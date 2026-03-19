Μια κοινωνία δύο ταχυτήτων αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η οικονομική ανισότητα αποτελεί «βραχνά» για την ελληνική πραγματικότητα, με τον πλούτο να παραμένει συγκεντρωμένος στα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Παρά τη μικρή πτώση του συντελεστή Gini στο 31,6%, ο πλούτος παραμένει έντονα συγκεντρωμένος, καθώς το εύπορο 20% του πληθυσμού κατέχει υπερπενταπλάσιο εισόδημα σε σχέση με το ασθενέστερο τμήμα της κοινωνίας

Η έρευνα εισοδήματος για το έτος 2025 της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτει ότι το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού κατέχει μερίδιο εισοδήματος 5,18 φορές μεγαλύτερο από το φτωχότερο 20%.

Παρόλο που ο συντελεστής Gini υποχώρησε στο 31,6%. Η τιμή αυτή μεταφράζεται ως εξής: αν επιλέξουμε δύο τυχαίους πολίτες, το εισόδημά τους αναμένεται να διαφέρει κατά το 31,6% του μέσου εθνικού εισοδήματος. Παρόλο που ο δείκτης σημείωσε πτώση 0,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2024, η μείωση θεωρείται οριακή.

Η απόσταση ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα παραμένει αισθητή με το πλουσιότερο 25% των Ελλήνων να συγκεντρώνει το 45,5% του εθνικού πλούτου. Το μεσαίο τμήμα (50% του πληθυσμού) μοιράζεται το 44,1% του εισοδήματος. Το φτωχότερο 25% περιορίζεται σε μόλις 10,5% του εισοδήματος.

Μεγαλύτερη η ανισότητα για τα άτομα ηλικίας 65 ετών

Η οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα δεν επιμερίζεται ομοιόμορφα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αποκαλύπτοντας διαφορετικές ταχύτητες στην κοινωνική συνοχή.

Ενώ η γενική εικόνα δείχνει σταθεροποίηση, η ανισότητα για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω σημείωσε αύξηση, φτάνοντας στο 4,19 από 4,05 το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, στις νεότερες παραγωγικές ηλικίες ο δείκτης S80/S20 υποχώρησε στο 5,55, παραμένοντας όμως σημαντικά υψηλότερος από τον αντίστοιχο των ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το φτωχότερο 25% του πληθυσμού επιβιώνει με ετήσιο εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 8.149 ευρώ. Στον αντίποδα, το πλουσιότερο 25% ξεκινά από κατώτατο εισόδημα 15.900 ευρώ και συγκεντρώνει το 45,5% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος.

Η σύγκριση με την Ευρώπη

Παρά την οριακή βελτίωση του συντελεστή Gini στο 31,6% (μειωμένος κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024), η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο δείκτης άνισης κατανομής ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (συντελεστής Gini) σε ευρωπαϊκές χώρες, με διαθέσιμα στοιχεία για το 2025, είναι αποκαλυπτικός. Το Βέλγιο, η Τσεχία και η Σλοβενία είναι μακράν οι χώρες με τον μικρότερο συντελεστή (κάτω από 25%). Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία και Εσθονία είναι κοντά στην Ελλάδα χωρίς να ξεπερνούν το 31%. Η Ελλάδα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα από τη Βουλγαρία (37,7%) και τη Λετονία (35,6%).

Τα στοιχεία του 2025 δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία προσπαθεί να ισορροπήσει μετά από χρόνια κρίσεων. Ωστόσο, η αύξηση της ανισότητας στους ηλικιωμένους και η καθήλωση του φτωχότερου τεταρτημορίου σε εισοδήματα κάτω των 8.200 ευρώ, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.