Σημαντική είδηση:
18.03.2026 | 08:40
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί - Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;
Κόσμος 18 Μαρτίου 2026, 12:51

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;

Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Το φαινόμενο των fake news δεν είναι κάτι καινούργιο.

Η παραπληροφόρηση υπήρχε πάντα ως μέσο για την επηρεασμό και τη διαμόρφωση κοινωνικών συγκρούσεων, πολιτικών αντιπαλοτήτων και αγώνων εξουσίας.

Ωστόσο, από την εμφάνιση του διαδικτύου και, πιο πρόσφατα, των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, η τακτική αυτή έχει αυξηθεί εκθετικά.

Το τρέχον γεωστρατηγικό πλαίσιο αποτελεί το τέλειο έδαφος για την παραπληροφόρηση στο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς πλέον να αναπαράγεται ευκολότερα και με μεγαλύτερο αντίκτυπο, καθιστώντας την ένα δίκοπο μαχαίρι.

Η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδες δικαίωμα σε μια δημοκρατία, αλλά η κατάχρησή της μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο αποσταθεροποίησης των πολιτικών συστημάτων και των δημοκρατικών κοινωνιών, εμποδίζοντας την ύπαρξη ενός αληθινού και αξιόπιστου οικοσυστήματος πληροφοριών.

Η νομοθετική απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η παραπληροφόρηση έχει καταστεί μία από τις κύριες ρυθμιστικές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσπάθειές της να προστατεύσει τις δημοκρατικές εγγυήσεις, σύμφωνα με ένα συνεργατικό άρθρο στο The Conversation.

Σήμερα, η παραπληροφόρηση θεωρείται ένα είδος «υβριδικής απειλής», μιας έννοιας δύσκολης ορισμού που αναφέρεται στη συνδυασμένη χρήση ποικίλων μέσων (πολιτικών, οικονομικών, τεχνολογικών κ.λπ.) με στόχο την αποσταθεροποίηση ενός κράτους χρησιμοποιώντας μεθόδους που συχνά περνούν απαρατήρητες.

Αντιμέτωπη με αυτό το πρόβλημα, η εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης αποτελεί μια ολοένα και πιο επείγουσα ανάγκη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε λειτουργία τον νομοθετικό της μηχανισμό για να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο που της επιτρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το σενάριο με τους ακόλουθους τρεις βασικούς νόμους:

  • Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) : θεσπίζει κριτήρια επιλογής περιεχομένου και υποχρεώσεις διαφάνειας για τις ψηφιακές πλατφόρμες.
  • Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) : αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός ανταγωνιστικού και δίκαιου ψηφιακού τομέα, καθώς και της ασφάλειας των χρηστών του διαδικτύου.
  • Νόμος για τα Μέσα Ενημέρωσης (EMFA) : θεσπίζει το κοινό κοινοτικό πλαίσιο για την προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, του πλουραλισμού και της συντακτικής ανεξαρτησίας.

Επεξεργασμένο περιεχόμενο ή τεχνολογική εξάρτηση

Αν και η προσπάθεια της Ένωσης να ρυθμίσει αυτό το ζήτημα είναι πολύ ευπρόσδεκτη, η πρακτική εφαρμογή της δεν είναι χωρίς προκλήσεις, όπως αυτές οι πέντε:

  1. Μαζική αύξηση του επεξεργασμένου περιεχομένου: η ευκολία δημιουργίας και διάδοσης πληροφοριών έχει υποβαθμίσει την ακεραιότητα του οικοσυστήματος πληροφοριών, επισημαίνοντας την άνοδο των deepfakes και των πληροφοριών σε γκρίζες ζώνες που απαιτούν τη βοήθεια επαληθευτών για να ελεγχθεί η ακρίβειά τους.
  2. Έλλειψη ουδετερότητας και «σύλληψη πληροφοριών»: οι αλγόριθμοι δεν είναι ουδέτεροι, δίνουν προτεραιότητα στον εντυπωσιασμό για τη μεγιστοποίηση των κερδών, δημιουργώντας μια «σύλληψη πληροφοριών» όπου οι πλατφόρμες αποφασίζουν ποιο περιεχόμενο φτάνει στους χρήστες (το «shadow ban» ή shadowbanning).
  3. Ιδιωτικοποίηση της διαμόρφωσης περιεχομένου: Επί του παρόντος, το 99% των αποφάσεων για την αφαίρεση περιεχομένου λαμβάνεται από ιδιωτικές εταιρείες με τους δικούς τους όρους, ενώ η δικαστική παρέμβαση είναι ελάχιστη (0,001%).
  4. Η παραπληροφόρηση ως υβριδικός πόλεμος: ξένοι παράγοντες χρησιμοποιούν τη χειραγώγηση της πληροφορίας ως εργαλείο γεωπολιτικής αποσταθεροποίησης και κοινωνικής πόλωσης.
  5. Ευπάθεια των πολιτών και τεχνολογική εξάρτηση: η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε ψευδείς αφηγήσεις αυξάνει την πιθανότητα να τις πιστέψουν, ειδικά δεδομένης της έλλειψης ψηφιακής υποδομής στην ΕΕ.

Υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ;

Αλλά, σύμφωνα με το άρθρο, δεν είναι όλα κακά νέα. Αν και αυτό το φαινόμενο έχει εδραιωθεί, υπάρχουν λύσεις που προσφέρουν κάποιο λόγο για αισιοδοξία:

  • Ιχνηλασιμότητα του περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με εξειδικευμένες αναλύσεις του υβριδικού οικοσυστήματος των μέσων ενημέρωσης, είναι ζωτικής σημασίας η προώθηση περιεχομένου βασισμένου σε αποδεικτικά στοιχεία και η τεχνική βελτίωση της επισήμανσης του περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να προστατευθεί ο δημόσιος διάλογος.
  • Επιβολή αυστηρών υποχρεώσεων διαφάνειας που απαιτούν από τις εταιρείες να εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων συστάσεων ( feeds ) τους και τη διαφανή σχεδίαση των ψηφιακών δομών.
  • Ενίσχυση του δικαιώματος του χρήστη στην ενημέρωση σχετικά με τους λόγους περιορισμού του περιεχομένου και διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος αυτολογοκρισίας (chilling effect).
  • Πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στους υπεύθυνους φορείς, να αναστέλλονται οι άδειες λειτουργίας των κρατικών μέσων προπαγάνδας και να ενισχύεται η στρατηγική συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων, ιδιωτικών φορέων και πολιτών. Οι ψηφιακές πλατφόρμες, ιδίως κατά τη διάρκεια εκλογικών περιόδων, πρέπει να αναφέρουν ρητά εάν το περιεχόμενο έχει χρηματοδοτηθεί από τρίτα κράτη.
  • Εφαρμογή προγραμμάτων ψηφιακής παιδείας στην επίσημη εκπαίδευση, ακολουθώντας επιτυχημένα μοντέλα ( Φινλανδία, Εσθονία) και επένδυση στην ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία μέσω της δημιουργίας κέντρων δεδομένων σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης δεν εξαρτάται μόνο από την ύπαρξη ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου.

Η ενίσχυση της διαφάνειας, ο περιορισμός της πολιτικής παρέμβασης και η καταπολέμηση της χειραγώγησης της πληροφορίας απαιτούν πολιτική βούληση και στενό συντονισμό μεταξύ κρατικών και μη κρατικών φορέων: οικονομικών φορέων, ψηφιακών πλατφορμών, μέσων ενημέρωσης, ρυθμιστικών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Ιράν: Χρειάζεται νέο πρωτόκολλο για τα Στενά του Ορμούζ

Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία
Στον φούρνο 18.03.26

Οι ακραίες θερμοκρασίες των τελευταίων ετών δεν εξηγούνται από τις φυσικές διακυμάνσεις του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται και φέρνει πιο κοντά την υπέρβαση του συμφωνημένου στόχου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»
Το εξαγωγικό διαμάντι, το οποίο πιστεύεται ότι σχηματίζεται από προσκρούσεις μετεωριτών, εκτιμάται ότι είναι ακόμα πιο σκληρό από το συνηθισμένο «κυβικό διαμάντι».

O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
Ο Τιλ, συνιδρυτής της Palantir, προειδοποιεί ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα έρθει υπό τη μορφή μιας απολυταρχικής κυβέρνησης. Το Βατικανό όμως διερωτάται αν πρέπει να καεί στην πυρά.

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;
Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη
Στα έδρανα υποστήριξης π της κατηγορίας βρέθηκαν δικηγόροι που εκπροσωπούν δύο φιλοξενούμενους την επίδικη περίοδο στην Κιβωτό του Κόσμου οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…
Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρμπαχτσε έχει μπει στο παιχνίδι της κορυφής στη regular season - Τι χρειάζεται και πώς μπορεί να ξεπεράσει τους Τούρκους - Όλα τα δεδομένα.

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους
Οι Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls
Ενώ η Βρετανία είναι έτοιμη να γιορτάσει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls, τα μέλη του επιτυχημένου συγκροτήματος δεν μπορούν να κάνουν «ανακωχή», ρίχνοντας τίτλους τέλους στις φήμες για reunion.

Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου συστήματος Patriot στο Ιντσιρλίκ
«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμστάιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Στις 22 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ
Στις 21 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν μαζί με το περιοδικό Int., που είναι αφιερωμένο στις μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις της εποχής.

Ο κανονισμός που… στέρησε το Κόπα Άφρικα από τη Σενεγάλη
Δύο άρθρα του κανονισμού του Κόπα Άφρικα ήταν αυτά που επικαλέστηκε η CAF για να αλλάξει το αποτέλεσμα του τελικού και το Μαρόκο να πάρει τελικά το τρόπαιο, στερώντας τον τίτλο από τη Σενεγάλη.

Τακτική η ενημέρωση Βορίδη από Βάρρα – στοιχεία θα καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δίκη Μελά-Ρέππα
Συχνές επαφές με τη διοίκηση του υπουργείου και ενδοϋπηρεσιακό πόλεμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί των ημερών της διοίκησης Βάρρα δείχνουν έγγραφα που είδε το in.

Ο Κακλαμάνης ζητά να μην διακοπεί η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης εκφράζει τη βαθύτατη λύπη για την αιφνιδιαστική διακοπή της ελληνόφωνης υπηρεσίας, στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών και αναδιάρθρωσης του διεθνή ραδιοτηλεοπτικού φορέα Deutsche Welle

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

