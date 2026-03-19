Οδυσσέας Ελύτης: Η ανάρτηση της συντρόφου του, Ιουλίτας, για τα 30 χρόνια από τον θάνατο το

Η Ιουλίτα Ηλιοπούλου, η σύντροφος του Οδυσσέα Ελύτη, με αφορμή την επέτειο των 30 χρόνων από τον θάνατο του, επέλεξε να τιμήσει τον ποιητή με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Η συγκινητική ανάρτηση

Μέσα από μια φωτογραφία του, μοιράστηκε δύο στίχους από το ποίημα «Περασμένα Μεσάνυχτα»:

Οδυσσέας Ελύτης – Ιουλίτα Ηλιοπούλου: Η πολύ δυνατή σχέση τους

Η Ιουλίτα Ηλιοπούλου είναι Ελληνίδα ποιήτρια, δοκιμιογράφος και συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας. Υπήρξε η τελευταία σύντροφος του Οδυσσέα Ελύτη, καθώς και κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου του. To 2005 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου για το βιβλίο της «Τι ζητάει ο Ζήνων;».

Η Ιουλίτα Ηλιοπούλου, η οποία υπήρξε η μούσα του ποιητή είχε πει για εκείνον:

«Τυπική ηµέρα δεν υπήρχε. Αναζητούσε τη συνέχεια ενός στίχου για πολύ καιρό, µπορεί για δεκαετίες ολόκληρες – δεν ήταν από τους ποιητές που ολοκλήρωναν ένα ποίηµα µέσα σε ένα εύλογο διάστηµα µιας ηµέρας ή µιας εβδοµάδας.

Υπήρχαν περίοδοι που δούλευε παράλληλα κείµενα ή συλλογές. Οταν έγραφε, σταµατούσε να διαβάζει και να ζωγραφίζει και αφοσιωνόταν σε αυτό που δούλευε. ∆εν του άρεσε ένα κείµενο που ο ίδιος θεωρούσε ανολοκλήρωτο να παραµένει. Είχε την τόλµη και κατέστρεφε έργα ηµιτελή, εικαστικά, τα πάντα.

Με την κυκλοφορία µας ποιητικής συλλογής απαλλασσόταν από χειρόγραφα και δακτυλόγραφα που σχετίζονταν µε αυτήν, παρέχοντας στον εαυτό του την ελευθερία να δει καθαρά το επόµενο βήµα.

Σαφώς έγραφε πολύ περισσότερο το βράδυ παρά το πρωί. Οσο και αν στην ποίησή του ένας ουσιαστικός φυσικός και µεταφυσικός άξονας είναι το φως, στη δουλειά του προτιµούσε την ησυχία της νύχτας.»