Κάπου ώπα! Και η καλοσύνη έχει τα όριά της

Το good girl fatigue δεν αποτελεί επίσημη ψυχιατρική διάγνωση, αλλά έναν περιγραφικό όρο που χρησιμοποιείται στην ψυχολογία και τις κοινωνικές επιστήμες για να αποτυπώσει το συσσωρευμένο στρες της διαρκούς συμμόρφωσης σε κοινωνικούς κανόνες που βιώνουν οι γυναίκες συχνά εις βάρος των δικών τους αναγκών. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η συνεχής αυτορρύθμιση μετατρέπεται σε χρόνια πίεση.

Οι ρίζες του φαινομένου

Η κοινωνική επιστήμη δείχνει ότι οι γυναίκες υπόκεινται σε πολλαπλές και συχνά αντικρουόμενες προσδοκίες: να είναι επιτυχημένες αλλά όχι απειλητικές, περιποιητικές αλλά όχι υπερβολικές, δυναμικές αλλά πάντα ευγενικές. Αυτή η κατάσταση, γνωστή ως «role strain», προκαλεί συνεχή γνωστική και συναισθηματική επιβάρυνση. Η ανάγκη για αποδοχή και η αποφυγή της κοινωνικής απόρριψης οδηγούν πολλές γυναίκες σε κόπωση και καταπίεση θυμού και ορίων.

Συναισθηματική εργασία και αόρατη κόπωση

Κεντρικό ρόλο στο good girl fatigue παίζει η έννοια της συναισθηματικής εργασίας (emotional labor). Οι γυναίκες συχνά αναλαμβάνουν την ευθύνη να διατηρούν την αρμονία σε σχέσεις, χώρους εργασίας και οικογενειακά περιβάλλοντα, ρυθμίζοντας όχι μόνο τα δικά τους συναισθήματα αλλά και των άλλων. Αυτή η αόρατη εργασία δεν αναγνωρίζεται ούτε ανταμείβεται, αλλά έχει πραγματικό κόστος στην ψυχική ανθεκτικότητα.

Πώς επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία

Σε βιολογικό επίπεδο, το good girl fatigue συνδέεται με χρόνια ενεργοποίηση του συστήματος στρες. Η συνεχής προσπάθεια αυτοελέγχου και συναισθηματικής ρύθμισης διατηρεί αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, κάτι που μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε:

Διαταραχές ύπνου.

Σωματική κόπωση χωρίς εμφανή αιτία.

Μειωμένη συγκέντρωση και συναισθηματική εξάντληση.

Αυξημένη ευαλωτότητα σε αγχώδεις διαταραχές και burnout.

Δεν πρόκειται για «αδυναμία», αλλά για βιολογική αντίδραση σε χρόνιο άγχος. Επειδή, δε, συμβαίνει μέσα στα όρια της κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς, το good girl fatigue συχνά περνά απαρατήρητο. Η γυναίκα που είναι πάντα «καλή», συνεργάσιμη και λειτουργική δεν φαίνεται να υποφέρει, ακόμα και όταν βιώνει έντονη εσωτερική εξάντληση. Αυτό οδηγεί σε καθυστέρηση της αναγνώρισης του προβλήματος και, συχνά, σε αυτοενοχοποίηση. Η χρόνια αυτή κατάσταση μπορεί να εκδηλωθεί ως:

Ανεξήγητη κόπωση.

Μυϊκή ένταση και πονοκέφαλος.

Γαστρεντερικές διαταραχές.

Μειωμένη αίσθηση προσωπικής ταυτότητας.

Αποσύνδεση από τις προσωπικές επιθυμίες και ανάγκες.

Σε βάθος χρόνου, ενδέχεται να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση και την ικανότητα θέσπισης ορίων. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων οριοθέτησης, η αναγνώριση της συναισθηματικής εργασίας και η αποδοχή της ανθρώπινης ατέλειας λειτουργούν προστατευτικά απέναντι στη χρόνια εξάντληση.

* Πηγή: Vita