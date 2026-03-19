Ολυμπιακός: Η 12άδα για το παιχνίδι με την Μπασκόνια

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ την Μπασκόνια στις 21:15, σε μία αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Πριν λίγο έγινε γνωστή η δωδεκάδα των Πειραιωτών για τον αγώνα με την ομάδα από τη Χώρα των Βάσκων.

Εκτός δωδεκάδας έμειναν οι Φρανκ Νιλικίνα, Ντόντα Χολ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου και προφανώς ο μακροχρόνια απόντας, Μουστάφα Φαλ, που δεν έχει αγωνιστεί καθόλου φέτος.

Όπως αναμενόταν, τρεις είναι οι αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, καθώς οι Ταϊρίκ Τζόουνς, Μόντε Μόρις και Κόρι Τσόσεφ δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο ματς με το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (το εξ αναβολής ματς έγινε με ρόστερ… Δεκεμβρίου), ωστόσο απόψε βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Νιλικίνα είναι εκτός λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς.

Το Depth Chart του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Μπασκόνια:

PG: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Μόντε Μόρις

SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ

SF: Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ

PF: Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς

C: Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς