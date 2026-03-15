Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 14-8: Κυρίαρχοι οι «ερυθρόλευκοι» και 59-0 το σερί!

Ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του ντέρμπι για την 4η αγωνιστική της Β’ φάσης της Water Polo League, καθώς διέλυσε με 14-8 τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτειο πετυχαίνοντας την 59η σερί νίκη τους απέναντι στους πράσινους!

Ο Ολυμπιακός με αυτή του τη νίκη, απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα για το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι», που μέχρι σήμερα είχαν το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα -όπως και οι «ερυθρόλευκοι»-, έμειναν κοντά στο σκορ για δύο οκτάλεπτα (8-6), αλλά η συνέχεια ανήκε στην ομάδα του Ελβις Φάτοβιτς.

Με πρωταγωνιστή στην επίθεση τον Ντίνο Γενηδουνιά και πολύ καλό κάτω από τα δοκάρια τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο, οι πρωταθλητές πέτυχαν πέντε αναπάντητα γκολ, ξέφυγαν 13-6 στις αρχές του τελευταίου οκταλέπτου και εξασφάλισαν την 59η διαδοχική νίκη τους επί του «τριφυλλιού», σε ένα σερί που ξεκίνησε το 2001 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Να σημειωθεί ότι, περίπου δύο λεπτά πριν τη λήξη, υπήρξε ένταση στην πισίνα μεταξύ παικτών, με τους διαιτητές να αποβάλλουν τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου και τον Αριστείδη Χαλυβόπουλο.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 4-3, 4-0, 2-2

Ολυμπιακός (Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 5, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 3, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος, Μάρκογλου.

Παναθηναϊκός (Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης, Κουρουβάνης 1, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 2, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.