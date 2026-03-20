Η Uber παραγγέλνει χιλιάδες ρομποτικά ταξί

Nα επενδύσει έως και 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών φορτηγών Rivian συμφώνησε η Uber και να αγοράσει έως και 50.000 αυτόνομα οχήματα, καθώς προετοιμάζεται να μεταβεί από τους ανθρώπινους οδηγούς σε στόλους ρομποτικών ταξί.

Η εφαρμογή μεταφοράς δήλωσε ότι θα επενδύσει αρχικά 300 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα φτάσουν έως και το 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2031, εάν η Rivian φτάσει σε ορόσημα στην τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης, σύμφωνα με ανακοίνωση την Πέμπτη.

Η συμφωνία περιλαμβάνει αρχικά 10.000 εκδόσεις robotaxi του νέου SUV R2 της Rivian, με την επιλογή η Uber και οι συνεργάτες της να αγοράσουν άλλες 40.000 από το 2030, αναφέρουν οι Financial Times.

Οι εταιρείες δήλωσαν ότι τα οχήματα θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους στο Σαν Φρανσίσκο και το Μαϊάμι το 2028 και θα επεκταθούν σε 25 πόλεις στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2031.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Uber, Ντάρα Κοσροβσάχι, έχει συνάψει μια σειρά συμφωνιών σε όλο τον κόσμο καθώς στρέφει την εταιρεία του μπροστά σε ένα μέλλον που κυριαρχείται από την αυτονομία.

Η εταιρεία δεν διαθέτει δική της τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης, αφού ο Κοσροβσάχι πούλησε το τμήμα έρευνας AV το 2020. Η Uber στοιχηματίζει αντ’ αυτού στο να είναι ένας πολύτιμος μεσάζων για τις δεκάδες εκατομμύρια πελάτες της, βοηθώντας παράλληλα στη διαχείριση και την εξυπηρέτηση στόλων robotaxi.

Την περασμένη εβδομάδα, η Uber ανακοίνωσε μια συνεργασία με την υπηρεσία robotaxi Zoox της Amazon, ξεκινώντας από το Λας Βέγκας αυτό το καλοκαίρι και επεκτείνοντας την στο Λος Άντζελες τον επόμενο χρόνο. Τον Ιούλιο, απέκτησε μερίδιο 300 εκατομμυρίων δολαρίων στην Lucid, την ανταγωνιστική, ζημιογόνο νεοσύστατη εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων της Rivian, και συμφώνησε να αγοράσει 20.000 ηλεκτρικά SUV Gravity.

Οι πολλαπλές δραστηριότητες της Uber στην αυτόνομη οδήγηση

Η Uber έχει επίσης συνεργαστεί με τη μονάδα αυτόνομων αυτοκινήτων Waymo της Alphabet σε διάφορες δευτερογενείς αγορές στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του Φοίνιξ και της Ατλάντα, καθώς και με την Baidu της Κίνας στην Ασία και τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι Waymo, Zoox και άλλοι έχουν τις δικές τους εφαρμογές που θα τις καταστήσουν τρομερούς ανταγωνιστές της Uber.

Η Tesla του Ίλον Μασκ προσπαθεί επίσης να κυκλοφορήσει έναν στόλο «Cybercabs» χωρίς οδηγό, αλλά η τεχνολογία της εξακολουθεί να μην έχει λάβει κανονιστικές εγκρίσεις και μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει μόνο μια περιορισμένη δοκιμή με γεωγραφικούς περιορισμούς, υπό την επίβλεψη οδηγών ασφαλείας στο Τέξας.

Η συμφωνία με την Uber αποτελεί πλεονέκτημα για την Rivian, η οποία έχει υποστεί μεγάλες απώλειες και πτώση 88% στην τιμή της μετοχής της από την αρχική δημόσια προσφορά της το 2021. Τα ηλεκτρικά φορτηγά και τα SUV, αξίας άνω των 80.000 δολαρίων, έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία στους πλούσιους πελάτες στην Καλιφόρνια, αλλά η εταιρεία αναμένει μόνο 62.000 πωλήσεις φέτος και προσαρμοσμένη ζημία έως και 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ρ.Τζ. Σκάριντζε ελπίζει ότι η επικείμενη κυκλοφορία του φθηνότερου, μεσαίου μεγέθους SUV R2 θα ενισχύσει τα κέρδη και θα επεκτείνει την πιθανή αγορά της στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Η συνεργασία «θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της πορείας μας προς την αυτονομία επιπέδου 4 [μη επιβλεπόμενη] για να δημιουργήσουμε μία από τις ασφαλέστερες και πιο βολικές αυτόνομες πλατφόρμες», δήλωσε ο Scaringe. Πρόσθεσε ότι η συστοιχία αισθητήρων του R2 περιλαμβάνει 11 κάμερες, πέντε ραντάρ και ένα lidar που λειτουργούν με ένα ειδικά σχεδιασμένο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

«Πιστεύουμε ακράδαντα στην προσέγγιση της Rivian — σχεδιάζοντας το όχημα, την υπολογιστική πλατφόρμα και το λογισμικό μαζί, διατηρώντας παράλληλα τον από άκρο σε άκρο έλεγχο της κλιμακωτής παραγωγής και προμήθειας στις ΗΠΑ», δήλωσε στους FT ο Κοσροβσάχι της Uber, προσθέτοντας ότι αυτό έδωσε στην εταιρεία «την πεποίθηση να θέσει αυτούς τους φιλόδοξους αλλά εφικτούς στόχους».

