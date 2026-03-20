20.03.2026 | 09:00
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Όταν η φιλοζωία γίνεται κίνημα για το περιβάλλον και την κοινωνία
Pet Stories 20 Μαρτίου 2026, 10:00

Μια πρωτοβουλία της Paw Roots - Πατούσες και Ρίζες (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) κάνει ένα τη φιλοζωία, το περιβάλλον και την κοινωνική προσφορά.

Τζούλη Τούντα
Μια φαεινή ιδέα παίρνει σάρκα και οστά που έχει ως στόχο να ενώσει τη φιλοζωία, το περιβάλλον και την κοινωνική προσφορά.

Σε μια εποχή που η σχέση ανθρώπου, ζώων και περιβάλλοντος δοκιμάζεται, μια νέα πρωτοβουλία από τη Βόρεια Ελλάδα έρχεται και συγκεκριμένα από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Για να υπενθυμίσει ότι η αλλαγή, μπορεί να ξεκινήσει από την κοινότητα.

Η Paw Roots – Πατούσες και Ρίζες είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Δημιουργήθηκε με στόχο να ενώσει τη φιλοζωία, την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική προσφορά μέσα από δράσεις που ενισχύουν τον σεβασμό προς κάθε μορφή ζωής.

Το όνομα Paw Roots αποτυπώνει και τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας: κάθε πατούσα έχει τις ρίζες της.

Κάθε μικρή ή μεγάλη προσφορά συμβάλλει στη συνέχιση των δράσεων και στη φροντίδα ζώων που έχουν ανάγκη

Η Paw Roots βασίζεται στη δύναμη της κοινότητας και στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών

Η κυρία Ολυμπία Σταφυλίδου είναι η ιδρύτρια της Paw Roots – Πατούσες και Ρίζες. Δραστηριοποιείται ενεργά πολλά χρόνια στον χώρο της φιλοζωίας και του εθελοντισμού.

Πώς «γεννήθηκε» η Paw Roots

Την Paw Roots τη δημιούργησα, αναφέρει η κα Σταφυλίδου, ύστερα από χρόνια προσωπικής ενασχόλησης με τη φροντίδα και τη διάσωση ζώων. Η ιδέα όμως δεν περιορίστηκε μόνο στη φιλοζωία.
Η ανάγκη ήταν να δημιουργηθεί μια πρωτοβουλία που θα φέρνει κοντά ανθρώπους, ζώα και φύση, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική συμμετοχή και τον εθελοντισμό.
Έτσι «γεννήθηκε» η Paw Roots: μια κοινότητα ανθρώπων που πιστεύουν ότι ο σεβασμός προς τα ζώα, το περιβάλλον και την κοινωνία είναι αλληλένδετος.

Ποιες είναι οι δράσεις της Paw Roots

Οι δράσεις της Paw Roots, ενημερώνει η κα Σταφυλίδου, αναπτύσσονται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

● Φιλοζωικές δράσεις

Προώθηση υπεύθυνων υιοθεσιών, ενημέρωση για τη σημασία της στείρωσης, ευαισθητοποίηση για την υπεύθυνη κηδεμονία ζώων και δράσεις που ενισχύουν την προστασία των ζώων.

● Περιβαλλοντικές δράσεις

Δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί φυσικών χώρων και δράσεις που προάγουν τη βιώσιμη σχέση ανθρώπου και φύσης.

● Κοινωνικές δράσεις

Δημιουργία κοινοτήτων εθελοντών, συνεργασίες με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις και δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συμμετοχή και την αλληλεγγύη.

Το όραμα για το Paw Roots Park

Ένα από τα μεγαλύτερα οράματα της Paw Roots, τονίζει η κα Σταφυλίδου, είναι η δημιουργία ενός κοινοτικού πάρκου για ζώα, ανθρώπους και φύση.

Το Paw Roots Park φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης για την κοινότητα, όπου θα πραγματοποιούνται φιλοζωικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις.

Στον χώρο αυτό θα μπορούν:

• κηδεμόνες να επισκέπτονται το πάρκο μαζί με τους σκύλους τους,

• τα ζώα να παίζουν και να κοινωνικοποιούνται σε έναν ασφαλή χώρο,

• να διοργανώνονται ημέρες υιοθεσίας,

• να πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις,

• να οργανώνονται εθελοντικές δράσεις για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος που θα ενισχύει τη σύνδεση της κοινωνίας με τη φύση και τα ζώα, καλλιεργώντας μια κουλτούρα σεβασμού και υπευθυνότητας.

Πώς μπορεί κάποιος να στηρίξει την Paw Roots

Η Paw Roots βασίζεται στη δύναμη της κοινότητας, επισημαίνει η κα Σταφυλίδου, και στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Όποιος επιθυμεί, μπορεί να στηρίξει την προσπάθεια με διάφορους τρόπους:

• συμμετέχοντας ως εθελοντής στις δράσεις της ομάδας,

• μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς,

• με οικονομική ενίσχυση των δράσεων,

• με δωρεές σε είδη που είναι απαραίτητα για τη φροντίδα των ζώων.

Στις βασικές ανάγκες της ομάδας περιλαμβάνονται:

• τροφές για σκύλους και γάτες,

• αντιπαρασιτικά σκευάσματα,

• φάρμακα και κτηνιατρικά αναλώσιμα,

• είδη φροντίδας και εξοπλισμός για ζώα.

Κάθε μικρή ή μεγάλη προσφορά συμβάλλει ουσιαστικά στη συνέχιση των δράσεων και στη φροντίδα ζώων που έχουν ανάγκη.

Η αγάπη για τα ζώα και τη φύση ήταν το κίνητρο για τη δημιουργία της Paw Roots

Η βαθιά αγάπη για τα ζώα και τη φύση, οδήγησαν την κα Σταφυλίδου να δημιουργήσει την Paw Roots. Στόχος της να «χτίσει» μια κοινότητα που θα προωθεί τον σεβασμό προς κάθε μορφή ζωής και θα ενώνει ανθρώπους μέσα από κοινές δράσεις προσφοράς.

Η ιδρύτρια της Paw Roots – Πατούσες και Ρίζες, Ολυμπία Σταφυλίδου

«Σε έναν κόσμο που συχνά ξεχνά πόσο συνδεδεμένα είναι όλα μεταξύ τους, πρωτοβουλίες, όπως η Paw Roots υπενθυμίζουν ότι η φροντίδα για τα ζώα, τη φύση και τον άνθρωπο είναι μέρος της ίδιας αλυσίδας.

Γιατί, όταν μια κοινωνία μαθαίνει να σέβεται κάθε μορφή ζωής, τότε δημιουργεί πραγματικές ρίζες για ένα καλύτερο μέλλον.

Και κάπου εκεί «γεννιέται» η φιλοσοφία της Paw Roots: κάθε πατούσα έχει τις ρίζες της», αναφέρει η κα Στεφανίδου.

Συνεισφέρουμε στο έργο της Paw Roots

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να στηρίξουμε τις δράσεις της Paw Roots μπορούμε να καλέσουμε στον αριθμό 6946.087.522 ή μέσω social media.

● Instagram:@pawroots25

● Facebook: Paw Roots – Πατούσες και Ρίζες

● Tiktok:paw.roots

Linktree:https://linktr.ee/Pawroots

Ηλεκτρισμός
Κόσμος
