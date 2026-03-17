17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Λίτσα Λαζαρίδη εναντίον Αγγελικής Ηλιάδη: «Ντροπή, θα προβώ σε μήνυση για προσβολή νεκρού»
Go Fun 17 Μαρτίου 2026, 15:03

Λίτσα Λαζαρίδη εναντίον Αγγελικής Ηλιάδη: «Ντροπή, θα προβώ σε μήνυση για προσβολή νεκρού»

Η αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη κατά της Αγγελική Ηλιάδη για τη δήλωση περί κακοποίησης.

Η Λίτσα Λαζαρίδη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ,την Τρίτη 17 Μαρτίου και τόνισε πως η τραγουδίστρια έγινε όνομα χάρη στον αδερφό της και πως όλο αυτό συμβαίνει μετά από 17 χρόνια για διαφημιστικούς και οικονομικούς σκοπούς.

Αγγελική Ηλιάδη – Λίτσα Λαζαρίδη: Η κόντρα καλά κρατεί

Η αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη με έντονο τρόπο δήλωσε:

«Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Μετά από 17 χρόνια, βγαίνει να προσβάλει τη μνήμη του αδερφού μου, που την είχε στα ώπα ώπα.

Τα cd της αγόραζε για να μην πέσει το cd, να βγει πρώτη φίρμα, να τα αγοράσει για να πάρει κάτι, τα ρούχα της τα πανάκριβα, πρώτο όνομα, αφισοκόλληση πανάκριβη, να βγει να πει για τον Μπάμπη, που την έφτασε στο σημείο που ήταν.

Μέχρι και η Καίτη Γκρέυ το παραδέχτηκε αυτό. Να σταματήσει εκεί. Εάν βγει αυτή η συνέντευξη με αυτές τις κακοήθειες, εγώ θα προβώ σε μήνυση.

Για προσβολή νεκρού. Γιατί δεν είναι ζωντανός ο αδελφός μου να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και αυτά είναι ψεύδη. Αν τη χτυπούσε όταν την πήγαινε από κανάλι σε κανάλι, δεν θα βλέπατε έναν μώλωπα;»

Λίτσα Λαζαρίδη: «Δεν ντρέπεται αυτό που κάνει;»

«Πρώτη φορά το έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Και καταρχήν, όταν τη βλέπαμε, αν ήταν χτυπημένη θα είχε μια μελανιά. Ένας που χτυπάει τη σύντροφό του, θα υπήρχε μια μελανιά. Πώς της το έπαιρνε το παιδί; Μπορούσε να το πάρει η ίδια το παιδί της. Αυτό που είναι σήμερα σε εκείνον το χρωστάει.

Και κρίμα να κατηγορεί έτσι τον αδερφό μου και να έχει ένα παιδί από τον αδελφό μου και να ακούει αυτά τα πράγματα ο ίδιος ο γιος της.

Έπιασε έναν νεκρό στο στόμα τους για να ανεβάσουν διαφημιστικά τα κασέ τους».

Αμέσως μετά πρόσθεσε πως η πρώην σύντροφος του Μπάμπη Λαζαρίδη, Πόπη Μαλλιωτάκη δεν είχε ποτέ κάποιο πρόβλημα μαζί του και δεν μίλησε ποτέ άσχημα για εκείνον:

«Η Πόπη (Μαλλιωτάκη) χωρισμένη ήτανε και ακόμα λέει για τον Μπάμπη. Ποτέ δεν βγήκε να προσβάλει τη μνήμη του με τέτοιες χυδαιότητες. Εγώ ξέρω, όταν έχεις ένα πρόβλημα ή χωρίζεις, τα σηκώνεις και φεύγεις ή κάπου το εκμυστηρεύεσαι.

Δεν μπορείς… Δολοφονήθηκε… μετά από έναν χρόνο, μετά από δύο χρόνια, μετά από τρία χρόνια, μετά από τέσσερα χρόνια…

Τώρα βγαίνεις 17 χρόνια μετά, για ποιο λόγο; Ντροπή της», δήλωσε.

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Νετανιάχου: Ο θάνατος Λαριτζανί, ευκαιρία για τον ιρανικό λαό

Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα
Περίπου τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Τρομερά Πλάσματα, η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις παραδέχεται ότι ήταν ένα project που το έκαναν όλοι μόνο για τα λεφτά.

Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για τον φίλο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ, ο Μάιλς Τέλερ δημοσίευσε μια παλιά, αστεία φωτογραφία με τον φίλο και πρώην συμπρωταγωνιστή του.

Magnificent Seven: Tεχνο-ολιγάρχες, οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα
Ακόμη και μια τυχαία, ιστορική αναδρομή στη Χρυσή Εποχή των ΗΠΑ, αποκαλύπτει εντυπωσιακές ομοιότητες αδικίας όσο οι ληστρικοί βαρόνοι του χθες αλλάζουν απλά πεδίο δράσης για τη δυστοπία του σήμερα

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Ιράν: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;

Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ
Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος μαζί με την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα εγκαινίασαν το ανακαινισμένο φυσικοθεραπευτήριο στο ΟΑΚΑ και έκαναν έκπληξη στον Μίλτο Τεντόγλου.

Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)
Οι δύο ομάδες, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου, απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αγάπη τον Ολυμπιακό αλλά και το πειραϊκό ποδόσφαιρο.

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν
Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου
Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση
Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα

«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
«Ζητάμε διάλογο και όχι τιμωρία», τονίζει το ΣΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας των ιδιοκτητών ταξί αφορά την οικονομική επιβίωση του κλάδου και την ισότιμη μεταχείριση στην αγορά

«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα
Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας τόνισε πως η σεισμική δόνηση αποτελεί συνέχεια αυτών που σημειώθηκαν στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα

Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε το κυβερνητικό αφήγημα περί μη εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως τα άλλα κόμματα «θέλουν μόνο να μας διώξουν» και πως η ΝΔ παραμένει η μόνη που έχει πρόγραμμα

Νετανιάχου: H στιγμή που δίνει την εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί
«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόντωσης των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

