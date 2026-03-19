Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Αίτημα για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον 19χρονο
Έχει υποβληθεί αίτημα από την πλευρά του 23χρονου -βασικού κατηγορούμενου για την υπόθεση- περί αναβάθμισης του κατηγορητηρίου για τον 19χρονο
Στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης, 19 Μαρτίου, ο 19χρονος που φέρεται να ήταν παρών στο αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο, στην Καλαμαριά, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο 20χρονος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από έναν 23χρονο που χθες προφυλακίστηκε.
Σε βάρος του του 19χρονου, αλλά και σε βάρος ενός ακόμα ατόμου που δεν έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.
Έχει υποβληθεί αίτημα για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου
Πληροφορίες του voria.gr, αναφέρουν ότι έχει υποβληθεί αίτημα από την πλευρά του 23χρονου -βασικού κατηγορούμενου για την υπόθεση- περί αναβάθμισης του κατηγορητηρίου για τον 19χρονο.
Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 20χρονου κρίθηκε χθες προσωρινά κρατούμενος. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, σημειώνοντας ότι αυτός δέχθηκε απρόκλητη επίθεση, ακόμα και με σφυρί, από άτομα που δεν γνώριζε, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του. Φέρεται να υποστήριξε ακόμα ότι βρισκόταν σε άμυνα όταν χρησιμοποίησε το μαχαίρι και δεν ήξερε ποιον χτύπησε και τι τραύματα προκάλεσε.
