Ευφυΐα: Τρία σημάδια που την «προδίδουν»

Στην καθημερινότητα έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για το τι σημαίνει «έξυπνος άνθρωπος». Φανταζόμαστε κάποιον που απαντά γρήγορα, έχει ξεκάθαρη άποψη και φαίνεται σίγουρος για όσα λέει. Η επιστήμη της γνωστικής ψυχολογίας, όμως, δείχνει ότι στην πραγματικότητα η ευφυΐα είναι πιο σύνθετη.

Η υψηλή νοημοσύνη δεν εκδηλώνεται πάντα με ταχύτητα, αποφασιστικότητα ή απλότητα. Συχνά εκφράζεται με σκέψη που είναι πιο αργή, πιο πολύπλοκη και μερικές φορές γεμάτη εσωτερικές συγκρούσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή ο εγκέφαλος επεξεργάζεται περισσότερες πληροφορίες ταυτόχρονα και εξετάζει περισσότερα πιθανά σενάρια πριν καταλήξει σε συμπέρασμα.

Από έξω, αυτές οι διαδικασίες μπορεί να μοιάζουν με υπερανάλυση, διστακτικότητα ή αμφιβολία. Στην πραγματικότητα, όμως, πολλές φορές πρόκειται για σημάδια βαθύτερης γνωστικής επεξεργασίας.

Ευφυΐα: Τρεις νοητικές συνήθειες που συχνά παρερμηνεύουμε

Η εικόνα της ευφυΐας ως κάτι άμεσο, ξεκάθαρο και γρήγορο είναι υπεραπλουστευτική. Στην πραγματικότητα, οι πιο σύνθετες μορφές σκέψης συχνά φαίνονται από έξω λιγότερο εντυπωσιακές.

1. Οι έξυπνοι άνθρωποι «ξαναπαίζουν» συζητήσεις στο μυαλό τους

Πολλοί άνθρωποι έχουν την εμπειρία να σκέφτονται ξανά μια συζήτηση μετά το τέλος της: τι ειπώθηκε, τι θα μπορούσε να είχε ειπωθεί διαφορετικά ή πώς μπορεί να εξελιχθεί μια παρόμοια συζήτηση στο μέλλον.

Συχνά αυτή η τάση συνδέεται με το άγχος ή τη λεγόμενη υπερβολική σκέψη. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί μια μορφή νοητικής προσομοίωσης (mental simulation).

Ο εγκέφαλος δημιουργεί πιθανά σενάρια και τα εξετάζει σαν μικρά «πειράματα». Τι θα συμβεί αν πω αυτό; Πώς θα αντιδράσει ο άλλος; Ποια επιλογή είναι πιο αποτελεσματική;

Αυτή η διαδικασία απαιτεί ισχυρή λειτουργία του συστήματος μνήμης που μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε ταυτόχρονα πολλές πληροφορίες (working memory).

Η διαφορά από τη μη παραγωγική «ανακύκλωση σκέψεων» είναι ότι η νοητική προσομοίωση εξερευνά νέες πιθανότητες και προσαρμόζει τις υποθέσεις.

Παρόλα αυτά, από έξω μπορεί να μοιάζουν ίδιες: σιωπή, απορρόφηση στη σκέψη ή αυτό που συχνά αποκαλούμε «overthinking».

2. Έχουν αντίθετες ιδέες στο μυαλό τους

Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται δυσφορία όταν αντιμετωπίζουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Στην ψυχολογία αυτή η κατάσταση ονομάζεται cognitive dissonance και συνήθως προσπαθούμε να τη λύσουμε γρήγορα, παίρνοντας θέση.

Άτομα με υψηλότερη γνωστική ικανότητα, όμως, συχνά μπορούν να αντέξουν αυτή την αβεβαιότητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αντί να επιλέξουν αμέσως πλευρά, επιτρέπουν σε διαφορετικές ιδέες να συνυπάρχουν μέχρι να εξετάσουν καλύτερα τα δεδομένα.

Αυτή η δεξιότητα συνδέεται με τη γνωστική ευελιξία (cognitive flexibility), την ικανότητα να αλλάζουμε οπτική γωνία και να επεξεργαζόμαστε πολύπλοκες πληροφορίες χωρίς να βιαζόμαστε να καταλήξουμε σε συμπέρασμα.

Σε συζητήσεις, όμως, αυτή η στάση μπορεί να παρεξηγηθεί. Κάποιος που λέει «βλέπω στοιχεία και από τις δύο πλευρές» μπορεί να θεωρηθεί αναποφάσιστος ή ασαφής. Στην πραγματικότητα, πρόκειται συχνά για μια προσπάθεια να κατανοηθεί πλήρως η πολυπλοκότητα ενός θέματος.

Η ικανότητα αυτή επιτρέπει πιο ακριβείς κρίσεις και πιο ώριμες αποφάσεις, ακόμη κι αν χρειάζεται περισσότερος χρόνος.

3. Μερικές φορές απαντούν πιο αργά

Στην καθημερινή ζωή, η ταχύτητα συχνά ταυτίζεται με την ευφυΐα. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι η σκέψη λειτουργεί μέσα από δύο διαφορετικά συστήματα.

Η Dual Process Theory περιγράφει:

ένα γρήγορο, διαισθητικό σύστημα σκέψης

και ένα πιο αργό, αναλυτικό σύστημα σκέψης.

Οι άνθρωποι με υψηλότερη γνωστική ικανότητα φαίνεται ότι είναι καλύτεροι στο να «φρενάρουν» την πρώτη αυθόρμητη απάντηση όταν υποψιάζονται ότι μπορεί να είναι λανθασμένη.

Αυτό σημαίνει ότι συχνά σταματούν για λίγο πριν απαντήσουν. Παρακολουθούν τη σκέψη τους, ελέγχουν πιθανές παγίδες και εξετάζουν εναλλακτικές εξηγήσεις.

Σε ένα μάθημα, μια συνέντευξη ή μια συζήτηση, αυτή η παύση μπορεί να εκληφθεί ως αβεβαιότητα. Στην πραγματικότητα, πολλές φορές πρόκειται για έλεγχο σφαλμάτων και προσεκτική επεξεργασία της πληροφορίας.

* Πηγή: Vita