Πέντε τρόποι για να καις λιγότερη βενζίνη και να μη σε… καίει – Στα 2 ευρώ το λίτρο στην Αττική
Οικονομία 19 Μαρτίου 2026, 11:48

Πέντε τρόποι για να καις λιγότερη βενζίνη και να μη σε… καίει – Στα 2 ευρώ το λίτρο στην Αττική

Οι πέντε τρόποι με τους οποίους μπορούμε να καταναλώσουμε λιγότερη βενζίνη

Η βενζίνη και το πετρέλαιο έχουν πάρει φωτιά, με τους οδηγούς να πληρώνουν αρκετά περισσότερα χρήματα σε σχέση με μερικούς μήνες πριν, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή της βενζίνης ακόμη και μέσα στην Αττική ξεπερνάει τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων οι υψηλότερες τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη κινούνται από τα 2,001 μέχρι και τα 2,158 ευρώ/λίτρο σε πρατήρια, όπως στην Καισαριανή, την Αθήνα, τους Αμπελόκηπους, το Γαλάτσι, τη Δάφνη, την Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι, το Μαρούσι, την Αργυρούπολη, τον Άλιμο και αλλού.

Η βενζίνη ξεπερνάει τα 2 ευρώ ανά λίτρο παρά την επιβολή του πλαφόν.

Πέντε τρόποι για να μειώσετε την κατανάλωση καυσίμου

Αντίδοτο για την ακρίβεια αποτελούν οι βασικοί κανόνες μείωσης της κατανάλωσης, οι οποίοι μπορούν να εξοικονομήσουν αρκετό πολύτιμο καύσιμο.

Δείτε 5 βασικούς κανόνες:

1. Συντήρηση του αυτοκινήτου

Η σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου σου, είναι… κλειδί. Ένα αυτοκίνητο που έχεις να του αλλάξεις λάδια χρόνια και να του κάνεις σέρβις επίσης χρόνια, καίει παραπάνω.

Η χρήση της σωστής ποιότητας λαδιών διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο κόστος του καυσίμου. Το παχύρευστο λάδι μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου, καθώς τα μέρη του κινητήρα δυσκολεύονται περισσότερο στην λειτουργία τους.

2. Ομαλή οδήγηση

Εάν ξεκινάτε με μεγάλη επιτάχυνση , για παράδειγμα μετά από ένα φανάρι, τότε σίγουρα το όχημά σας θα χρησιμοποιήσει περισσότερα καύσιμα. Το να επιταχύνετε σταδιακά μετά από μία στάση ή να περιμένετε όταν έχει κίνηση, σας βοηθά να οδηγείτε πιο ομαλά και πιο αποτελεσματικά.

Το να κρατάτε μικρή απόσταση από το μπροστινό σας αυτοκίνητο, σάς κάνει να επιβραδύνετε και να επιταχύνετε συνεχώς, καίγοντας περισσότερα καύσιμα. Αντίθετα αν κρατάτε μεγαλύτερη απόσταση μπορείτε να αξιολογήσετε καλύτερα την κατάσταση, και να χρησιμοποιείτε το φρένο πιο προοδευτικά.

3. Ελαστικά

Ο τακτικός έλεγχος της πίεσης των ελαστικών κατέχει σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση καυσίμου.

Όταν το ελαστικό που «φοράει» το αυτοκίνητο έχει χαμηλότερη πίεση από αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου, τότε οι τριβές μεταξύ λάστιχου και δρόμου είναι υψηλότερες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου.

Ελέγχετε πάντα την πίεση όταν τα ελαστικά σας είναι κρύα (έχοντας δηλαδή οδηγήσει λιγότερο από 5 λεπτά), καθώς όταν τα ελαστικά είναι ζεστά οι μετρήσεις δεν είναι αξιόπιστες. Η ευθυγράμμιση των τροχών του αυτοκινήτου σας παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην εξοικονόμηση καυσίμου.

Εάν η ευθυγράμμισή σας είναι λάθος, τότε το όχημα ζορίζεται περισσότερο να κινηθεί στην κατεύθυνση που θέλετε.  Συνεπώς θα χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμων για να κινηθεί.

4. Αποφύγετε το Υπερβολικό βάρος

Μήπως το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου σας είναι γεμάτο με πράγματα τα οποία δεν είναι άμεσης ανάγκης;

Μήπως το πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου σας είναι γεμάτο από ξεχασμένα πράγματα, τα οποία δεν έχετε άμεση ανάγκη; Το επιπλέον βάρος τέτοιων αντικειμένων μπορεί να αυξήσει το κόστος των καυσίμων σας, καθώς όσο βαρύτερο είναι το αυτοκίνητο, τόσο περισσότερα καύσιμα χρειάζεται για να κινηθεί.

Αφαιρώντας βάρος 8-20 κιλά από το αυτοκίνητό σας μπορείτε να μειώσετε το κόστος κίνησης καθημερινά κατά 5%, νούμερο που μπορεί να σας ακούγεται μικρό αλλά με την πάροδο του χρόνου πολλαπλασιάζεται και αποκτά σημαντική αξία.

5. Κλιματιστικά

Ένα πολύ σύνηθες λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι οδηγοί, είναι η κακή χρήση του κλιματιστικού.

Συνήθως το καλοκαίρι επιλέγουμε πολύ χαμηλή θερμοκρασία στο air condition με αποτέλεσμα την πίεση του συστήματος κλιματισμού.

Η κατανάλωση καυσίμου, αυξάνεται με άλματα στην συγκεκριμένη περίπτωση, επομένως καλό θα ήταν να επιλέγουμε μια μέση θερμοκρασία που θα ψύξει τον χώρο της καμπίνας, αλλά παράλληλα δεν θα πιέσει και το σύστημα υπερβολικά.

Τράπεζες
Deutsche Bank: Ανθεκτικές στον πόλεμο οι ελληνικές τράπεζες

Κόσμος
Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

Πόλεμος Μ. Ανατολή 19.03.26

πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί μία ακόμη ενεργειακή κρίση, με όλους τους ειδήμονες και μη, να επισημαίνουν πώς πρόκειται για την πιο επικίνδυνη σε σχέση με εκείνη του πολέμου στην Ουκρανία

Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Το βασικό αίτημα των βενζινοπωλών είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ - Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης για την επερχόμενη συνάντηση

Κοινωνική συμφωνία 19.03.26

Στα 930 με 950 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο εισαγωγικός μισθός στον επισιτισμό, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση, που καλύπτει περί τους 400.000 εργαζόμενους.

Κυρώσεις α λα καρτ 19.03.26

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Δίχτυ προστασίας 19.03.26

Προβληματισμός από τις αυξήσεις, με τις τιμές στο μοσχάρι να έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό και των αιγοπροβάτων να κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ

Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Ο κ. Σημανδράκος κατέθεσε ότι υπήρχαν πιέσεις για τους ελέγχους, ότι γι’αυτό απομακρύνθηκε από τη θέση του» στον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Εμείς λέμε ότι όλα θα έρθουν στο φως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - με την κυβέρνησή του - θα βουλιάξει μέσα σε αυτό το σκοτάδι», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 19.03.26

Ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, επιτέθηκε εκ νέου στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος φέρεται να είχε ενημερώσει εγκαίρως την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις περίεργες αυξήσεις ζωϊκού κεφαλαίου στην Κρήτη

Συστοιχία 19.03.26

«Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί 'μη εμπλοκής' καταρρέουν στην πράξη», επισημαίνει η Νέα Αριστερά για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από τη συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία

«Αισχροκέρδεια» 19.03.26

«Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αξιοποιούν ένα μέρος των υπερεσόδων για την άμεση ελάφρυνση της κοινωνίας και της οικονομίας, χωρίς να διαταράσσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ ανακατανέμουν πόρους από την υπερφορολόγηση προς τη στήριξη των πολιτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική 19.03.26

Το ΚΚΕ καταγγέλλει την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν με αιχμή τη δήλωση Δένδια για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Αλτουσέρ και Σπινόζα 19.03.26

Ο Γιώργος Φουρτούνης επιστρέφει στις αντιπαραθέσεις γύρω από τη δομή ως κεντρική έννοια της κοινωνικής θεωρίας

Βρυξέλλες 19.03.26

Την ανάγκη να προστατεύσει η ΕΕ πολίτες και επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και να στείλει μήνυμα ότι «δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της προσφυγικής κρίσης του 2015», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Euroleague 19.03.26

Ο Ντέβον Χολ είναι free agent το καλοκαίρι και απασχολεί ήδη αρκετές ομάδες μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός - Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό...

Βρυξέλλες 19.03.26

«Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Συντετριμμένη 19.03.26

Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

