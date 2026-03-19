Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ

Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πολιτική Γραμματεία 19 Μαρτίου 2026, 06:00

Παραδίδεται από την Οικονομική Αστυνομία στην Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου η νέα δικογραφία για 14+3 πολιτικά πρόσωπα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Παραδίδεται σε λίγα 24ωρα σε μία εκ των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, την Πόπη Παπανδρέου, ο φάκελος της Οικονομικής Αστυνομίας που ερεύνησε ύποπτες συνομιλίες περίπου 17 βουλευτών (14 τουλάχιστον βουλευτών της ΝΔ και 2-3 άλλων κομμάτων, με μικρότερη όμως εμπλοκή) με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για να δοθούν την περίοδο 2021-2025 επιδοτήσεις εκτός των τυπικών διαδικασιών.

Η Εισαγγελέας μάλιστα φέρεται να έχει ζητήσει επίσπευση στην ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας από την ΕΛ.ΑΣ. – ο φάκελος αναμένεται να σταλεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου – προκειμένου, εκτός των άλλων, να μην τεθούν θέματα παραγραφής αδικημάτων. Πρόκειται ουσιαστικά – όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – για τον φάκελο ΟΠΕΚΕΠΕ-2 που αναμένεται να δημιουργήσει τριγμούς στην κυβερνητική παράταξη, καθώς βουλευτές ζητούσαν χαριστικές πράξεις, «ρουσφέτια», τα οποία οδηγούσαν πολλές φορές στη διασπάθιση κοινοτικών κονδυλίων, για τους οποίους τώρα αναμένεται να ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους.

Και όλα αυτά, πέρα από τις κεντρικές κυβερνητικές εντολές, μεθοδεύσεις αλλά και προσπάθειες συγκάλυψης που αναδείχθηκαν το περασμένο καλοκαίρι για χιλιάδες παράνομες επιδοτήσεις, φέρνοντας στο επίκεντρο τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Επανεξέταση 140 CD

Η Πόπη Παπανδρέου φαίνεται λοιπόν να ζήτησε κυρίως από την ΕΛ.ΑΣ. την εκ νέου ακρόαση και αναλυτική επανεξέταση 140 CD με μαγνητοφωνημένες συνομιλίες που έχουν καταγραφεί για την πρώτη φάση έρευνας του σκανδάλου την περίοδο 2021-2022, έρευνα που δεν είχε γίνει υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και είχε… ξεχαστεί!

Από αυτή τη νέα ανάλυση των CD, από συνομιλίες που δεν είχαν «προσεχθεί» όπως ειπώθηκε, καθώς και από στοιχεία για τα «κόλπα» εντός του αμαρτωλού Οργανισμού που αποκαλύφθηκαν στις μεταγενέστερες έρευνες, αναδείχθηκε ο νέος κύκλος ύποπτων βουλευτών.

Υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με αναφορές στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετούσαν εκείνη την περίοδο «υπήρξαν παρασκηνιακές ενέργειες που οδήγησαν στη διακοπή της έρευνας», παρότι ήταν γνωστό πως «ακούγονται σημαντικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος». Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες δύο από τους αναφερόμενους στο νέο πόρισμα πολιτικούς, που προέρχονται από την κυβερνητική παράταξη, κατείχαν υπουργικές θέσεις που χειρίζονταν θέματα ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιοι άλλοι φέρεται να είχαν αμφιλεγόμενες επαφές με στελέχη ΚΥΔ, ενώ άλλοι ασκούσαν πιέσεις για την επίσπευση εγκρίσεων πληρωμών.

Συνομιλίες και αρχεία

Όπως αναφέρουν υπηρεσιακοί παράγοντες, υπήρξε τώρα «μια ενδελεχής έρευνα» που πραγματοποιήθηκε συνολικά από τρεις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.: την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών που διαθέτει σύστημα συνακροάσεων συνομιλιών και, τέλος, την Οικονομική Αστυνομία.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες όχι μόνο κατέγραψαν και ανέλυσαν τις ύποπτες συνομιλίες των βουλευτών αλλά εξέτασαν από τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλες βάσεις δεδομένων εάν «αυτές οι πολιτικές παρεμβάσεις οδήγησαν σε παράνομες πράξεις και συναλλαγές, προκειμένου να στοιχειοθετηθούν οι ευθύνες τους και να στηριχθεί πλήρως το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άρση της ασυλίας, για άσκηση ποινικών διώξεων κ.λπ.». Πληροφορίες από έγκυρες πηγές καταδεικνύουν ότι στις περιπτώσεις των «εξυπηρετήσεων» που ζητούσαν οι βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης αυτές οδηγούσαν τις περισσότερες φορές στοιχειοθετημένα σε παράνομες ενέργειες και σε ζημιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «οι παρεμβάσεις βουλευτών κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν οδηγούσαν κατ’ αντιστοιχία πάντα σε σαφή αποτελέσματα και σε «παράσυρση» των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε παράνομες ενέργειες που οδήγησαν σε απώλεια κοινοτικών πόρων».

Οι δύο έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για ύποπτες συναλλαγές που προηγήθηκαν

Η πρώτη έρευνα έγινε την περίοδο από τις 26 Ιουλίου 2021 έως τις 24 Οκτωβρίου 2022 όπου δεν υπήρχε τότε καμιά ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υστερα από καταγγελία που ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε μερικοί υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι εκτός του ότι έχουμε δεχτεί και πάρα πολλά παράπονα και ενοχλήσεις από αγρότες και κτηνοτρόφους οι οποίοι θέλουν τη βοήθειά μας και κατά συνέπεια τη δική σας, γιατί έχει καταστραφεί η ζωή τους με την απάνθρωπη και ταυτόχρονα παράνομη συμπεριφορά ορισμένων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλές θέσεις». Στη σχετική έρευνα υπήρξαν μόνο τηλεφωνικές παρακολουθήσεις 16 καταγγελλόμενων υπόπτων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς αναζήτηση παραστατικών, συναλλαγών για τον φόβο των διαρροών. Τότε σημειώνεται ότι κυριαρχούσε το θέμα της πανδημίας και στη συνέχεια των υποκλοπών και οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν απασχολούσαν την κοινή γνώμη. Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Αθηνών χωρίς δικαστική συνέχεια…

Η δεύτερη έρευνα από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. διενεργήθηκε από τις αρχές φθινοπώρου του 2024 έως το καλοκαίρι του 2025 με εντολή και εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οπότε ήρθαν πλέον στο φως όλα τα μέχρι σήμερα στοιχεία που αποτελούν το λεγόμενο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τη δικογραφία που αποτέλεσε τη βάση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η οποία οδήγησε στην απομάκρυνση υπουργών, στην Προανακριτική της Βουλής κ.λπ.

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Κόσμος
Νέο χτύπημα του Ιράν σε μονάδα LNG στο Κατάρ

Νέο χτύπημα του Ιράν σε μονάδα LNG στο Κατάρ

Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές
Πύρινες εστίες 19.03.26

Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές

Πού οφείλονται οι πύρινες εστίες που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Πώς θα επηρεάσουν τα υψηλά ποσοστά των φετινών βροχών την εκδήλωση πυρκαγιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Κατερίνα Ροββά
Βέροια: Αγριος ξυλοδαρμός 24χρονης – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Δραματική έκκληση για πληροφορίες
Μάχη για τη ζωή της 19.03.26

Προκαλεί σοκ ο άγριος ξυλοδαρμός 24χρονης - Δραματική έκκληση για πληροφορίες

Δραματική έκκληση για τυχόν πληροφορίες απευθύνουν συγγενείς της 24χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια στη Βέροια, βρέθηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις σε πιλοτή, και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Σύνταξη
Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών
Ελλάδα 18.03.26

Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών

Ο 27χρονος τράπερ εντοπίστηκε να επιβαίνει σε μηχανή μαζί με έναν 26χρονο - Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και πέταξαν το μαχαίρι πριν ακινητοποιηθούν - Το ποινικό παρελθόν του 27χρονου

Σύνταξη
Gothenburg: Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας – Έχασε τρεις θέσεις σε ένα χρόνο
Πανεπιστήμιο Gothenburg 18.03.26

Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας - Έχασε 3 θέσεις σε ένα χρόνο - 24η στην ΕΕ

Η Ελλάδα, στον φετινό Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας, καταλαμβάνει την 24η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, πάνω μόνο από Βουλγαρία, Ρουμανία, και Ουγγαρία. Επίμονες αδυναμίες στον έλεγχο της εξουσίας και στη λειτουργία των θεσμών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 18.03.26

Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο

Μετά από αστυνομική επιχείρηση η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων τουρκικής υπηκοότητας - Το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες στον Ασπρόπυργο – Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
Ασπρόπυργος 18.03.26

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες - Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος του 19χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι συνομιλίες στα social media μετά την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά
Ελλάδα 18.03.26

Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι συνομιλίες στα social media μετά την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά

Η αστυνομία έχει στα χέρια της συνομιλία μεταξύ ατόμων σε διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία έγινε μετά το περιστατικό της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά

Σύνταξη
Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος
Ελλάδα 18.03.26

Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος

Το ιδιαίτερο του εν εξελίξει φαινομένου είναι ότι η σκόνη έγινε περισσότερο αισθητή σε περιοχές όπου οι βροχές ήταν πολύ ασθενείς, όπως η Αττική

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες

Πώς θα κινηθεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των συνεργασιών στο επικείμενο συνέδριο και γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου περί «τιμαρίων».

Σύνταξη
Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις
Editorial 19.03.26

Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Γράφει ο atsatsouli
Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο
Πολιτική 19.03.26

Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο

Άρχισε η δίκη για το email-gate, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού στην πρώην ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου. Την ίδια ώρα άρχισε και η προσπάθεια ξεπλύματος των ευθυνών για τη διαρροή.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού
Κοινωνική συμφωνία 19.03.26

Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού

Στα 930 με 950 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο εισαγωγικός μισθός στον επισιτισμό, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση, που καλύπτει περί τους 400.000 εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ
Κόσμος 19.03.26

Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ

Νέα κλιμάκωση μετά την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα South Pars - «Θα το ανατινάξω» απειλεί ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Κόσμος 19.03.26

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας στον πόλεμο
Φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό 19.03.26

Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας

Η υπερ-εξελιγμένη μορφή ενός όπλου με μακρά ιστορία που αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (ειδικά κατά των επιθέσεων με drones και πυραύλους).

Σύνταξη
Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Κυρώσεις α λα καρτ 19.03.26

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις
Δίχτυ προστασίας 19.03.26

Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις

Προβληματισμός από τις αυξήσεις, με τις τιμές στο μοσχάρι να έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό και των αιγοπροβάτων να κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ

Δήμητρα Σκούφου
Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές
Πύρινες εστίες 19.03.26

Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές

Πού οφείλονται οι πύρινες εστίες που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Πώς θα επηρεάσουν τα υψηλά ποσοστά των φετινών βροχών την εκδήλωση πυρκαγιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Κατερίνα Ροββά
Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα
Music 19.03.26

Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα

Το ντοκιμαντέρ των Oasis θα περιέχει μερικά «εκπληκτικά» πλάνα από την πρώτη συνάντηση του Λίαμ και του Νόελ Γκάλαχερ πριν από τις συναυλίες μετά την επανασύνδεσή τους.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς εάν εξαπολυθεί νέα επίθεση σε εγκατάσταση ΥΦΑ του Κατάρ
Ιράν 19.03.26

Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς

«Αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ», δηλώνει ο Τραμπ, «οι ΗΠΑ (...) θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς».

Σύνταξη
Βέροια: Αγριος ξυλοδαρμός 24χρονης – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Δραματική έκκληση για πληροφορίες
Μάχη για τη ζωή της 19.03.26

Προκαλεί σοκ ο άγριος ξυλοδαρμός 24χρονης - Δραματική έκκληση για πληροφορίες

Δραματική έκκληση για τυχόν πληροφορίες απευθύνουν συγγενείς της 24χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια στη Βέροια, βρέθηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις σε πιλοτή, και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Σύνταξη
Βρετανία: Δεν θα δικαστεί ξανά ο Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική κακοποίηση – Ηρθε σε συμφωνία με τους ενάγοντες
Αποφεύγει τη δίκη 19.03.26

Σε συμφωνία ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες για τη σεξουαλική κακοποίηση

Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Μακρόν ζητά από Τραμπ και αλ Θάνι moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών
Συνομιλία 19.03.26

Ο Μακρόν ζητά moratorium από Τραμπ και αλ Θάνι

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και τους ζήτησε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ιράν: Ενας άντρας σκοτώθηκε στο Ισραήλ και 4 γυναίκες στη Δυτική Οχθη σε ιρανική πυραυλική επίθεση
Και 6 τραυματίες 19.03.26

5 νεκροί στο Ισραήλ και τη Δυτική Οχθη από ιρανική πυραυλική επίθεση

Αλλοδαπός εργάτης, 30 ετών, σκοτώθηκε στο κεντρικό Ισραήλ και τέσσερις Παλαιστίνιες στη Δυτική Οχθη από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

