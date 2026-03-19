Πέντε τρόποι για να καις λιγότερη βενζίνη και να μη σε… καίει – Στα 2 ευρώ το λίτρο στην Αττική

Η βενζίνη και το πετρέλαιο έχουν πάρει φωτιά, με τους οδηγούς να πληρώνουν αρκετά περισσότερα χρήματα σε σχέση με μερικούς μήνες πριν, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή της βενζίνης ακόμη και μέσα στην Αττική ξεπερνάει τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων οι υψηλότερες τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη κινούνται από τα 2,001 μέχρι και τα 2,158 ευρώ/λίτρο σε πρατήρια, όπως στην Καισαριανή, την Αθήνα, τους Αμπελόκηπους, το Γαλάτσι, τη Δάφνη, την Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι, το Μαρούσι, την Αργυρούπολη, τον Άλιμο και αλλού.

Η βενζίνη ξεπερνάει τα 2 ευρώ ανά λίτρο παρά την επιβολή του πλαφόν.

Πέντε τρόποι για να μειώσετε την κατανάλωση καυσίμου

Αντίδοτο για την ακρίβεια αποτελούν οι βασικοί κανόνες μείωσης της κατανάλωσης, οι οποίοι μπορούν να εξοικονομήσουν αρκετό πολύτιμο καύσιμο.

Δείτε 5 βασικούς κανόνες:

1. Συντήρηση του αυτοκινήτου

Η σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου σου, είναι… κλειδί. Ένα αυτοκίνητο που έχεις να του αλλάξεις λάδια χρόνια και να του κάνεις σέρβις επίσης χρόνια, καίει παραπάνω.

Η χρήση της σωστής ποιότητας λαδιών διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο κόστος του καυσίμου. Το παχύρευστο λάδι μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου, καθώς τα μέρη του κινητήρα δυσκολεύονται περισσότερο στην λειτουργία τους.

2. Ομαλή οδήγηση

Εάν ξεκινάτε με μεγάλη επιτάχυνση , για παράδειγμα μετά από ένα φανάρι, τότε σίγουρα το όχημά σας θα χρησιμοποιήσει περισσότερα καύσιμα. Το να επιταχύνετε σταδιακά μετά από μία στάση ή να περιμένετε όταν έχει κίνηση, σας βοηθά να οδηγείτε πιο ομαλά και πιο αποτελεσματικά.

Το να κρατάτε μικρή απόσταση από το μπροστινό σας αυτοκίνητο, σάς κάνει να επιβραδύνετε και να επιταχύνετε συνεχώς, καίγοντας περισσότερα καύσιμα. Αντίθετα αν κρατάτε μεγαλύτερη απόσταση μπορείτε να αξιολογήσετε καλύτερα την κατάσταση, και να χρησιμοποιείτε το φρένο πιο προοδευτικά.

3. Ελαστικά

Ο τακτικός έλεγχος της πίεσης των ελαστικών κατέχει σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση καυσίμου.

Όταν το ελαστικό που «φοράει» το αυτοκίνητο έχει χαμηλότερη πίεση από αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου, τότε οι τριβές μεταξύ λάστιχου και δρόμου είναι υψηλότερες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου.

Ελέγχετε πάντα την πίεση όταν τα ελαστικά σας είναι κρύα (έχοντας δηλαδή οδηγήσει λιγότερο από 5 λεπτά), καθώς όταν τα ελαστικά είναι ζεστά οι μετρήσεις δεν είναι αξιόπιστες. Η ευθυγράμμιση των τροχών του αυτοκινήτου σας παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην εξοικονόμηση καυσίμου.

Εάν η ευθυγράμμισή σας είναι λάθος, τότε το όχημα ζορίζεται περισσότερο να κινηθεί στην κατεύθυνση που θέλετε. Συνεπώς θα χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμων για να κινηθεί.

4. Αποφύγετε το Υπερβολικό βάρος

Μήπως το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου σας είναι γεμάτο με πράγματα τα οποία δεν είναι άμεσης ανάγκης;

Μήπως το πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου σας είναι γεμάτο από ξεχασμένα πράγματα, τα οποία δεν έχετε άμεση ανάγκη; Το επιπλέον βάρος τέτοιων αντικειμένων μπορεί να αυξήσει το κόστος των καυσίμων σας, καθώς όσο βαρύτερο είναι το αυτοκίνητο, τόσο περισσότερα καύσιμα χρειάζεται για να κινηθεί.

Αφαιρώντας βάρος 8-20 κιλά από το αυτοκίνητό σας μπορείτε να μειώσετε το κόστος κίνησης καθημερινά κατά 5%, νούμερο που μπορεί να σας ακούγεται μικρό αλλά με την πάροδο του χρόνου πολλαπλασιάζεται και αποκτά σημαντική αξία.

5. Κλιματιστικά

Ένα πολύ σύνηθες λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι οδηγοί, είναι η κακή χρήση του κλιματιστικού.

Συνήθως το καλοκαίρι επιλέγουμε πολύ χαμηλή θερμοκρασία στο air condition με αποτέλεσμα την πίεση του συστήματος κλιματισμού.

Η κατανάλωση καυσίμου, αυξάνεται με άλματα στην συγκεκριμένη περίπτωση, επομένως καλό θα ήταν να επιλέγουμε μια μέση θερμοκρασία που θα ψύξει τον χώρο της καμπίνας, αλλά παράλληλα δεν θα πιέσει και το σύστημα υπερβολικά.