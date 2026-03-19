Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης
- ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
- Ακίνητα: Νέα άνοδος στις τιμές διαμερισμάτων – Οι περιοχές [πίνακας]
- Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας - Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ
- Πέθανε ο σοφέρ του Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστας Μαρκάκης - Η μυθιστορηματική ζωή του
Για εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μετά την κατάρριψη από την ελληνική συστοιχία Patriot στην Σαουδική Αραβία δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, κατηγορεί την κυβέρνηση ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης.
«Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με δήλωσή του επαίρεται και υπερτονίζει το γεγονός της κατάρριψης δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από συστοιχία ελληνικών Patriot, που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και λειτουργεί με ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό», σημειώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
«Η δήλωση Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη»
Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι «προφανώς, η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο κ. πρωθυπουργός είχε αποκλείσει».
«Η πραγματικότητα είναι μία: μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής (άμεσης ή έμμεσης) της Ελλάδας στον πόλεμο, θέση που εξαρχής υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ», τονίζει χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Κατρίνης.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε ότι «η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό, αλλά επίσης έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών».
- Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
- Μαριάνα Κατσιμίχα: Γιατί αλλάζει τον τίτλο στο τραγούδι της «Το Βαλς των Χαμένων Ονείρων»
- Παναθηναϊκός: Γύρισε και προπονήθηκε ο Ναν
- ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
- ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση – Τα σενάρια για τον πόλεμο
- Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher
- Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης
- Μαρόκο: Ξανά στην Εθνική ο Ελ Κααμπί για τα φιλικά του Μαρτίου
