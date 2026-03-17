Λίτσα Λαζαρίδη εναντίον Αγγελικής Ηλιάδη: «Ντροπή, θα προβώ σε μήνυση για προσβολή νεκρού»

Η Λίτσα Λαζαρίδη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ,την Τρίτη 17 Μαρτίου και τόνισε πως η τραγουδίστρια έγινε όνομα χάρη στον αδερφό της και πως όλο αυτό συμβαίνει μετά από 17 χρόνια για διαφημιστικούς και οικονομικούς σκοπούς.

Αγγελική Ηλιάδη – Λίτσα Λαζαρίδη: Η κόντρα καλά κρατεί

Η αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη με έντονο τρόπο δήλωσε:

«Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Μετά από 17 χρόνια, βγαίνει να προσβάλει τη μνήμη του αδερφού μου, που την είχε στα ώπα ώπα.

Τα cd της αγόραζε για να μην πέσει το cd, να βγει πρώτη φίρμα, να τα αγοράσει για να πάρει κάτι, τα ρούχα της τα πανάκριβα, πρώτο όνομα, αφισοκόλληση πανάκριβη, να βγει να πει για τον Μπάμπη, που την έφτασε στο σημείο που ήταν.

Μέχρι και η Καίτη Γκρέυ το παραδέχτηκε αυτό. Να σταματήσει εκεί. Εάν βγει αυτή η συνέντευξη με αυτές τις κακοήθειες, εγώ θα προβώ σε μήνυση.

Για προσβολή νεκρού. Γιατί δεν είναι ζωντανός ο αδελφός μου να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και αυτά είναι ψεύδη. Αν τη χτυπούσε όταν την πήγαινε από κανάλι σε κανάλι, δεν θα βλέπατε έναν μώλωπα;»

Λίτσα Λαζαρίδη: «Δεν ντρέπεται αυτό που κάνει;»

«Πρώτη φορά το έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Και καταρχήν, όταν τη βλέπαμε, αν ήταν χτυπημένη θα είχε μια μελανιά. Ένας που χτυπάει τη σύντροφό του, θα υπήρχε μια μελανιά. Πώς της το έπαιρνε το παιδί; Μπορούσε να το πάρει η ίδια το παιδί της. Αυτό που είναι σήμερα σε εκείνον το χρωστάει.

Και κρίμα να κατηγορεί έτσι τον αδερφό μου και να έχει ένα παιδί από τον αδελφό μου και να ακούει αυτά τα πράγματα ο ίδιος ο γιος της.

Έπιασε έναν νεκρό στο στόμα τους για να ανεβάσουν διαφημιστικά τα κασέ τους».

Αμέσως μετά πρόσθεσε πως η πρώην σύντροφος του Μπάμπη Λαζαρίδη, Πόπη Μαλλιωτάκη δεν είχε ποτέ κάποιο πρόβλημα μαζί του και δεν μίλησε ποτέ άσχημα για εκείνον:

«Η Πόπη (Μαλλιωτάκη) χωρισμένη ήτανε και ακόμα λέει για τον Μπάμπη. Ποτέ δεν βγήκε να προσβάλει τη μνήμη του με τέτοιες χυδαιότητες. Εγώ ξέρω, όταν έχεις ένα πρόβλημα ή χωρίζεις, τα σηκώνεις και φεύγεις ή κάπου το εκμυστηρεύεσαι.

Δεν μπορείς… Δολοφονήθηκε… μετά από έναν χρόνο, μετά από δύο χρόνια, μετά από τρία χρόνια, μετά από τέσσερα χρόνια…

Τώρα βγαίνεις 17 χρόνια μετά, για ποιο λόγο; Ντροπή της», δήλωσε.