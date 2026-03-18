Τουλάχιστον 18 νεκροί καθώς ληστές επιτίθενται στην κοινότητα της Κατσίνα στη Νιγηρία

Τουλάχιστον 18 άτομα σκοτώθηκαν την Τρίτη στην πολιτεία Κατσίνα, στη βορειοδυτική Νιγηρία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές και η αστυνομία την Τετάρτη, αποκαλύπτοντας την ευθραυστότητα των ειρηνευτικών συμφωνιών με τις ένοπλες ομάδες, με τη δεύτερη πιο θανατηφόρα επίθεση μέσα σε ένα μήνα.

Η Κατσίνα και οι γειτονικές πολιτείες έχουν επιδιώξει συμφωνίες αμνηστίας και συμβόλαια κοινοτικής ασφάλειας για να πείσουν τις ένοπλες συμμορίες, γνωστές τοπικά ως ληστές, να παραδώσουν τα όπλα τους, αλλά τα αγροτικά χωριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σποραδικές επιδρομές, αντίποινα και βία ανταπόδοσης.

Η τελευταία επίθεση ξεκίνησε όταν μια περιπολία αυτοάμυνας σκότωσε τρεις ύποπτους ληστές στο χωριό Φαλάλε, προκαλώντας αντίποινα από ένοπλους άνδρες που σκότωσαν 15 άτομα στο Φαλάλε και στο γειτονικό Καδόμπε, δήλωσε ο Νασίρ Μουάζου, επίτροπος ασφάλειας της Κατσίνα.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κατσίνα, Αμπουμπακάρ Αλιγιού, δήλωσε επίσης ότι η επίθεση αντίποινα είχε ως αποτέλεσμα 15 νεκρούς.

Ανεξέλεγκτη βία στη Νιγηρία

Ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί μικρότερες επιθέσεις, ο αριθμός των νεκρών στην επίθεση της Τρίτης ήταν ο υψηλότερος από τις 3 Φεβρουαρίου, όταν ένοπλοι άνδρες σκότωσαν τουλάχιστον 21 άτομα στην πόλη Ντόμα της πολιτείας Κατσίνα, καταστρέφοντας την τοπική εκεχειρία που διήρκεσε έξι μήνες.

Οι επιθέσεις από συμμορίες βαριά οπλισμένων ανδρών έχουν προκαλέσει χάος σε ολόκληρη τη βορειοδυτική Νιγηρία τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα την απαγωγή χιλιάδων ανθρώπων, τη δολοφονία εκατοντάδων και τη δημιουργία επικίνδυνων συνθηκών για όσους ταξιδεύουν οδικώς ή βρίσκονται σε αγροκτήματα σε ορισμένες περιοχές.