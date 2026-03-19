Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο

Για εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μετά την κατάρριψη από την ελληνική συστοιχία Patriot στην Σαουδική Αραβία δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, κατηγορεί την κυβέρνηση ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης.

«Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με δήλωσή του επαίρεται και υπερτονίζει το γεγονός της κατάρριψης δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από συστοιχία ελληνικών Patriot, που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και λειτουργεί με ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό», σημειώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Η δήλωση Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη»

Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι «προφανώς, η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο κ. πρωθυπουργός είχε αποκλείσει».

«Η πραγματικότητα είναι μία: μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής (άμεσης ή έμμεσης) της Ελλάδας στον πόλεμο, θέση που εξαρχής υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ», τονίζει χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Κατρίνης.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε ότι «η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό, αλλά επίσης έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών».