Αστυνομική επιχείρηση σε σύνδεσμο οπαδών του Άρη
Επιχείρηση της Αστυνομίας σε σύνδεσμο οπαδών του Άρη στην περιοχή του Χαριλάου, μια εβδομάδα μετά την δολοφονία του Κλεομένη.
- ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία
- Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας - Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ
- Πέθανε ο σοφέρ του Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστας Μαρκάκης - Η μυθιστορηματική ζωή του
- Ανήλικοι, έφτιαξαν γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους και τις μοίρασαν σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου
Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε η Αστυνομία το μεσημέρι της Πέμπτης σε σύνδεσμο οπαδών του Άρη, στην περιοχή του Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει το GRTimes. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), ενώ υπάρχει και παρέμβαση Εισαγγελέα για έρευνα εντός του κτιρίου.
Πρόκειται για τον σύνδεσμο των οργανωμένων οπαδών του Άρη, ο οποίος βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παπαδόπουλου με Αλκμήνης, πίσω από τη θύρα 3, στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελλίδης».
Όλα αυτά, μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη στην περιοχή της Καλαμαριάς. Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενος για την υπόθεση είναι ένας 23χρονος οπαδός του Άρη ο οποίος κρίθηκε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, μετά την σύλληψη και την απολογία του στην πρώτη τακτική ανακρίτρια.
- Ολυμπιακός: Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος και το… 14-0 (pic)
- «Κοντά στην έξοδο ο Ιβάνοβιτς από την Μπολόνια, ο Άρης κοιτάζει την περίπτωση του»
- Οι οδηγίες της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη ρεβάνς με την Μπέτις
- Σλοτ: «Ήταν το τέλειο παιχνίδι» – Τι είπε ο Ολλανδός ενόψει Παρί
- Ο Ντέβον Χολ μένει ελεύθερος και έχει τη Euroleague στα… πόδια του: Η Φενέρμπαχτσε και το συμβόλαιο που ψάχνει
- Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ έχει το απόλυτο των προκρίσεων
- «Συμφώνησε με τη Μπαρτσελόνα ο Ράιτ»
