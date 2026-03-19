Απολογείται ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά – Αναζητείται ένα ακόμη άτομο
Ο 19χρονος το μεσημέρι της Κυριακής, 15 Μαρτίου, προσήλθε αυτοβούλως στα δικαστήρια για να καταθέσει για το αιματηρό συμβάν ενώπιον της ανακρίτριας
Απολογείται σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου, έπειτα από προθεσμία που έλαβε ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που ήταν μαζί του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης όταν δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Ποινική δίωξη σε βάρος του
Σε βάρος του ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της συμμορίας, από τον εισαγγελέα, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του 20χρονου, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 12 Μαρτίου.
Σε βάρος του 19χρονου, όπως και σε ακόμη ένα άτομο που φέρεται να ήταν μαζί με το θύμα, είχε ασκηθεί επίσης ποινική δίωξη για τα αδικήματα της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου και κατά συναυτουργία.
Προφυλακιστέος ο 23χρονος κατηγορούμενος
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου.
Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή οπλοχρησία.
Κατά τη δίωρη απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας, μετά από απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε κάτω από το σπίτι του.
Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.
Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν μέσα και έξω από το δικαστικό μέγαρο.
- Σκύλος: Πόσο ασφαλή είναι τα λουριά που αυξομειώνεται το μήκος τους;
- Θεσσαλονίκη: Γονείς πλήρωσαν τους βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία – Δείτε το ποσό
- Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)
- Χίλντα και Εβίτα Ηλιοπούλου: Αποκαλύπτουν άγνωστες στιγμές του πατέρα τους πριν τον θάνατο του
- Βέροια: Απαντήσεις σε κάμερες ασφαλείας αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης κοπέλας
- Σοφία Λάππου: Πέθανε η εμβληματική ηθοποιός του ΚΘΒΕ
- «Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)
- Στρατηγική «αποκεφαλισμού»: Γιατί η εξόντωση των ηγετών του Ιράν ίσως κάνει το καθεστώς πιο ισχυρό
