Τεχνολογία 20 Μαρτίου 2026, 13:32

Η Uber παραγγέλνει χιλιάδες ρομποτικά ταξί

Η Uber θα αγοράσει έως και 50.000 αυτόνομα οχήματα και θα επενδύσει αρχικά 300 εκατομμύρια δολάρια σε εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων.

Nα επενδύσει έως και 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών φορτηγών Rivian συμφώνησε η Uber και να αγοράσει έως και 50.000 αυτόνομα οχήματα, καθώς προετοιμάζεται να μεταβεί από τους ανθρώπινους οδηγούς σε στόλους ρομποτικών ταξί.

Η εφαρμογή μεταφοράς δήλωσε ότι θα επενδύσει αρχικά 300 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα φτάσουν έως και το 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2031, εάν η Rivian φτάσει σε ορόσημα στην τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης, σύμφωνα με ανακοίνωση την Πέμπτη.

Η συμφωνία περιλαμβάνει αρχικά 10.000 εκδόσεις robotaxi του νέου SUV R2 της Rivian, με την επιλογή η Uber και οι συνεργάτες της να αγοράσουν άλλες 40.000 από το 2030, αναφέρουν οι Financial Times.

Οι εταιρείες δήλωσαν ότι τα οχήματα θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους στο Σαν Φρανσίσκο και το Μαϊάμι το 2028 και θα επεκταθούν σε 25 πόλεις στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2031.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Uber, Ντάρα Κοσροβσάχι, έχει συνάψει μια σειρά συμφωνιών σε όλο τον κόσμο καθώς στρέφει την εταιρεία του μπροστά σε ένα μέλλον που κυριαρχείται από την αυτονομία.

Η εταιρεία δεν διαθέτει δική της τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης, αφού ο Κοσροβσάχι πούλησε το τμήμα έρευνας AV το 2020. Η Uber στοιχηματίζει αντ’ αυτού στο να είναι ένας πολύτιμος μεσάζων για τις δεκάδες εκατομμύρια πελάτες της, βοηθώντας παράλληλα στη διαχείριση και την εξυπηρέτηση στόλων robotaxi.

Την περασμένη εβδομάδα, η Uber ανακοίνωσε μια συνεργασία με την υπηρεσία robotaxi Zoox της Amazon, ξεκινώντας από το Λας Βέγκας αυτό το καλοκαίρι και επεκτείνοντας την στο Λος Άντζελες τον επόμενο χρόνο. Τον Ιούλιο, απέκτησε μερίδιο 300 εκατομμυρίων δολαρίων στην Lucid, την ανταγωνιστική, ζημιογόνο νεοσύστατη εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων της Rivian, και συμφώνησε να αγοράσει 20.000 ηλεκτρικά SUV Gravity.

Ο Ντάρα Κοσροβσάχι

Οι πολλαπλές δραστηριότητες της Uber στην αυτόνομη οδήγηση

Η Uber έχει επίσης συνεργαστεί με τη μονάδα αυτόνομων αυτοκινήτων Waymo της Alphabet σε διάφορες δευτερογενείς αγορές στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του Φοίνιξ και της Ατλάντα, καθώς και με την Baidu της Κίνας στην Ασία και τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι Waymo, Zoox και άλλοι έχουν τις δικές τους εφαρμογές που θα τις καταστήσουν τρομερούς ανταγωνιστές της Uber.

Η Tesla του Ίλον Μασκ προσπαθεί επίσης να κυκλοφορήσει έναν στόλο «Cybercabs» χωρίς οδηγό, αλλά η τεχνολογία της εξακολουθεί να μην έχει λάβει κανονιστικές εγκρίσεις και μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει μόνο μια περιορισμένη δοκιμή με γεωγραφικούς περιορισμούς, υπό την επίβλεψη οδηγών ασφαλείας στο Τέξας.

Η συμφωνία με την Uber αποτελεί πλεονέκτημα για την Rivian, η οποία έχει υποστεί μεγάλες απώλειες και πτώση 88% στην τιμή της μετοχής της από την αρχική δημόσια προσφορά της το 2021. Τα ηλεκτρικά φορτηγά και τα SUV, αξίας άνω των 80.000 δολαρίων, έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία στους πλούσιους πελάτες στην Καλιφόρνια, αλλά η εταιρεία αναμένει μόνο 62.000 πωλήσεις φέτος και προσαρμοσμένη ζημία έως και 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ρ.Τζ. Σκάριντζε ελπίζει ότι η επικείμενη κυκλοφορία του φθηνότερου, μεσαίου μεγέθους SUV R2 θα ενισχύσει τα κέρδη και θα επεκτείνει την πιθανή αγορά της στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Η συνεργασία «θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της πορείας μας προς την αυτονομία επιπέδου 4 [μη επιβλεπόμενη] για να δημιουργήσουμε μία από τις ασφαλέστερες και πιο βολικές αυτόνομες πλατφόρμες», δήλωσε ο Scaringe. Πρόσθεσε ότι η συστοιχία αισθητήρων του R2 περιλαμβάνει 11 κάμερες, πέντε ραντάρ και ένα lidar που λειτουργούν με ένα ειδικά σχεδιασμένο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

«Πιστεύουμε ακράδαντα στην προσέγγιση της Rivian — σχεδιάζοντας το όχημα, την υπολογιστική πλατφόρμα και το λογισμικό μαζί, διατηρώντας παράλληλα τον από άκρο σε άκρο έλεγχο της κλιμακωτής παραγωγής και προμήθειας στις ΗΠΑ», δήλωσε στους FT ο Κοσροβσάχι της Uber, προσθέτοντας ότι αυτό έδωσε στην εταιρεία «την πεποίθηση να θέσει αυτούς τους φιλόδοξους αλλά εφικτούς στόχους».

Πηγή: OT.gr

Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek

Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;

Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με αφορμή τον ψηφιακό πολεοδομικό χάρτη της πόλης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να κάνουμε την πόλη πιο λειτουργική και φιλική προς τον πολίτη»

Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»

Μέτρα για τους συνταξιούχους, την υγεία, την περίθαλψη, την πρόνοια, ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το ΚΚΕ στηρίζει όλα τα αιτήματά τους

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»

H δήλωση αυτή έγινε μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα από πλήγμα

Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Το Δικαστήριο αποφάσισε η ποινή που επέβαλε στον Παναγιώτη Ψωμιάδη να εκτιθεί κατ' οίκον, αλλά η εκτέλεσή της ανεστάλη μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό

Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή

Η κυβέρνηση και τα φιλικά της ΜΜΕ σιωπούν για τις υποκλοπές την ώρα που η κοινωνία απαιτεί διερεύνηση των ευθυνών πολιτικών προσώπων

Παναγιώτης Σωτήρης
«Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ

Ο πατέρας της είπε ότι η 18χρονη κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν πεθάνει

Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»

«Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα», λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη

ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην υιοθεσία ανηλίκου

Οι δικαστές έκριναν ότι η αναγνώριση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών να υιοθετούν «δεν προσβάλλει τη συνταγματική προστασία της παιδικής ηλικίας και του υπέρτατου/βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού».

Μίνα Μουστάκα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

