική Ελλάδας:

«Η adidas παρουσιάζει τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας, συνδυάζοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας με σύγχρονες σχεδιαστικές και τεχνολογικές προδιαγραφές.

Εμπνευσμένη από τις εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του ’80, η νέα φανέλα ξεχωρίζει για τη βαθιά μπλε απόχρωσή της, ενώ οι γραφικές κάθετες ρίγες παραπέμπουν διακριτικά σε χαρακτηριστικά της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Ο σχεδιασμός της νέας εκτός έδρας εμφάνισης της Εθνικής από την adidas γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν, αποτυπώνοντας τη διαχρονικότητα της ελληνικής ταυτότητας μέσα από μια σύγχρονη ποδοσφαιρική αισθητική. Στο πίσω μέρος του λαιμού αναγράφεται η χρονολογία «1926», τιμώντας τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η νέα εμφάνιση ενσωματώνει την τεχνολογία CLIMACOOL+ της adidas, με υφάσματα που διαθέτουν 3D σχεδιασμένη μηχανική ελαστικότητα και έχουν αναπτυχθεί βάσει χαρτογράφησης του σώματος. Η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στην αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, διατηρώντας τους αθλητές στεγνούς και άνετους ακόμη και σε συνθήκες υψηλής έντασης.

Το adidas Trefoil επιστρέφει στις ποδοσφαιρικές εμφανίσεις της adidas για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια, αποτελώντας το σήμα αυθεντικότητας του brand και ενισχύοντας τη σύνδεση με την ποδοσφαιρική κουλτούρα των 90s.

Για την παρουσίαση της νέας εμφάνισης πραγματοποιήθηκε ειδική φωτογράφιση με τη συμμετοχή των διεθνών ποδοσφαιριστών Βαγγέλη Παυλίδη, Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη.

Η εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου είναι διαθέσιμη από σήμερα στο adidas.gr, στο adidas Store Ερμού 44 στην Αθήνα και σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής».