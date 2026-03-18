East Macedonia & Thrace Forum IV: Στην Αλεξανδρούπολη το επίκεντρο γεωπολιτικής και ανάπτυξης

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Ελλάδα 18 Μαρτίου 2026, 16:00

Στην Αλεξανδρούπολη, μια πόλη που τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται σε κρίσιμο κόμβο ενέργειας, μεταφορών και γεωπολιτικών εξελίξεων, πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 το East Macedonia & Thrace Forum IV, συγκεντρώνοντας πολιτικούς, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και στελέχη της αυτοδιοίκησης σε έναν διήμερο διάλογο για το μέλλον της περιοχής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την City Hub Events του Ομίλου Alter Ego Media και την Tsomokos Communications και φιλοξενείται στο Grecotel Astir Palace, αναδεικνύοντας τον ρόλο της περιοχής ως ανερχόμενου στρατηγικού κόμβου.

Σε μια περίοδο έντονων διεθνών ανακατατάξεων, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται και την ενεργειακή αγορά να δοκιμάζεται, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναδεικνύεται σε κομβικό γεωπολιτικό και ενεργειακό πυλώνα, επηρεάζοντας τις ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κορυφαίες προσωπικότητες της πολιτικής και του επιχειρείν

Στο East Macedonia & Thrace Forum IV συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεχωρίζει η παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Matthew Whitaker, Πρέσβη και Μόνιμου Αντιπροσώπου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, οι οποίοι θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν τον στρατηγικό ρόλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το μέλλον της Συμμαχίας.

Μεταξύ των βασικών ομιλητών περιλαμβάνονται επίσης ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, και ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Το «παρών» δίνουν ακόμη ο Geoffrey Pyatt, βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τους Ενεργειακούς Πόρους 2022-2025, η Κορίνα Κρέτσου, γενική πρόξενος της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Από την τοπική αυτοδιοίκηση συμμετέχουν ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης και ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ιωάννης Ζαμπούκης, ενώ ισχυρή είναι και η παρουσία φορέων και επιχειρήσεων από τους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου θέτει το πλαίσιο των συζητήσεων γύρω από τον ρόλο της περιοχής σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γεωπολιτική σημασία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στον ρόλο της περιοχής στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης και στις επιπτώσεις των διεθνών κρίσεων στην ενεργειακή ασφάλεια.

Κεντρικό θέμα αποτελεί και ο Κάθετος Διάδρομος, ο οποίος αναδεικνύεται ως στρατηγικής σημασίας έργο για την περιφερειακή σταθερότητα και τη διασύνδεση των ενεργειακών αγορών.

Στη συνέχεια, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στις υποδομές μεταφορών και logistics, καθώς και στον ρόλο της Αλεξανδρούπολης ως ενεργειακής πύλης προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Η ημέρα ολοκληρώνεται με θεματικές για την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια της περιφερειακής οικονομίας.

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου

Τη δεύτερη ημέρα, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σε ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης και δημόσιας πολιτικής.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ανάγκη για αποκέντρωση και ενίσχυση της τοπικής διακυβέρνησης, η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, η αναβάθμιση των δομών υγείας και η ενίσχυση της απασχόλησης στην περιφέρεια.

Παράλληλα, αναδεικνύονται ζητήματα όπως η γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα, η αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος και η εισαγωγή της τεχνολογίας στην πρωτογενή παραγωγή, με στόχο τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και εξωστρεφούς αναπτυξιακού μοντέλου.

Ένας θεσμός για τον δημόσιο διάλογο
Το East Macedonia & Thrace Forum έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό θεσμό δημόσιου διαλόγου για την ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μέσα από τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων, αναδεικνύεται η προοπτική της περιοχής να λειτουργήσει ως ενεργειακός κόμβος, πεδίο οικονομικής συνεργασίας και πυλώνας σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών μεταβολών, η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων, με το Φόρουμ να φιλοδοξεί να συμβάλει στον σχεδιασμό των πολιτικών και των επενδύσεων που θα καθορίσουν το μέλλον της περιοχής τα επόμενα χρόνια.

Η στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης

Η επιλογή της Αλεξανδρούπολης ως τόπου διεξαγωγής του φόρουμ αντανακλά τη δυναμική της πόλης, η οποία εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για την ενεργειακή ασφάλεια, τη διασύνδεση δικτύων και τη γεωπολιτική σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Το Forum λειτουργεί ως σημείο συνάντησης πολιτικής ηγεσίας, επιχειρηματικού κόσμου και ακαδημαϊκής κοινότητας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για την ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο Νίκος Δένδιας και ο Matthew Whitaker θα συμμετάσχουν στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στις 19-20 Μαρτίου 2026, αναδεικνύοντας τον ρόλο της περιοχής ως νέου οικονομικού και ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Νίκος Δένδιας και ο Matthew Whitaker θα συμμετάσχουν στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρέσβης, Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο ΝΑΤΟ, Matthew Whitaker, συζητούν για τον ρόλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το μέλλον του ΝΑΤΟ, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή ασφάλεια.

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι θεσμών αναλύουν τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την περιφερειακή σταθερότητα, καθώς και την προοπτική της περιοχής ως γεωενεργειακού κόμβου. Μεταξύ των ομιλητών είναι οι: Χρίστος Δήμας, Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Βουλευτής και πρώην Υπουργός Εσωτερικών, καθώς και οι Geoffrey Pyatt, Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τους Ενεργειακούς Πόρους 2022-2025 (Assistant Secretary of State for Energy Resources), και Κορίνα Κρέτσου, Γενική Πρόξενος της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη.

Στο Φόρουμ συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ο Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ο Ιωάννης Ζαμπούκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, καθώς και φορείς του επιχειρηματικού και τουριστικού τομέα.

Στρατηγική θωράκιση και οικονομική ανάπτυξη

Το Συνέδριο αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τη συνταγματική αναθεώρηση, τη γεωπολιτική ασφάλεια και την ενεργειακή αυτονομία. Στο επίκεντρο τίθενται επίσης η δημογραφική αναγέννηση, η αναβάθμιση των δομών υγείας και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οικονομική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, στην αξιοποίηση του τουριστικού δυναμικού και στη χρήση νέων τεχνολογιών στην πρωτογενή παραγωγή, με στόχο τη δημιουργία μιας εξωστρεφούς και βιώσιμης οικονομίας για την Περιφέρεια. Το Συνέδριο διοργανώνεται με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα eastmacedoniathraceforum.

Δείτε ζωντανά τις εργασίες του συνεδρίου:

YouTube thumbnail

Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Economy
Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές
Πού οφείλονται οι πύρινες εστίες που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Πώς θα επηρεάσουν τα υψηλά ποσοστά των φετινών βροχών την εκδήλωση πυρκαγιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Κατερίνα Ροββά
Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ
Βέροια: Αγριος ξυλοδαρμός 24χρονης – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Δραματική έκκληση για πληροφορίες
Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών
Gothenburg: Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας – Έχασε τρεις θέσεις σε ένα χρόνο
Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο
Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες στον Ασπρόπυργο – Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι συνομιλίες στα social media μετά την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά
Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος
Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ
Νέα κλιμάκωση μετά την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα South Pars - «Θα το ανατινάξω» απειλεί ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Μέση Ανατολή: Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας στον πόλεμο
Η υπερ-εξελιγμένη μορφή ενός όπλου με μακρά ιστορία που αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (ειδικά κατά των επιθέσεων με drones και πυραύλους).

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις
Προβληματισμός από τις αυξήσεις, με τις τιμές στο μοσχάρι να έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό και των αιγοπροβάτων να κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ

Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές
Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ
Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα
Το ντοκιμαντέρ των Oasis θα περιέχει μερικά «εκπληκτικά» πλάνα από την πρώτη συνάντηση του Λίαμ και του Νόελ Γκάλαχερ πριν από τις συναυλίες μετά την επανασύνδεσή τους.

Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς εάν εξαπολυθεί νέα επίθεση σε εγκατάσταση ΥΦΑ του Κατάρ
«Αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ», δηλώνει ο Τραμπ, «οι ΗΠΑ (...) θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς».

Βέροια: Αγριος ξυλοδαρμός 24χρονης – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Δραματική έκκληση για πληροφορίες
Δραματική έκκληση για τυχόν πληροφορίες απευθύνουν συγγενείς της 24χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια στη Βέροια, βρέθηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις σε πιλοτή, και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Βρετανία: Δεν θα δικαστεί ξανά ο Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική κακοποίηση – Ηρθε σε συμφωνία με τους ενάγοντες
Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

Ιράν: Ο Μακρόν ζητά από Τραμπ και αλ Θάνι moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών
Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε

Ιράν: Ενας άντρας σκοτώθηκε στο Ισραήλ και 4 γυναίκες στη Δυτική Οχθη σε ιρανική πυραυλική επίθεση
Αλλοδαπός εργάτης, 30 ετών, σκοτώθηκε στο κεντρικό Ισραήλ και τέσσερις Παλαιστίνιες στη Δυτική Οχθη από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Ιταλία: Η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες
Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, «με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής» τους, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)
Η Τότεναμ νίκησε την Ατλέτικο στο Λονδίνο με 3-2, όμως μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα οι «Ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση για τους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

