Νιλ Σεντάκα: Ποια είναι η αιτία θανάτου του θρύλου του ροκ εν ρολ

Ο Νιλ Σεντάκα, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που εξασφάλισε η εφημερίδα New York Post, κατέληξε από καρδιαγγειακή νόσο, ενώ ως επιβαρυντικός παράγοντας αναφέρεται και η νεφρική ανεπάρκεια.

Iconic singer-songwriter Neil Sedaka’s cause of death revealed https://t.co/XX9fXWgrTG pic.twitter.com/Wk8yMpvyT0 — Page Six (@PageSix) March 19, 2026

Η ανακοίνωση του θανάτου του τραγουδιστή

Όταν έφυγε από τη ζωή η οικογένεια του έκανε την εξής ανακοίνωση:

«Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, Νιλ Σεντάκα. Ένας αληθινός θρύλος του ροκ εν ρολ, έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά πάνω απ’ όλα, για όσους είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, ένας εξαιρετικός άνθρωπος που θα μας λείψει βαθιά».

Μια σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης γεννήθηκε το 1939, ενώ υπήρξε παιδί-θαύμα στο πιάνο.

Ήταν μόλις 9 χρόνων όταν κέρδισε υποτροφία για τη Σχολή Juilliard στη Νέα Υόρκη. «Η μουσική είναι τόσο σημαντικό κομμάτι του εαυτού μου. Οι γονείς μου έλεγαν ότι όταν ήμουν βρέφος δεν έτρωγα αν δεν έπαιζε μουσική στο ραδιόφωνο», είχε πει στον Guardian το 2012.

Στα 50s και στα 60s, ο Σεντάκα έγινε είδωλο με επιτυχίες όπως τα Oh! Carol, Calendar Girl και Happy Birthday Sweet Sixteen.

«Oταν μας τελείωναν οι στίχοι, βάζαμε ένα doo-bee-doo», είχε πει ο ίδιος σε συνεντεύξεις του.

Οι πωλήσεις των δίσκων και η υποψηφιότητα Grammy

Μεταξύ 1959 και 1963 πούλησε πάνω από 25 εκατομμύρια δίσκους και προτάθηκε για Grammy το 1962.

Πέρα από τις δικές του επιτυχίες, έγραψε πολλά τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες, όπως το Stupid Cupid της Connie Francis και το Love Will Keep Us Together.