Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν

Μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία παραπληροφόρησης που υποστηρίζεται από ρωσικά bots χρησιμοποιεί παραποιημένα γαλλικά δημοσιεύματα για να συνδέσει τον Εμανουέλ Μακρόν με τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν
Οι γαλλικές αρχές προειδοποίησαν ότι μια ρωσική επιχείρηση εξωτερικής χειραγώγησης επιδιώκει να εμπλέξει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στις υποθέσεις Έπσταϊν, μετά την τελευταία δημοσίευση του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ) στις 30 Ιανουαρίου.
Η προέλευση της παραπληροφόρησης
Σύμφωνα με τη γαλλική υπηρεσία Viginum, υπεύθυνη για την καταπολέμηση της ξένης χειραγώγησης πληροφοριών, η εκστρατεία ξεκίνησε με ένα ψευδές άρθρο που δημοσιεύτηκε σε έναν ιστότοπο μιμούμενο το περιθωριακό μέσο France Soir.
Το άρθρο ισχυριζόταν ότι ο Μακρόν είχε παρευρεθεί σε πάρτι στην κατοικία του Έπσταϊν στο Παρίσι και ότι του «άρεσαν οι νεαροί άνδρες».
Η Viginum σημειώνει ότι η στρατηγική αυτή έχει όλα τα χαρακτηριστικά των ρωσικών επιχειρήσεων τύπου Storm-1516, οι οποίες χρησιμοποιούν ψευδείς ειδήσεις και deepfakes για να προωθήσουν τα συμφέροντα του Κρεμλίνου.
Το άρθρο είχε υπογραφεί με το όνομα ενός δημοσιογράφου της εφημερίδας Le Parisien, γεγονός που αποτελεί γνωστή τακτική παραπληροφόρησης.
🚨🇫🇷 MACRON EXPOSED:
New Epstein files show Macron’s name appears 200+ times.
A shocking 2017 message attributed to Brunel claims: “The new French president likes young boys.” pic.twitter.com/DI1PHs2AI6
— Global Dissident (@GlobalDiss) February 5, 2026
Διάδοση μέσω social media
Σύμφωνα με το euronews, το ψευδές άρθρο αναπαράχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως μέσω ενός βίντεο που παρουσίαζε «ειδησεογραφικό ρεπορτάζ».
Στο βίντεο υποστηριζόταν ότι ο Μακρόν είχε οργανώσει πάρτι με «νέους άνδρες» μόλις μία εβδομάδα μετά την ορκωμοσία του το 2017.
Ο λογαριασμός @LoetitiaH, γνωστός για τη διάδοση φιλορωσικών αφηγήσεων, μοιράστηκε το παραποιημένο βίντεο. Οι γαλλικές αρχές απάντησαν μέσω του λογαριασμού French Response, επισημαίνοντας ότι τα έγγραφα στο βίντεο ήταν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Με μια ειρωνική ανάρτηση, το French Response ανέφερε ότι τα ρωσικά δίκτυα ενίσχυσαν άμεσα την παραπληροφόρηση.
Παραποιημένα έγγραφα και ψευδείς ιστορίες
Στο επίκεντρο του ψευδούς περιεχομένου βρισκόταν η υποτιθέμενη αλληλογραφία μεταξύ του Έπσταιν και του ατζέντη μοντέλων Ζαν Λουκ Μπρουνέλ, η οποία παρουσίαζε τον Μακρόν να οργανώνει πάρτι στην Avenue Foch.
Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα ίχνος αυτών των ανταλλαγών στην επίσημη βάση δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Το βίντεο περιείχε επίσης φωνή που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ πολλά από τα «στοιχεία» του περιεχομένου ήταν παραποιημένες εξώφυλλες γνωστών γαλλικών εφημερίδων όπως οι Liberation και Le Parisien. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Μακρόν σχεδίασε να επισκεφθεί ποτέ το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική
Ο ρόλος των ρωσικών bots
Το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Παραπληροφόρησης, συνδεδεμένο με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, αναγνώρισε ότι οι αναρτήσεις αυτές ενισχύθηκαν από το δίκτυο bot «Matryoshka».
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα προπαγάνδας που ελέγχεται από το Κρεμλίνο και έχει ως στόχο τη διάδοση ψευδών πληροφοριών σε πλατφόρμες όπως το Twitter, το X και το TikTok.
🚨🇫🇷 SHOCKING Epstein files reveal JEFFREY EPSTEIN doing business with EMMANUEL MACRON in 2016 when he was France’s economy minister.
By 2018, emails show Macron allegedly asking Epstein for PR and governance advice after becoming president. This is WILD. pic.twitter.com/Kud4JcSXVu
— Global Dissident (@GlobalDiss) February 1, 2026
Το ενδιαφέρον του Έπσταιν για τον Μακρόν
Αν και το όνομα του Μακρόν εμφανίζεται σε αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταιν, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι εμπλεκόταν σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
Πολλές από τις αναφορές δείχνουν απλώς ότι ο χρηματοδότης προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον Μακρόν μέσω τρίτων, όπως η Κάρολιν Λανγκ, κόρη του πρώην υπουργού Τζακ Λανγκ.
Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν επίσης συζητήσεις για προγραμματισμένες συναντήσεις ή για βραβεία όπως το Pritzker Architecture Prize, αλλά καμία άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ του Μακρόν και του Έπσταϊν δεν έχει επιβεβαιωθεί.
