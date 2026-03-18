Ολυμπιακός – Παλαιό Φάληρο 24-7: Άνετη νίκη πριν τη Μπρέσια για τους «ερυθρόλευκους»

Μετά την άνετη νίκη (14-8) επί του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, στο ματς της 4ης αγωνιστικής της Β’ φάσης του πρωταθλήματος, η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού πανηγύρισε μία ακόμα, συνεχίζοντας νικηφόρα την πορεία της.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη (18/3) το μεσημέρι, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν εύκολα με 24-7 τον ΑΟΠ Φαλήρου στον Πειραιά, στο πλαίσιο της 5ης «στροφής» της Β’ φάσης και έκαναν το «19 στα 19» στην Water Polo League, σε ένα ματς στο οποίο αγωνίστηκαν χωρίς τους Ζαλάνκι και Τζωρτζάτο, ενώ είχαν πρώτο σκόρερ τον Πούρο, με πέντε γκολ (τέσσερα ο Φουντούλης, από τρία οι Γενηδουνιάς, Γκίλλας).

Ο Ολυμπιακός στρέφει, πλέον, την προσοχή του στο πολύ κρίσιμο ματς της Τρίτης (24/3, 19:30), με αντίπαλο την Μπρέσια στο Παπαστράτειο, για τη 2η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 8-4, 4-1, 8-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 4, Γούβης, Λυκούδης, Δήμου 2, Αλαφραγκής 2, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Αραπίδης, Πούρος 5, Μάρκογλου

ΑΟΠ Φαλήρου: Γαλανίδης, Λιαπάκης 1, Ογκούζκαν, Λουκάτος, Πρέκας, Πάβιτσιτς Καπούτσο, Κοντονής 3, Χέλμης 1, Μαστρογιαννάκος 1, Καλής 1, Ζαχόπουλος, Βάσσος, Μπερδές, Ευθυμίου, Μάμμος