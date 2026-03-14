Ευφυΐα: Τρία σημάδια που την «προδίδουν»

Δεν είναι εύκολο 14 Μαρτίου 2026, 07:01

Στην καθημερινότητα έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για το τι σημαίνει «έξυπνος άνθρωπος». Ωστόσο η ευφυΐα είναι πιο σύνθετη.

Στην καθημερινότητα έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για το τι σημαίνει «έξυπνος άνθρωπος». Φανταζόμαστε κάποιον που απαντά γρήγορα, έχει ξεκάθαρη άποψη και φαίνεται σίγουρος για όσα λέει. Η επιστήμη της γνωστικής ψυχολογίας, όμως, δείχνει ότι στην πραγματικότητα η ευφυΐα είναι πιο σύνθετη.

Η υψηλή νοημοσύνη δεν εκδηλώνεται πάντα με ταχύτητα, αποφασιστικότητα ή απλότητα. Συχνά εκφράζεται με σκέψη που είναι πιο αργή, πιο πολύπλοκη και μερικές φορές γεμάτη εσωτερικές συγκρούσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή ο εγκέφαλος επεξεργάζεται περισσότερες πληροφορίες ταυτόχρονα και εξετάζει περισσότερα πιθανά σενάρια πριν καταλήξει σε συμπέρασμα.

Από έξω, αυτές οι διαδικασίες μπορεί να μοιάζουν με υπερανάλυση, διστακτικότητα ή αμφιβολία. Στην πραγματικότητα, όμως, πολλές φορές πρόκειται για σημάδια βαθύτερης γνωστικής επεξεργασίας.

Ευφυΐα: Τρεις νοητικές συνήθειες που συχνά παρερμηνεύουμε

Η εικόνα της ευφυΐας ως κάτι άμεσο, ξεκάθαρο και γρήγορο είναι υπεραπλουστευτική. Στην πραγματικότητα, οι πιο σύνθετες μορφές σκέψης συχνά φαίνονται από έξω λιγότερο εντυπωσιακές.

1. Οι έξυπνοι άνθρωποι «ξαναπαίζουν» συζητήσεις στο μυαλό τους

Πολλοί άνθρωποι έχουν την εμπειρία να σκέφτονται ξανά μια συζήτηση μετά το τέλος της: τι ειπώθηκε, τι θα μπορούσε να είχε ειπωθεί διαφορετικά ή πώς μπορεί να εξελιχθεί μια παρόμοια συζήτηση στο μέλλον.

Συχνά αυτή η τάση συνδέεται με το άγχος ή τη λεγόμενη υπερβολική σκέψη. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί μια μορφή νοητικής προσομοίωσης (mental simulation).

Ο εγκέφαλος δημιουργεί πιθανά σενάρια και τα εξετάζει σαν μικρά «πειράματα». Τι θα συμβεί αν πω αυτό; Πώς θα αντιδράσει ο άλλος; Ποια επιλογή είναι πιο αποτελεσματική;

Αυτή η διαδικασία απαιτεί ισχυρή λειτουργία του συστήματος μνήμης που μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε ταυτόχρονα πολλές πληροφορίες (working memory).

Η διαφορά από τη μη παραγωγική «ανακύκλωση σκέψεων» είναι ότι η νοητική προσομοίωση εξερευνά νέες πιθανότητες και προσαρμόζει τις υποθέσεις.

Παρόλα αυτά, από έξω μπορεί να μοιάζουν ίδιες: σιωπή, απορρόφηση στη σκέψη ή αυτό που συχνά αποκαλούμε «overthinking».

2. Έχουν αντίθετες ιδέες στο μυαλό τους

Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται δυσφορία όταν αντιμετωπίζουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Στην ψυχολογία αυτή η κατάσταση ονομάζεται cognitive dissonance και συνήθως προσπαθούμε να τη λύσουμε γρήγορα, παίρνοντας θέση.

Άτομα με υψηλότερη γνωστική ικανότητα, όμως, συχνά μπορούν να αντέξουν αυτή την αβεβαιότητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αντί να επιλέξουν αμέσως πλευρά, επιτρέπουν σε διαφορετικές ιδέες να συνυπάρχουν μέχρι να εξετάσουν καλύτερα τα δεδομένα.

Αυτή η δεξιότητα συνδέεται με τη γνωστική ευελιξία (cognitive flexibility), την ικανότητα να αλλάζουμε οπτική γωνία και να επεξεργαζόμαστε πολύπλοκες πληροφορίες χωρίς να βιαζόμαστε να καταλήξουμε σε συμπέρασμα.

Σε συζητήσεις, όμως, αυτή η στάση μπορεί να παρεξηγηθεί. Κάποιος που λέει «βλέπω στοιχεία και από τις δύο πλευρές» μπορεί να θεωρηθεί αναποφάσιστος ή ασαφής. Στην πραγματικότητα, πρόκειται συχνά για μια προσπάθεια να κατανοηθεί πλήρως η πολυπλοκότητα ενός θέματος.

Η ικανότητα αυτή επιτρέπει πιο ακριβείς κρίσεις και πιο ώριμες αποφάσεις, ακόμη κι αν χρειάζεται περισσότερος χρόνος.

3. Μερικές φορές απαντούν πιο αργά

Στην καθημερινή ζωή, η ταχύτητα συχνά ταυτίζεται με την ευφυΐα. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι η σκέψη λειτουργεί μέσα από δύο διαφορετικά συστήματα.

Η Dual Process Theory περιγράφει:

  • ένα γρήγορο, διαισθητικό σύστημα σκέψης

  • και ένα πιο αργό, αναλυτικό σύστημα σκέψης.

Οι άνθρωποι με υψηλότερη γνωστική ικανότητα φαίνεται ότι είναι καλύτεροι στο να «φρενάρουν» την πρώτη αυθόρμητη απάντηση όταν υποψιάζονται ότι μπορεί να είναι λανθασμένη.

Αυτό σημαίνει ότι συχνά σταματούν για λίγο πριν απαντήσουν. Παρακολουθούν τη σκέψη τους, ελέγχουν πιθανές παγίδες και εξετάζουν εναλλακτικές εξηγήσεις.

Σε ένα μάθημα, μια συνέντευξη ή μια συζήτηση, αυτή η παύση μπορεί να εκληφθεί ως αβεβαιότητα. Στην πραγματικότητα, πολλές φορές πρόκειται για έλεγχο σφαλμάτων και προσεκτική επεξεργασία της πληροφορίας.

Moody’s: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χαργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Τρελό; 14.03.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 15 Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 12.03.26

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το ΒΗΜΑ στην Ιστορία για την ζωή και το έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου, το επετειακό τεύχος του HELLO! και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Κώστας Γρεβενίτης: Θρίλερ με εξαφάνιση του επιχειρηματία – Νέες μαρτυρίες – Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας
«Ήταν ιδιόρρυθμος» 14.03.26

Μάρτυρες περιγράφουν τις διαφορές που είχε ο Γρεβενίτης με τα ανίψια του και κλίμα έντασης για τα χωράφια - Το λευκό βανάκι, τα έγγραφα και ο άνδρας που εθεάθη μαζί του λίγο πριν από την εξαφάνιση

Το Ιράν απειλεί με πετρελαϊκά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ
Κόσμος 14.03.26

Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος μετά την αμερικανική επίθεση στη νήσο Χαργκ του Ιράν - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικήρυξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην περιοχή

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Μπάφετ: Τα μετρητά είναι απαραίτητα σαν οξυγόνο αλλά δεν είναι καλό περιουσιακό στοιχείο
Οικονομικές Ειδήσεις 14.03.26

Όταν ο Γουόρεν Μπάφετ παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της Berkshire Hathaway στα τέλη του 2025, η εταιρεία διέθετε περισσότερα από 370 δισ. δολάρια σε ισοδύναμα μετρητών (κρατικά ομόλογα)

Συνταξιούχοι: Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών
Με το σταγονόμετρο 14.03.26

Μόνο 20.000 δικαιούχοι από 370.000 έχουν πληρωθεί - Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων - Συνταξιούχοι που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη θα πάρουν αναδρομικά του 11μήνου με τόκο 6%

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Art 14.03.26

Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Τέλος της αφέλειας 14.03.26

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

ΕΛ.ΑΣ.: «Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη…»
Σχέδιο «Πρόμαχος» 14.03.26

Οι εντυπωσιακές εντολές προς τους αστυνομικούς όπως αυτές αποτυπώνονται στο εμπιστευτικό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση «μοναχικών λύκων»

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ουάσιγκτον 14.03.26

Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
«Ψευδείς πληροφορίες» 14.03.26

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones
Ρωσία 14.03.26

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στη διάρκεια μαζικών επιθέσεων με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Ρωσία σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Τζέφρι Επσταϊν: Για πρώτη φορά ο πρώην πρίγκιπας Αντριου και ο Μάντελσον εμφανίζονται μαζί του σε φωτογραφία
Βρετανία 14.03.26

Φωτογραφία που αποκαλύφθηκε από βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει για πρώτη φορά μαζί τον Τζέφρι Επσταϊν, με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον.

Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Βομβαρδισμός Χαργκ 14.03.26

Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.

Βολιβία: Ουρουγουανός βαρόνος ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους, εκδίδεται στις ΗΠΑ
Επικηρυγμένος 14.03.26

Ο ουρουγουανός βασιλιάς «του τρόμου και του χάους» Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών, συνελήφθη και εκδόθηκε στις ΗΠΑ που τον είχαν επικηρύξει για 2 εκατ. δολάρια.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

