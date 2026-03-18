Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Σε 3,1% ανήλθε τελικά ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική μέτρηση (flash estimate) είχε δείξει πληθωρισμό 3%.

Ο πληθωρισμός

Στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 1,9% τον Φεβρουάριο του 2026, έχοντας αυξηθεί σε σύγκριση με το 1,7% του Ιανουαρίου και επιβεβαιώνοντας την αρχική μέτρηση της Eurostat. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,3%.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε σε 2,1% τον Φεβρουάριο του 2026, από 2% τον Ιανουάριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,7%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Δανία (0,5%), την Κύπρο (0,9%) και την Τσεχία (1%).

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,3%), τη Σλοβακία (4,0%) και την Κροατία (3,9%). Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 11 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τέσσερα και αυξήθηκε σε 12.

Τον Φεβρουάριο, οι υπηρεσίες (+1,54 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός (+0,48 π.μ.) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,17 π.μ.) συνέβαλαν θετικά στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ, ενώ η Ενέργεια (-0,30 π.μ.) συνέβαλε αρνητικά.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της Ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, «τσίμπησε» στο 2,3% ετησίως στην ευρωζώνη, από 2,2% τον Ιανουάριο.

Οι νέες εκτιμήσεις

Οι φόβοι για αναζωπύρωση του πληθωρισμού αμβλύνουν τις ελπίδες για μειώσεις των επιτοκίων στις κορυφαίες οικονομίες φέτος, καθώς αρκετές από τις ισχυρότερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου ετοιμάζονται να εκδώσουν τις πρώτες επίσημες εκτιμήσεις τους σχετικά με την απειλή που αποτελεί ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Μια δημοσκόπηση της Consensus Economics έδειξε ότι οι αναλυτές αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τον πληθωρισμό το 2026 για τις περισσότερες χώρες του G7 και της Δυτικής Ευρώπης τον Μάρτιο, σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Φεβρουαρίου.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν πλέον ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 2,1% φέτος, λίγο πάνω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

