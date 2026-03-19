Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Οικονομική ανισότητα: Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Μαρτίου 2026, 22:17

Τάσεις οριακής αποκλιμάκωσης παρουσιάζει η οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα. Όμως, παρά τη μικρή πτώση παραμένει σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στράτος Ιωακείμ
Μια κοινωνία δύο ταχυτήτων αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η οικονομική ανισότητα αποτελεί «βραχνά» για την ελληνική πραγματικότητα, με τον πλούτο να παραμένει συγκεντρωμένος στα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Παρά τη μικρή πτώση του συντελεστή Gini στο 31,6%, ο πλούτος παραμένει έντονα συγκεντρωμένος, καθώς το εύπορο 20% του πληθυσμού κατέχει υπερπενταπλάσιο εισόδημα σε σχέση με το ασθενέστερο τμήμα της κοινωνίας

Η έρευνα εισοδήματος για το έτος 2025 της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτει ότι το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού κατέχει μερίδιο εισοδήματος 5,18 φορές μεγαλύτερο από το φτωχότερο 20%.

Το πλουσιότερο 25% των Ελλήνων συγκεντρώνει το 45,5% του εθνικού πλούτου

Παρόλο που ο συντελεστής Gini υποχώρησε στο 31,6%. Η τιμή αυτή μεταφράζεται ως εξής: αν επιλέξουμε δύο τυχαίους πολίτες, το εισόδημά τους αναμένεται να διαφέρει κατά το 31,6% του μέσου εθνικού εισοδήματος. Παρόλο που ο δείκτης σημείωσε πτώση 0,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2024, η μείωση θεωρείται οριακή.

Η απόσταση ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα παραμένει αισθητή με το πλουσιότερο 25% των Ελλήνων να συγκεντρώνει το 45,5% του εθνικού πλούτου. Το μεσαίο τμήμα (50% του πληθυσμού) μοιράζεται το 44,1% του εισοδήματος. Το φτωχότερο 25% περιορίζεται σε μόλις 10,5% του εισοδήματος.

Μεγαλύτερη η ανισότητα για τα άτομα ηλικίας 65 ετών

Η οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα δεν επιμερίζεται ομοιόμορφα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αποκαλύπτοντας διαφορετικές ταχύτητες στην κοινωνική συνοχή.

Ενώ η γενική εικόνα δείχνει σταθεροποίηση, η ανισότητα για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω σημείωσε αύξηση, φτάνοντας στο 4,19 από 4,05 το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, στις νεότερες παραγωγικές ηλικίες ο δείκτης S80/S20 υποχώρησε στο 5,55, παραμένοντας όμως σημαντικά υψηλότερος από τον αντίστοιχο των ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το φτωχότερο 25% του πληθυσμού επιβιώνει με ετήσιο εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 8.149 ευρώ. Στον αντίποδα, το πλουσιότερο 25% ξεκινά από κατώτατο εισόδημα 15.900 ευρώ και συγκεντρώνει το 45,5% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος.

Η σύγκριση με την Ευρώπη

Παρά την οριακή βελτίωση του συντελεστή Gini στο 31,6% (μειωμένος κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024), η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο δείκτης άνισης κατανομής ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (συντελεστής Gini) σε ευρωπαϊκές χώρες, με διαθέσιμα στοιχεία για το 2025, είναι αποκαλυπτικός. Το Βέλγιο, η Τσεχία και η Σλοβενία είναι μακράν οι χώρες με τον μικρότερο συντελεστή (κάτω από 25%). Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία και Εσθονία είναι κοντά στην Ελλάδα χωρίς να ξεπερνούν το 31%. Η Ελλάδα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα από τη Βουλγαρία (37,7%) και τη Λετονία (35,6%).

Τα στοιχεία του 2025 δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία προσπαθεί να ισορροπήσει μετά από χρόνια κρίσεων. Ωστόσο, η αύξηση της ανισότητας στους ηλικιωμένους και η καθήλωση του φτωχότερου τεταρτημορίου σε εισοδήματα κάτω των 8.200 ευρώ, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

