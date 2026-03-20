Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
Οικονομία 20 Μαρτίου 2026, 21:49

Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο

Οι Έλληνες εργαζόμενοι παίρνουν τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Είμαστε τέρατα υγείας ή δουλεύουμε ακόμα κι άρρωστοι για να μη χάσουμε το μεροκάματο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στην Ελλάδα δεν δουλεύουμε απλώς τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη, σε επίπεδο εργάσιμης εβδομάδας, αλλά έχουμε και τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας ανάμεσα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.

Κι όμως η φιλοπονία μας δεν αποζημιώνεται, ούτε με καλύτερους μισθούς, ούτε με υψηλότερη παραγωγικότητα. Για την ακρίβεια συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Η παραγωγικότητα της εργασίας είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Το ΑΕΠ ανά εργαζόμενο ανέρχεται στο 57% του μέσου όρου της ΕΕ. Ακόμα χαμηλότερο είναι το ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας, στο 40% του μέσου όρου της ΕΕ, σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Παραγωγικότητας του ΚΕΠΕ.

Αντίστοιχα, ο μέσος ισοδύναμος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι ο δεύτερος χαμηλότερος στην ΕΕ μετά τη Βουλγαρία, και το πραγματικό μέσο δεδουλευμένο ωρομίσθιο (σε όρους κοινής αγοραστικής δύναμης) είναι το χαμηλότερο.

Τρέχουμε και δεν φτάνουμε

Οι Έλληνες εργαζόμενοι μοιάζουν με το χάμστερ που τρέχει στον τροχό και βρίσκεται συνεχώς στην ίδια θέση. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τις ονομαστικές αυξήσεις των μισθών, τα περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα δαπανών διαβίωσης του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ (Δεκέμβριος 2025), για το 62,1% των νοικοκυριών το εισόδημα φτάνει μόνο μέχρι τις 18 του μήνα. Τον Δεκέμβριο του 2020, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 43,4% και τον Δεκέμβριο του 2022, στο ζενίθ της πληθωριστικής κρίσης,  στο 52,4%.

Είμαστε τέρατα υγείας ή δουλεύουμε κι άρρωστοι;

Όπως αποδεικνύει νέα έρευνα της γερμανικής Data Pulse Research, οι Έλληνες εργαζόμενοι  απουσιάζουν από τη δουλειά τους λόγω ασθενείας κατά μέσο όρο 0,2 εβδομάδες τον χρόνο (μόλις 1,4 ημέρες).

Η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα με ακόμα λιγότερες απουσίες λόγω ασθενείας είναι η Ρουμανία, η οποία όμως δεν ανήκει στις οικονομίες του ΟΟΣΑ, με 0,1 εβδομάδες αναρρωτικής ετησίως (ούτε μια εργάσιμη ημέρα).

Οι Βούλγαροι εργαζόμενοι απουσιάζουν τον διπλάσιο χρόνο από εμάς, 0,4 εβδομάδες, αλλά και πάλι δεν συμπληρώνουν ούτε τρεις μέρες αναρρωτικής άδειας.

Στον αντίποδα, οι Νορβηγοί και οι Φινλανδοί ξεπερνάνε τον ένα μήνα αναρρωτικής ετησίως, με 5,9 και 5 εβδομάδες απουσίας λόγω ασθενείας αντίστοιχα. Γενναιόδωρες αναρρωτικές άδειες έχουν επίσης οι Ισπανοί, Σλοβένοι, με 4,9 και 4,7 εβδομάδες ετησίως.

Ακολουθούν ισοβαθμώντας Γάλλοι και Πορτογάλοι, με σχεδόν ένα μήνα αναρρωτικής άδειας (4,1 εβδομάδες).

Η μεθοδολογία της έρευνας

Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος απουσίας λόγω ασθενείας σε 26 χώρες, είναι  2,62 εβδομάδες ετησίως. Απουσιάζουν τα στοιχεία για την Ισλανδία, τη Βρετανία και την Ιρλανδία, καθώς δεν είναι συγκρίσιμα (μετριούνται μόνο οι πλήρεις εβδομάδες άδειας).

Η Data Pulse Research αντλεί στοιχεία από τους πίνακες του ΟΟΣΑ (επικαιροποιημένα τον Νοέμβριο του 2025) και τα συσχετίζει με δύο παράγοντες: το σύστημα αποζημίωσης ασθενείας και την παραγωγικότητα της εργασίας. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ημέρες άδειας δεν σχετίζονται με το πόσο γενναιόδωρο ή αυστηρό είναι το σύστημα πρόνοιας.

Αντίστοιχα, η παραγωγικότητα δεν επηρεάζεται άμεσα αρνητικά από τις ημέρες απουσίας από τη δουλειά, όσο από την έλλειψη παραγωγικών επενδύσεων, αυτοματοποίησης, τεχνολογικής καινοτομίας και θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Yγιείς στα χαρτιά

Γιατί ορισμένες χώρες φαίνονται τόσο υγιείς στα χαρτιά και οι εργαζόμενοι μοιάζουν να μην αρρωσταίνουν σχεδόν ποτέ; Σύμφωνα με την έρευνα της Data Pulse, οι έντονες διαφορές σπάνια αποτελούν ένδειξη φυσικής ευρωστίας. «Σε περιοχές όπως η Ρουμανία ή η Ελλάδα, ο χαμηλός αριθμός ημερών ασθενείας, συνήθως υποδηλώνει υψηλή εργασιακή ανασφάλεια και, αν δεν εμφανιστείς στη δουλειά, συχνά δεν πληρώνεσαι. Έτσι, ακόμη και με τις εναρμονισμένες προσαρμογές του ΟΟΣΑ, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι συγκρίνουμε θεμελιωδώς διαφορετικές εθνικές κουλτούρες όσον αφορά την υποβολή στοιχείων και την κοινωνική ασφάλιση», σημειώνουν οι ερευνητές.

Ο μύθος της «κρίσης αναρρωτικών αδειών»

Οι Γερμανοί εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης απουσιάζουν λόγω ασθένειας 3,6 εβδομάδες ετησίως, όσο ακριβώς οι Βέλγοι. Βρίσκονται  πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, στην 7η θέση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι οι κατά συρροή «λουφαδόροι-κοπανατζήδες» όπως τους κατηγορεί ο καγκελάριος Μέρτς και όπως τους εμφανίζει σειρά δημοσιευμάτων.

Είναι γνωστό ότι στη Γερμανία γίνεται μια έντονη συζήτηση για την αύξηση του εργάσιμου χρόνου, τη μείωση των αργιών αλλά και τον περιορισμό των αναρρωτικών αδειών. Ο ίδιος ο Μερτς έχει πει ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τους τους Γερμανούς να πηγαίνουν στη δουλειά ακόμα και αν είναι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας.

Η έρευνα της Data Pulse, σε συνεργασία με την εταιρεία εργασιακών συμβούλων ΙFB, αποδομεί τη  τη θεωρία περί «κρίσης αναρρωτικών» στη Γερμανία.

Υποστηρίζει ότι η αύξηση των αναρρωτικών οφείλεται στην καλύτερη καταγραφή τους, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, που αποστέλλει αυτόματα τα «αδειόχαρτα» του γιατρού στην ασφαλιστική εταιρεία. Μόνο άλλες τρεις χώρες εφαρμόζουν το ίδιο σύστημα (Πολωνία, Λετονία, Εσθονία) κι αυτές το έκαναν πρόσφατα, ενώ η Γερμανία το εφαρμόζει από το 2022.

Το κράτος πρόνοιας ενθαρρύνει την τεμπελιά; Κατηγορηματικά όχι

Η έρευνα – fact checking (διασταύρωσης δεδομένων), αμφισβητεί επίσης το επιχείρημα ότι ένα ισχυρό σύστημα πρόνοιας, π.χ. με πλήρη αποζημίωση λόγω ασθενείας, ενθαρρύνει την τεμπελιά.

Για παράδειγμα στην Ισπανία οι πρώτες τρεις ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας δεν αποζημιώνονται. Θεωρητικά, αυτό θα έπρεπε να αποθαρρύνει τους εργαζόμενους από το να παίρνουν αναρρωτική, αφού χάνουν μεροκάματα. Όμως συμβαίνει το αντίθετο. Η Ισπανία έχει τον τρίτο υψηλότερο μέσο όρο αναρρωτικών αδειών στην Ευρώπη – σχεδόν πέντε εβδομάδες τον χρόνο.

Στη Λιθουανία οι απουσίες λόγω ασθένειας αποζημιώνονται πλήρως από την πρώτη ημέρα. Όμως οι εργαζόμενοι λείπουν πολύ λιγότερες μέρες από τη δουλειά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (στην 20η θέση χαμηλότερη θέση ανάμεσα σε 26 χώρες).

Λιγότερη δουλειά, υψηλότερη παραγωγικότητα

Η Νορβηγία και το Βέλγιο λαμβάνουν σημαντικά περισσότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ωστόσο διατηρούν μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά παραγωγικότητας στον κόσμο. Η Νορβηγία, μολονότι έχει τις περισσότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας στην Ευρώπη, κατατάσσεται δεύτερη, μετά το Λουξεμβούργο, σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ ανά ώρα.

Αντίθετα, χώρες όπως η Ελλάδα και η Ουγγαρία έχουν ελάχιστες ημέρες αναρρωτικής άδειας ανά εργαζόμενο, αλλά βρίσκονται στο κατώτατο σημείο της κατάταξης παραγωγικότητας.

Scope Ratings: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «ΒΒB»

Επίθεση Τραμπ εναντίον συμμάχων – Απειλεί να αποσύρει τις βάσεις απο την Ισπανία

Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος
Έρχεται μια ψηφιακή βάση δεδομένων όπου θα καταγράφεται το σύνολο των παροχών από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου και για κάθε δικαιούχο θα δημιουργείται ένα «ψηφιακό προφίλ»

CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Κτηματολόγιο: Προσωρινό stop στις αγωγές Δημοσίου για ανακριβείς εγγραφές
Δέκα ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες, προκειμένου να κινηθούν με ασφάλεια και να μην κινδυνέψουν να χάσουν την περιουσία τους

Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως
Οι μετοχές κατέρρευσαν στην Ευρώπη και την Ασία όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν υψηλότερα νωρίς την Πέμπτη. Οι αμερικανικές μετοχές αντιμετώπισαν τις απότομες απώλειες.

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»
Ο Παναθηναϊκός AKTOR με οδηγό τον Ναν ανέβασε στροφές στην τέταρτη περίοδο, και επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα, παίρνοντας πολύτιμους πόντους για την είσοδο στην πρώτη εξάδα της EuroLeague.

Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα
Τα μηνύματα που λαμβάνουν στο Μαξίμου από το γεγονός ότι ακόμα και στους Κεντροδεξιούς το ποσοστό που θέλει να ανοίξει η υπόθεση των υποκλοπών για πολιτικά πρόσωπα είναι πλειοψηφικό (56%), καθώς επίσης και στους δεξιούς (70%).

Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη
Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές
Το ξημέρωμα της 7ης Φεβρουαρίου μικρή ομάδα ατόμων, που εξήλθε από πάρτυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ), επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ. Προσήχθησαν 313 φοιτητές και φοιτήτριες και όλα άλλαξαν στο ΑΠΘ

Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα
Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, την 25η Μαρτίου να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους δρόμους.

Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis
Bank of Greece governor warns that ongoing geopolitical tensions and rising energy uncertainty could fuel inflation and slow economic growth, despite the country’s continued recovery and strong recent performance

Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε
Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν μια κλήση και συγκεκριμένα η τελευταία κλήση στο κινητό της 24χρονης που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ
Ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει de facto αποκλεισμό και διόδια στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας
LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ
Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πολεμικό πλοίο Boxer, με 2.200 πεζοναύτες, απέπλευσε νωρίτερα για τη Μέση Ανατολή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποστολή συνδέεται με την πρόθεση να καταληφθεί το νησί Χαργκ.

Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Στις επτά μεγαλύτερες χώρες της Δύσης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κοινωνίες γυρίζουν την πλάτη στους ιθύνοντες του πολέμου σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

