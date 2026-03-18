Μπαρτσελόνα: Με ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down

Το προσεχές Σάββατο 21 Μαρτίου τιμάται, όπως έχει καθιερωθεί, η Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down και η Μπαρτσελόνα προχώρησε σε μία πολύ όμορφη πρωτοβουλία ενόψει της αναμέτρησης με τη Νιούκαστλ που διεξάγεται αυτή την ώρα για τους «16» του Champions League στο Καμπ Νου.

Σε αυτό το ματς, λοιπόν, οι «μπλαουγκράνα» αγωνίζονται με μία ειδική φανέλα στην οποία η γραμματοσειρά στα ονόματα και τα νούμερα των παικτών έχει σχεδιαστεί από την Άνα Βίβες, μια ταλαντούχα νεαρή καλλιτέχνιδα από την Καταλονία, η οποία έχει σύνδρομο Down.

A special jersey with a purpose, honoring International Down Syndrome Day and celebrating the talent of Anna Vives, an incredible artist with Down syndrome. ♾️ @FundacioFCB @annetavives 🫶 pic.twitter.com/B5V3u7S1Cf — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 18, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπάρτσα προβαίνει σε μία τέτοια κίνηση, με την πρωτοβουλία αυτή να εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων του Barca Foundation που στόχο έχουν να ευαισθητοποιήσουν το κοινό και να προωθήσουν την ισότητα και την ένταξη στον αθλητισμό και την κοινωνία.

Όσο για την εντεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η ομάδα του Χάνσι Φλικ σε αυτό το παιχνίδι, είναι η εξής: Ζοάν Γκαρθία, Κανσέλο, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρσία, Ζεράρ Μαρτίν, Πέδρι, Μπερνάλ, Φερμίν, Γιαμάλ, Ραφίνια, Λεβαντόφσκι.