17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Δέκα παράξενες συνήθειες που «φωνάζουν» ευφυΐα
17 Μαρτίου 2026, 06:01

Δεν είναι μόνο τα πτυχία ή η επαγγελματική επιτυχία που δείχνει την ευφυΐα.

Από την περιέργεια για τον κόσμο μέχρι μια ιδιαίτερη προτίμηση για τη μοναξιά, υπάρχουν κάποιες κοινές συνήθειες που αποκαλύπτουν τον τρόπο που οι πολύ έξυπνοι άνθρωποι λειτουργούν στην καθημερινότητά τους. Τι μαρτυρά λοιπόν την ευφυΐα τους;

Ευφυΐα: Οι έξυπνοι, συνήθως…

  1. Συλλέγουν τυχαίες πληροφορίες που φαίνονται άχρηστες

Διαβάζουν παράξενα facts, παρακολουθούν ντοκιμαντέρ για μη δημοφιλή θέματα ή μαθαίνουν μικρές λεπτομέρειες που δεν έχουν σχέση με τη δουλειά τους. Γιατί; Η δημιουργικότητα συχνά γεννιέται όταν αλληλεπιδρούν ιδέες από εντελώς διαφορετικούς τομείς. Οι ειδικοί το ονομάζουν αυτό «cross-domain thinking» – η σκέψη που ξεφεύγει από τα όρια ενός μόνο πεδίου. Κάτι που σήμερα φαίνεται άχρηστο, μπορεί να γίνει η λύση ενός πολύπλοκου προβλήματος αύριο.

  1. Περνούν χρόνο κάνοντας… απολύτως τίποτα

Η σκόπιμη πλήξη είναι συχνή «πρακτική» των πολύ έξυπνων ανθρώπων. Σκεφτείτε βόλτες χωρίς κινητό, το να κάθεστε σιωπηλοί ή απλά να κοιτάζετε έξω από το παράθυρο. Αυτό δεν είναι τεμπελιά – είναι νοητική επαναφόρτιση. Σε έναν κόσμο εμμονικό με την παραγωγικότητα, το να μην κάνεις τίποτα φαίνεται παράξενο, ακόμα και αρνητικό. Αλλά πολλοί ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι όταν ο εγκέφαλος ξεκουράζεται, ένα δίκτυο που λέγεται «default mode network» ενεργοποιείται. Αυτό το σύστημα συνδέεται με τη φαντασία, την επεξεργασία μνήμης και τη δημιουργική σκέψη. Κατά τις ήσυχες στιγμές ο εγκέφαλος αναδιοργανώνει πληροφορίες και παράγει νέες ιδέες.

Οι έξυπνοι άνθρωποι συχνά προστατεύουν αυτόν τον νοητικό τους χώρο.

  1. Μιλούν μόνοι τους

Φαίνεται περίεργο, αλλά βοηθά στη συγκέντρωση και στην επίλυση προβλημάτων. Ψυχολογικές μελέτες δείχνουν ότι το να μιλάμε στον εαυτό μας βοηθά στην οργάνωση των σκέψεων και στη βελτίωση της συγκέντρωσης. Όταν εκφράζουμε φωναχτά τις σκέψεις μας, ενεργοποιούνται περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γλώσσα και την επίλυση προβλημάτων.

Αυτή η συνήθεια είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε σύνθετες εργασίες. Το να λέμε δυνατά μια ιδέα ή ένα πρόβλημα μπορεί να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις μας, να αναδείξει λάθη και να ενισχύσει την εστίαση.

  1. Αλλάζουν γνώμη

Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται να παραδεχτούν ότι έκαναν λάθος. Οι πολύ έξυπνοι όμως, κάνουν το αντίθετο: αλλάζουν γνώμη όταν εμφανίζεται μια νέα πληροφορία. Αυτό σημαίνει πως αναγνωρίζουν ότι η γνώση εξελίσσεται συνεχώς και ότι η βεβαιότητα μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Αντί να υπερασπίζονται παλιές πεποιθήσεις, οι έξυπνοι σκέφτονται τις γνώμες σαν προσωρινά εργαλεία. Αν τα δεδομένα αλλάζουν, προσαρμόζουν τη σκέψη τους. Αυτή η ευελιξία τους βοηθά να μαθαίνουν γρηγορότερα και να αποφεύγουν τις προκαταλήψεις.

  1. Τους αρέσει να αποδεικνύονται λάθος

Για πολλούς, το λάθος σημαίνει αποτυχία. Για τους έξυπνους, σημαίνει πρόοδος.

Οι επιστήμονες συχνά περιγράφουν τα λάθη ως «δεδομένα», γιατί κάθε λάθος αποκλείει μια πιθανότητα και μας φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια. Οι έξυπνοι άνθρωποι επιζητούν την κριτική, δοκιμάζουν νέες θεωρίες και καλωσορίζουν τη διαφωνία.

  1. Παρατηρούν τους ανθρώπους

Μια άλλη ασυνήθιστη συνήθεια των έξυπνων ατόμων είναι η εντατική παρατήρηση της καθημερινής ανθρώπινης συμπεριφοράς. Παρατηρούν πώς μιλάνε οι γύρω τους, πώς αντιδρούν, πώς διαφωνούν, πώς συνεργάζονται. Αντί να κρίνουν αμέσως, αναλύουν. Αυτή η συμπεριφορά μοιάζει με τον τρόπο που οι ανθρωπολόγοι μελετούν πολιτισμούς. Η παρατήρηση βοηθά στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και στην κατανόηση κινήτρων, φόβων και κοινωνικών δυναμικών. Παρατηρώντας μικρές λεπτομέρειες – τόνο φωνής, γλώσσα σώματος, παύσεις στη συνομιλία – αποκτούν πληροφορίες που άλλοι δεν βλέπουν.

  1. Καταγράφουν παράξενες σκέψεις και ιδέες

Πολλοί έξυπνοι άνθρωποι κρατούν τετράδια γεμάτα με ιδέες, τυχαίες ερωτήσεις και ημιτελείς θεωρίες. Κάποιες σημειώσεις φαίνονται περίεργες με την πρώτη ματιά, αλλά η καταγραφή επιτρέπει στο μυαλό να εξερευνά ελεύθερα χωρίς τον φόβο της κρίσης.

Πιο συγκεκριμένα, έρευνες δείχνουν ότι η καταγραφή βοηθά τον εγκέφαλο να οργανώνει περίπλοκες πληροφορίες και επιτρέπει στις ιδέες να εξελιχθούν με το χρόνο.

  1. Απολαμβάνουν τη μοναξιά

Μοναξιά δεν σημαίνει απαραίτητα απομόνωση. Πολλοί έξυπνοι άνθρωποι αναζητούν συνειδητά χρόνο μόνοι τους, γιατί αυτό τους επιτρέπει να σκέφτονται βαθύτερα χωρίς διακοπές. Έρευνες δείχνουν μια σχέση μεταξύ υψηλής νοημοσύνης και μοναξιάς.

Οι ήσυχες στιγμές βοηθούν τη στοχαστική σκέψη, τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό καθώς και τη δημιουργική σκέψη.

  1. Παρατηρούν μικρές λεπτομέρειες που άλλοι αγνοούν

Οι πολύ έξυπνοι άνθρωποι έχουν συνήθως αυξημένη ευαισθησία σε μικρές λεπτομέρειες του περιβάλλοντος. Παρατηρούν λεπτά μοτίβα: πώς μεταβάλλονται οι συζητήσεις, πώς αντιδρούν οι άνθρωποι στο στρες, πώς μικρές αλλαγές επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Αρχικά μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, αλλά συσσωρευτικά, οδηγούν σε μια βαθύτερη κατανόηση συστημάτων και συμπεριφορών.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια επιτρέπει την πρόβλεψη προβλημάτων, την αναγνώριση τάσεων και τη δημιουργία συνδέσεων γρηγορότερα από άλλους. Με τον χρόνο, αυτές οι παρατηρήσεις μετατρέπονται σε διορατικότητα.

  1. Κοινός παρονομαστής; Η περιέργεια.

Όλες αυτές οι συνήθειες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: την περιέργεια.

Οι πολύ έξυπνοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον κόσμο σαν ένα παζλ που δεν σταματά ποτέ να ξετυλίγεται. Αμφισβητούν υποθέσεις, εξερευνούν παράξενες ιδέες και αφήνουν το μυαλό τους να περιπλανιέται σε κατευθύνσεις που άλλοι αποφεύγουν.

Τελικά, αυτό που φαίνεται παράξενο από έξω, είναι απλώς ένα μυαλό που λειτουργεί με διαφορετικό, πιο δημιουργικό και πιο ευφυή τρόπο.

* Πηγή: Vita

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Νεογέννητο μόλις 3 ημερών το μικρότερο θύμα των επιθέσεων στο Ιράν
Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας
Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δίνη καθώς δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αυξημένου πληθωρισμού και επιβραδυνόμενης ανάπτυξης.

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Σλοβενία: Παράνομες ηχογραφήσεις με περιστατικά διαφθοράς κυκλοφορούν πριν από τις εκλογές
Στις αρχές Μαρτίου και ενόψει εκλογών κυκλοφόρησαν στη Σλοβενία, από ανώνυμες πηγές, βίντεο με παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς.

Κούβα: Η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί να αποχωρήσει από την εξουσία ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ
«Οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές» ότι ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία, γράφουν οι New York Times.

Κούβα: «Θα έχω την τιμή να την πάρω», λέει ο Τραμπ – «Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω»
«Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω», δήλωσε ο Τραμπ όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε με το «θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα».

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επαφή με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ
«Η τελευταία επαφή μου με τον κ. Γουίτκοφ έγινε πριν από την απόφαση του εργοδότη του να σκοτώσει τη διπλωματία», δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, διαψεύδοντας δημοσίευμα που έκανε λόγο για επαφές τους.

Μέση Ανατολή: «Κάπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ» έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο
Περίπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν, και από αυτούς «δέκα σοβαρά», ενώ «στη μεγάλη πλειονότητά τους οι τραυματισμοί είναι ελαφριοί», σύμφωνα με τη CENTCOM.

Ο Τραμπ εκτιμά ότι θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα» το ταξίδι του στην Κίνα
«Μιλάμε με την Κίνα. Θα το ήθελα πολύ, αλλά λόγω του πολέμου, θέλω να βρίσκομαι εδώ», δηλώνει ο Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι η επίσκεψή του στο Πεκίνο θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα».

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

