Αν και είναι σχεδόν σίγουρο ότι η Κίνα θα απορρίψει το αίτημα του Αμερικανού προέδρου για την αποστολή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ωστόσο η έκκληση του άγγιξε μια ευαίσθητη συζήτηση που διεξάγεται ανάμεσα στους στοχαστές της κινεζική εξωτερικής πολιτικής, όπως αναφέρει ανάλυση του Bloomberg.

Ο πυρήνας των συζητήσεων είναι αν θα πρέπει ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ να αρχίσει να χρησιμοποιεί τον στρατό του για να εδραιώσει τη θέση της Κίνας στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα. Το Πεκίνο στον πόλεμο του Ιράν κινήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες του γνωστού εγχειριδίου, καταδικάζοντας τις ενέργειες των ΗΠΑ, ζητώντας διπλωματικές λύσεις και παρουσιάζοντας την Κίνα ως υπεύθυνη δύναμη.

Η Κίνα έχει αποφύγει τη χρήση βίας για την υπεράσπιση διπλωματικών συμμάχων όπως η Βενεζουέλα και το Ιράν, με όλες τις εταιρικές σχέσεις ασφαλείας του Πεκίνου, εκτός από αυτήν με τη Βόρεια Κορέα, να αποφεύγουν σκόπιμα κάθε είδους αμοιβαία αμυντική δέσμευση, ισότιμη με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο πίσω από την επίσημη εξωτερική πολιτική εδώ και μήνες εξελίσσεται μια συζήτηση σε χαμηλούς τόνους ανάμεσα σε εξέχοντες ακαδημαϊκούς που συνδέονται με την κυβέρνησης. Το αποτέλεσμα πρόκειται να διαμορφώσουν την πορεία της ανόδου της Κίνας ως παγκόσμιας υπερδύναμης και να καθορίσουν πόσο μακριά είναι διατεθειμένο να φτάσει το Πεκίνο για να επηρεάσει γεγονότα πέρα ​​από τα σύνορά του, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του στρατού του.

Αρχικά τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης απέρριψαν το αίτημα του Αμερικανού προέδρου ως μια προσπάθεια να διαδοθεί ο κίνδυνος «ενός πολέμου που ξεκίνησε η Ουάσινγκτον και δεν μπορεί να ολοκληρώσει».

«Τι θα γίνει αν το Ιράν επιτεθεί στο αμερικανικό ναυτικό αλλά χτυπήσει κατά λάθος τα κινεζικά πλοία;» αναρωτιέται ο Γου Σινμπό, ακαδημαϊκός που ηγείται του Κέντρου Αμερικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Φουντάν και έχει προηγουμένως συμβουλεύσει το Υπουργείο Εξωτερικών. «Γιατί να μπλεχτούμε σε αυτό το χάος; Ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός».

Οι υποστηρικτές μιας πιο δυναμικής Κίνας

Ταυτόχρονα όμως, ο ίδιος και άλλοι βλέπουν ένα σπάνιο στρατηγικό άνοιγμα για την οικοδόμηση μιας παγκόσμιας τάξης που να ταιριάζει περισσότερο στα συμφέροντα της Κίνας, καθώς ο Τραμπ ανατρέπει την παγκόσμια τάξη πραγμάτων όπως οικοδομήθηκε από τις ΗΠΑ μετά τον ΒΠΠ.

Ενώ οι περισσότεροι από αυτούς υποστηρίζουν το πολυμερές σύστημα με επίκεντρο τα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο δίνει μεγαλύτερο λόγο στις αναδυόμενες οικονομίες, αρχίζουν να εμφανίζονται αποκλίσεις σχετικά με το βαθμό στον οποίο το Πεκίνο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την οικονομική, διπλωματική και στρατιωτική του ισχύ για να διασφαλίσει τα συμφέροντά του στο εξωτερικό.

Η Κίνα διαμορφώνει τα παγκόσμια γεγονότα κυρίως μέσω της οικονομικής της επιρροής

Οι υποστηρικτές μιας πιο δυναμικής Κίνας θέλουν να δουν τον Σι να επεκτείνει την στρατιωτική παρουσία της χώρας στο εξωτερικό, να επαναπροσδιορίσει το μακροχρόνιο δόγμα της μη παρέμβασης στις υποθέσεις άλλων χωρών και να κάνει περισσότερα για να θέσει την Ταϊβάν υπό τη δικαιοδοσία του Πεκίνου μια για πάντα.

Ενώ ο Γου δεν υποστηρίζει την εμπλοκή στην τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, λέει ότι καθώς το οικονομικό αποτύπωμα της Κίνας επεκτείνεται, το Πεκίνο θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται να «μεταβεί από μεμονωμένες, σπάνιες εφαρμογές στρατιωτικής ισχύος σε μια συστηματική και ομαλοποιημένη προστασία των συμφερόντων μας στο εξωτερικό».

«Αυτή είναι στην πραγματικότητα μια νέα πρόκληση για εμάς, καθώς αποτελεί ζήτημα μόνο την τελευταία δεκαετία περίπου» είπε. «Η Κίνα βρίσκεται ακόμη σε μια διερευνητική φάση σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι ο ηγέτης του δυτικού κόσμου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με στρατιωτικές βάσεις παντού».

Στην ετήσια συνέντευξη Τύπου νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι παρουσίασε την Κίνα ως πυλώνα σταθερότητας, διαφημίζοντας τις αόριστες πρωτοβουλίες του Σι για την παγκόσμια διακυβέρνηση και ασφάλεια ως αντίδοτο στο χάος που προκαλείται από τον «μονομερή εκφοβισμό» – ένα συγκαλυμμένο χτύπημα στον Τραμπ. Προειδοποίησε επίσης για τους κινδύνους που ενέχει για τον κόσμο το να ενεργεί κανείς όπως οι ΗΠΑ.