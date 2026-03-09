«Για εμάς είσαι πάντα εδώ» – Η συγκινητική ανάρτηση της Εθνικής για τα γενέθλια του Μπάλντοκ
Η Εθνική Ελλάδας έκανε μια πολύ συγκινητική ανάρτηση για τον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.
Ο Τζορτζ Μπάλντοκ, έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου του 2024 σε ηλικία 31 ετών, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στον κόσμο του ποδοσφαίρου, στον Παναθηναϊκό και την Εθνική ομάδα, όσο και στην οικογένειά του και τα αγαπημένα του πρόσωπα.
Η Δευτέρα 9 Μαρτίου θα ήταν η μέρα που ο Μπάλντοκ θα γιόρταζε τα γενέθλιά του. Η Εθνική Ελλάδας δεν ξέχασε αυτή τη στιγμή και δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα, τιμώντας τη μνήμη του εκλιπόντα παίκτη της ομάδας που τίμησε τα χρώματα της Εθνικής μας ομάδας.
Η σχετική ανάρτηση για τον Μπάλντοκ:
«Σήμερα ο George θα είχε γενέθλια, όμως έφυγε νωρίς και άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Εμείς ως «οικογένεια του» κρατάμε τη μνήμη του ζωντανή στο μυαλό και στις καρδιές μας για πάντα! Για εμάς είσαι πάντα εδώ!».
