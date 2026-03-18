Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος
Ελλάδα 18 Μαρτίου 2026, 19:30

Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος

Το ιδιαίτερο του εν εξελίξει φαινομένου είναι ότι η σκόνη έγινε περισσότερο αισθητή σε περιοχές όπου οι βροχές ήταν πολύ ασθενείς, όπως η Αττική

Ένα ιδιαίτερο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία εικοσιτετράωρα, το οποίο έγινε αισθητό στους περισσότερους όχι μέσω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας στο έδαφος, αλλά μέσω της έντονης λασποβροχής που κάλυψε αυτοκίνητα και επιφάνειες.

Παρά τους βοριάδες, η σκόνη επιμένει, με το φαινόμενο να αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Πέμπτη, πριν την οριστική απομάκρυνσή του το Σαββατοκύριακο.

Η μεταφορά σκόνης

«Έχουμε όντως σε εξέλιξη ένα επεισόδιο μεταφοράς σκόνης. Δεν θα το χαρακτήριζα όμως έντονο. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι είχαμε μεταφορά και τις προηγούμενες ημέρες, με αποτέλεσμα ακόμα και με βοριάδες όπως έχουμε σήμερα να έχουμε σκόνη στην ατμόσφαιρα, η οποία φάνηκε κυρίως όχι από τις συγκεντρώσεις στο έδαφος» λέει στο Orange Press Agency ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος – διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.


Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, «οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης από αυτή τη μεταφορά ήταν ψηλότερα, στα δυόμισι, τρία, τέσσερα χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος, με αποτέλεσμα με τις βροχές που έχουμε σήμερα να παρασυρθεί και να έχουμε το φαινόμενο της λασποβροχής».

Το ιδιαίτερο του εν εξελίξει φαινομένου είναι ότι η σκόνη έγινε περισσότερο αισθητή σε περιοχές όπου οι βροχές ήταν πολύ ασθενείς, όπως η Αττική. «Δεν ξεπλύθηκε αυτό που κατέβηκε με τη βροχή και το είδαμε πολύ έντονα πάνω σε επιφάνειες, όπως τα αυτοκίνητα. Περίπου την ίδια κατάσταση περιμένουμε και αύριο. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι τα κλασικά επεισόδια όπου έχουμε νοτιάδες και μεταφορά σκόνης που είναι και πολύ έντονες αυτές οι περιπτώσεις στα χαμηλά στρώματα» σημειώνει κλείνοντας ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Ο καιρός της Πέμπτης: Βροχές, σκόνη και 8 μποφόρ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει χειμωνιάτικο με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης. Βροχές αναμένονται σε μεγάλο τμήμα της χώρας (Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Αιγαίο και Κρήτη). Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά των ηπειρωτικών, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο ανατολικοί έως 7 μποφόρ.

Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, στην Αθήνα ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 7 έως 13 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο θα αγγίξει ακόμα και τους 0 βαθμούς. Η σταδιακή βελτίωση αναμένεται από την Παρασκευή 20/03, οπότε τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια, ενώ από το Σάββατο η σκόνη θα απομακρυνθεί πλήρως από την ατμόσφαιρα.

Gen Z: Πιο αισιόδοξες για το μέλλον οι νέες γυναίκες;

Gen Z: Πιο αισιόδοξες για το μέλλον οι νέες γυναίκες;

Σημανδράκος: Ολοι οι υπουργοί ήξεραν για τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία
Ελλάδα 18.03.26

Σημανδράκος: Ολοι οι υπουργοί ήξεραν για τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία

Ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος καταθέτοντας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
