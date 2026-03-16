Ποδόσφαιρο 16 Μαρτίου 2026, 22:26

Τουρκία: Γυναίκα διαιτητής σφύριξε αγώνα της Super Lig για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια (vid)

Η Ασέν Αλμπαγιάρκ έγραψε ιστορία καθώς σφύριξε τον αγώνα Γκοζντέπε-Αλάνιασπορ 2-2. Ο διάλογος που είχε με το VAR.

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Η Λάλε ‘Ορτα, γεννημένη την 1η Απριλίου 1960, μέχρι πρότινος ήταν η πρώτη γυναίκα διεθνής διαιτητής, η οποία σφύριξε αγώνα της πρώτης κατηγορίας (Super Lig) Τουρκίας, για τελευταία φορά στις 8 Μαΐου 2024. Στα τέλη Ιανουαρίου 2023, διορίστηκε πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η ζωή κάνει κύκλους, μαζί και η ιστορία. Η 26η αγωνιστική της Super Lig ήταν ιστορική καθώς μετά από 22 χρόνια γυναίκα διαιτητής σφύριξε παιχνίδι στη μεγάλη κατηγορία της Τουρκίας. Η 28χρονη Ασέν Αλμπαγιάρκ ήταν διαιτητής στον αγώνα Γκοζντέπε-Αλάνιασπορ 2-2, με βοηθούς τους Σαμέτ Τσιτσέκ και Μουράτ Σενέρ.

Σχεδόν με το… καλημέρα έπεσε στα βαθιά αφού στο 7’ κλήθηκε στο VAR για να δώσει πέναλτι. Οι διάλογοι του VAR κοινοποιήθηκαν και η Ασέν Αλμπαγιάρκ εξήγησε γιατί καταλόγισε παράβαση:

«Κοιτάζω προς τα κάτω. Το βλέπω ως κανονικά βήματα, κύριε. Δώστε μου μια άλλη γωνία. Μπορώ να δω το σημείο επαφής; Κύριε, μπορείτε να μου το δείξετε από άλλη γωνία; Δεν είναι εκεί πάνω. Το είδα πολύ καθαρά από κάτω. Κύριε, επιμένω στην απόφασή μου. Είναι πολύ απλό».

Επίσης, η 28χρονη ρέφερι έδειξε από τρεις κίτρινες κάρτες σε κάθε ομάδα.

Η Λάλε Όρτα είχε διαιτητεύσει τέσσερις αγώνες της Süper Lig ως πρώτη ρέφερι. Ο τελευταίος αγώνας της για τη Süper Lig ήταν ο Ελαζιγσπόρ-Γκαζιάντεπσπορ στις 8 Μαΐου 2004.

Η Αλμπαγιάρκ είναι διαιτητής από την περιοχή της Άγκυρας. Πριν από τον αγώνα, οι γυναίκες οπαδοί της Γκοζντέπε έδωσαν λουλούδια στην ρέφερι και της ευχήθηκαν καλή επιτυχία. Επίσης, οπαδοί από τις κερκίδες τη υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα.

Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Το Ιράν διαψεύδει ξανά ότι ζήτησε συμφωνία με τις ΗΠΑ

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουλβς για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι

Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους στο εξ αναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουλβς για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους στο εξ αναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ανανέωσε το συμβόλαιο του Κάτρη ο Παναθηναϊκός - Μέχρι πότε υπέγραψε

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη. Ο Έλληνας αμυντικός «εξαργύρωσε» τις πολύ καλές εμφανίσειςτου υπογράφοντας νέο συμβόλαιό του, με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030.

«Τελειώνουν από τη Μπαρτσελόνα τρεις παίκτες»

Ισπανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι την επόμενη σεζόν στην Μπαρτσελόνα θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές ρόστερ, με τους Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ να είναι τρεις που θα αποχωρήσουν.

Όταν ο Λανουά εκτίθεται με κάποιους διαιτητές

Ο Γάλλος δεν καταλαβαίνει ότι προκαλεί άσχημη εντύπωση το να διατηρεί στον πίνακα διαιτητές που κάνουν κραυγαλέα λάθη όπως ο Ματσούκας (Εύβοιας) ή ο Πολυχρόνης (Πιερίας)

Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών

Η πρωτοβουλία της αγγλικής ομοσπονδίας που αποδεικνύει πως τα παιδιά δεν θέλουν φωνές και παρατηρήσεις από γονείς και προπονητές στην διάρκεια των αγώνων

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη

Ανάρτηση που συγκλονίζει από καθηγητή στο σχολείο στο οποίο φοιτούσε ο 20χρονος φίλος του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες στο περιστατικό της Καλαμαριάς.

Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;

Οι επιστήμονες Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος και Νίκος Κουραχάνης, συνεπιμελητές του βιβλίου «Ασφαλειοποιημένος Ανθρωπισμός», μιλάνε στο in ενόψει ημερίδας για το προσφυγικό.

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουλβς για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης

Οι νεαροί πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν

Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν

Με δημοσίευμά της η Διεθνής Αμνηστία ζητά λογοδοσία από πλευράς ΗΠΑ για το χτύπημα σε δημοτικό σχολείο της Μινάμπ του Ιράν, όπου μαθητές, μαθήτριες, γονείς και δάσκαλοι σκοτώθηκαν από αμερικανικό χτύπημα

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε βγει για λίγο από το κτίριο που έπληξε το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, και μέλη της οικογένειάς του. Η περιγραφή είναι από Ιρανό αξιωματούχο.

Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους στο εξ αναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνούνται την εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν – Αιτία, η ερμηνεία του Τραμπ για τη συμμαχία

«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», δήλωσε το Βερολίνο, αντικατοπτρίζοντας τον ρόλο του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας. Για τον Τραμπ όμως η άρνηση να πάνε στο Ορμούζ ισοδυναμεί με άρνηση συνδρομής.

Νέες υποσχέσεις Μητσοτάκη για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά εντοπίστηκαν αμφορείς που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Ανδρουλάκης: Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα

«Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της μεγάλης συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές ανάδειξης συνέδρων του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Προς το παρόν αποκλείεται η επέκταση της εντολής της επιχείρησης «AΣΠΙΔΕΣ» στο Ορμούζ, δήλωσε η Κάγια Κάλας

Η Κάγια Κάλας αποκλείει την εμπλοκή της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» πέραν της Ερυθράς. Οι ΥΠΕΞ της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια

Κρατώντας λουλούδια και λευκά μπαλόνια, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές και συμπαίκτες του 18χρονου βρέθηκαν στο κοιμητήριο όπου κηδεύτηκε ο νεαρός πρωταθλητής του beach volley

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας

Η Τουρκία διαθέτει «ένα διπλωματικό πλεονέκτημα που λίγες χώρες έχουν: να μιλά ταυτόχρονα με όλους χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κανέναν» σημειώνει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Συγκλονίζει η μητέρα του Κλεομένη - «Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που στέρησε το παιδί μου»

Η μητέρα του αδικοχαμένου οπαδού του ΠΑΟΚ ζητεί από τα ΜΜΕ να σταματήσουν την αναπαραγωγή του βίντεο του Κλεομένη που χάνει τις αισθήσεις του

Η Ισπανία αντιστέκεται στα πολεμικά κελεύσματα - Δεν αυξάνει τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ

Παρά το γεγονός πως η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια η Ισπανία αντιστέκεται στην «οικονομία του πολέμου» διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ.

Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό - Τέθηκε σε διαθεσιμότητα

Όπως αναφέρει ο ΟΑΣΘ σε σχετική ανακοίνωσή του ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης, μετά το επεισόδιο με άλλο οδηγό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

