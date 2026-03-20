Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Εθνική Ελλάδας: Εντυπωσιάζει η νέα εκτός έδρας εμφάνιση!
Ποδόσφαιρο 20 Μαρτίου 2026, 09:55

Η ΕΠΟ και η adidas παρουσίασαν την Παρασκευή (20/03) το πρωί τη νέα εντυπωσιακή εκτός έδρας εμφάνιση για την Εθνική Ελλάδας

Σε νέα εποχή έχει περάσει η Εθνική Ελλάδας, η οποία παρουσίασε την Παρασκευή (20/03) το πρωί και τη νέα εντυπωσιακή της εκτός έδρας φανέλα σε συνεργασία με την Adidas.

Εμπνευσμένη από τις εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του ’80, η νέα φανέλα της Εθνικής ομάδας ξεχωρίζει για τη βαθιά μπλε απόχρωσή της, ενώ οι γραφικές κάθετες ρίγες παραπέμπουν διακριτικά σε χαρακτηριστικά της ελληνικής αρχιτεκτονικής.

H ανακοίνωση της ΕΠΟ για την Εθνική Ελλάδας:

«Η adidas παρουσιάζει τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας, συνδυάζοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας με σύγχρονες σχεδιαστικές και τεχνολογικές προδιαγραφές.

Εμπνευσμένη από τις εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του ’80, η νέα φανέλα ξεχωρίζει για τη βαθιά μπλε απόχρωσή της, ενώ οι γραφικές κάθετες ρίγες παραπέμπουν διακριτικά σε χαρακτηριστικά της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Ο σχεδιασμός της νέας εκτός έδρας εμφάνισης της Εθνικής από την adidas γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν, αποτυπώνοντας τη διαχρονικότητα της ελληνικής ταυτότητας μέσα από μια σύγχρονη ποδοσφαιρική αισθητική. Στο πίσω μέρος του λαιμού αναγράφεται η χρονολογία «1926», τιμώντας τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η νέα εμφάνιση ενσωματώνει την τεχνολογία CLIMACOOL+ της adidas, με υφάσματα που διαθέτουν 3D σχεδιασμένη μηχανική ελαστικότητα και έχουν αναπτυχθεί βάσει χαρτογράφησης του σώματος. Η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στην αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, διατηρώντας τους αθλητές στεγνούς και άνετους ακόμη και σε συνθήκες υψηλής έντασης.

Το adidas Trefoil επιστρέφει στις ποδοσφαιρικές εμφανίσεις της adidas για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια, αποτελώντας το σήμα αυθεντικότητας του brand και ενισχύοντας τη σύνδεση με την ποδοσφαιρική κουλτούρα των 90s.

Για την παρουσίαση της νέας εμφάνισης πραγματοποιήθηκε ειδική φωτογράφιση με τη συμμετοχή των διεθνών ποδοσφαιριστών Βαγγέλη Παυλίδη, Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη.

Η εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου είναι διαθέσιμη από σήμερα στο adidas.gr, στο adidas Store Ερμού 44 στην Αθήνα και σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής».

Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Conference League: Ήττα… πρόκρισης για τη Ράγιο Βαγιεκάνο (0-1) – Με εμφατικό τρόπο η AZ (4-0)
Τα φαβορί επικράτησαν στη δεύτερη... δόση των αγώνων «16» του Conference League, με τη Ράγιο Βαγεκάνο να προκρίνεται με ήττα, την Άλκμααρ με «4άρα», τη Στρασμπούργκ με ισοπαλία και τη Σαχτάρ με ήττα.

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα (vid)
Μετά τη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός νίκησε και τη Μπασκόνια στο ΣΕΦ και πλέον είναι πολύ κοντά στο να «καπαρώσει» θέση στην 4άδα και να εξασφαλίσει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Conference League: Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)
Στην παράταση «λύγισε» (2-1) η ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (τελείωσε με 9) απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, η οποία προκρίθηκε στους «8» του Conference League. Προκρίσεις και για Φιορεντίνα, Μάιντς.

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ
LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

