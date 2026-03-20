Εξάρχεια: Συνελήφθη συνεργός της οικιακής βοηθού που κατηγορείται για τη δολοφονία ηλικιωμένου
Η δολοφονία 92χρονου στα Εξάρχεια το 2017 παραμένει ανεξιχνίαστη εννιά χρόνια μετά.
Ανεξιχνίαστη παραμένει 9 χρόνια, η δολοφονία 92χρονου στα Εξάρχεια το 2017, με νέες αποκαλύψεις να έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Σύμφωνα με το Star, συνελήφθη συνεργός της οικιακής βοηθού που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του ηλικιωμένου στα Εξάρχεια το 2017. Η γυναίκα υπέδειξε στις αρχές πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση-μυστήριο.
Πρόκειται για μια 38χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν εντάλματος, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για τη δολοφονία του 92χρονου στα Εξάρχεια το 2017. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 38χρονη απολογήθηκε, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη, αλλά μίλησε και έδωσε στοιχεία και ονόματα.
Σύμφωνα με τον συνήγορό της, συνεργάζεται με τις αρχές και υπέδειξε ρητά και με σαφήνεια συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία, όπως η ίδια ισχυρίζεται, εμπλέκονται και οδήγησαν αποκλειστικά στον θάνατο του 92χρονου.
Πώς έφτασαν οι αρχές σε αυτήν; Είχαν συλλάβει νωρίτερα την 33χρονη οικιακή βοηθό, η οποία κατηγορήθηκε για την ανθρωποκτονία του ηλικιωμένου το 2017, αλλά και γιατί φέρεται να έκλεψε τρεις ράβδους χρυσού από την οικία 59χρονου στην Κηφισιά το 2023.
Σημειώνεται ότι είχε βρεθεί γενετικό της υλικό και στις δύο υποθέσεις.
