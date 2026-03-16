Η σκοτεινή οικονομία της «manosphere» στο νέο ντοκιμαντέρ του Λούις Θερού
Μισογυνισμός κ.α. 16 Μαρτίου 2026, 20:40

Στο ντοκιμαντέρ Inside the Manosphere, ο Λούις Θερού εξερευνά τον κόσμο των «manfluencers» και τις ιδέες ανδρικής κυριαρχίας που εξαπλώνονται στο διαδίκτυο

Η συζήτηση γύρω από τις διαδικτυακές κοινότητες που προωθούν ακραίες αντιλήψεις για την ανδρικότητα έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς ολοένα και περισσότερο περιεχόμενο απευθύνεται σε νεαρούς άνδρες που αναζητούν απαντήσεις για την ταυτότητα, το κύρος και τη θέση τους στην κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο επιχειρεί να ρίξει φως το ντοκιμαντέρ Inside the Manosphere, στο οποίο ο βρετανός δημοσιογράφος και δημιουργός ντοκιμαντέρ Λούις Θερού, εξερευνά τον κόσμο της λεγόμενης «manosphere» (ανδρόσφαιρας) και των διαδικτυακών προσωπικοτήτων που την εκπροσωπούν.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί ορισμένους από τους πιο γνωστούς «manfluencers» – διαδικτυακές προσωπικότητες που υπόσχονται σε νεαρούς άνδρες πλούτο, κοινωνική ισχύ και ερωτική επιτυχία. Το μήνυμά τους βασίζεται σε μια αντίληψη των σχέσεων των φύλων ως πεδίο ανταγωνισμού και ιεραρχίας, όπου η δύναμη και το κύρος θεωρούνται καθοριστικά στοιχεία της ανδρικής ταυτότητας.

Ωστόσο, η αφηγηματική προσέγγιση του ντοκιμαντέρ, που εστιάζει κυρίως στους λίγους που φαίνεται να επωφελούνται από αυτή την κουλτούρα, κινδυνεύει να δημιουργήσει μια εξιδανικευμένη εικόνα του φαινομένου. Οι ανασφάλειες, η εχθρότητα και οι μηχανισμοί εκμετάλλευσης που συχνά βρίσκονται στον πυρήνα αυτού του οικοσυστήματος μένουν σε μεγάλο βαθμό στο περιθώριο.

Παρότι υπάρχουν στιγμές κριτικής προσέγγισης, η αισθητική του ντοκιμαντέρ συχνά υπονομεύει αυτή την πρόθεση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια σκηνή όπου ένας από τους πρωταγωνιστές εμφανίζεται να βγαίνει από πολυτελές σπορ αυτοκίνητο σε αργή κίνηση — ένα πλάνο που θυμίζει περισσότερο lifestyle προβολή παρά ουσιαστική διερεύνηση.

Με αυτό τον τρόπο, η επιτελεστική και κερδοσκοπική εκδοχή της ανδρικότητας που προωθούν οι influencers παρουσιάζεται με την ίδια γοητευτική αισθητική που χρησιμοποιούν και οι ίδιοι στο διαδίκτυο. Το αποτέλεσμα είναι ότι το ντοκιμαντέρ απλουστεύει το σύνθετο δίκτυο ιδεών και κοινοτήτων που συγκροτούν τη manosphere και δεν αναδεικνύει πλήρως την έκταση της επιρροής και των επιπτώσεών της.

Η οικονομία των «manfluencers»

Παρά τους περιορισμούς του, το ντοκιμαντέρ προσφέρει μια ενδιαφέρουσα ματιά στην οικονομία που έχει δημιουργηθεί γύρω από τους «manfluencers».

Ακολουθώντας ορισμένες από τις πιο γνωστές φιγούρες αυτού του χώρου, ο Λούις Θερού δείχνει πώς οι δημιουργοί αυτοί χτίζουν προσεκτικά μια διαδικτυακή εικόνα που συνδυάζει οικονομική επιτυχία, κύρος και «ανδρική αυθεντία». Στην πράξη, πρόκειται για προσωπικά brands που στηρίζονται στην πώληση «λύσεων» στις ανασφάλειες του κοινού τους.

Έτσι αποκαλύπτεται και η επιχειρηματική λογική που βρίσκεται πίσω από την εξάπλωση αυτών των περιεχομένων: η πρόκληση και η αντιπαράθεση δημιουργούν μεγαλύτερη απήχηση, οι αλγόριθμοι ενισχύουν την προβολή τους και η προβολή μεταφράζεται σε κέρδος.

Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται επίσης στην έννοια του «red pill», μια μεταφορά που προέρχεται από την ταινία The Matrix. Στη γλώσσα της manosphere, η «κόκκινη κάψουλα» συμβολίζει την υποτιθέμενη «αφύπνιση» σε κρυφές αλήθειες για τις σχέσεις των φύλων και την κοινωνική ισχύ.

Στον πυρήνα αυτής της ιδεολογίας βρίσκεται η ιδέα ότι οι άνδρες πρέπει διαρκώς να αποδεικνύουν την αξία τους. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, η σύγχρονη κοινωνία παρουσιάζεται ως εχθρική προς τους άνδρες, ενώ ο φεμινισμός και οι θεσμοί κατηγορούνται ότι αποκρύπτουν τους «πραγματικούς» κανόνες που καθορίζουν το κύρος και τη δύναμη.

Η ανδρικότητα μετατρέπεται έτσι σε μια διαρκή ανταγωνιστική διαδικασία. Οι ακόλουθοι καλούνται να κυνηγούν συνεχώς υψηλότερα επίπεδα επιτυχίας, ενώ οι influencers εμφανίζονται ως εκείνοι που κατέχουν τη «μέθοδο» για να τα πετύχουν.

Παρότι το ντοκιμαντέρ αγγίζει αυτή τη δυναμική, σπάνια την εξετάζει σε βάθος ή αναδεικνύει τις συνέπειές της – όπως τα προβλήματα ψυχικής υγείας που μπορεί να προκύψουν από την πίεση αυτών των προτύπων.

Η αισθητική της «επιτυχίας»

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του ντοκιμαντέρ είναι η οπτική του γλώσσα.

Πλάνα με τους πρωταγωνιστές στο γυμναστήριο, να οδηγούν πολυτελή αυτοκίνητα, να φορούν ακριβά ρολόγια και να ζουν σε πολυτελή διαμερίσματα παρουσιάζονται με κινηματογραφική λάμψη. Έτσι η εκπομπή αναπαράγει, έμμεσα, την ίδια αισθητική φιλοδοξίας που χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι influencers.

Σε άλλα σημεία, αποσπάσματα από το περιεχόμενό τους προβάλλονται πάνω σε γραφικά με κόκκινο και μαύρο δυαδικό κώδικα και συνοδεύονται από ηλεκτρονική μουσική, δημιουργώντας μια εικόνα που μοιάζει περισσότερο με ψηφιακό θέαμα παρά με κοινωνικό φαινόμενο.

Αυτό ενέχει τον κίνδυνο να υποβαθμιστεί η σοβαρότητα των ιδεών που προωθούνται. Αντί να αναδειχθεί πώς αυτό το ψηφιακό οικοσύστημα έχει συμβάλει στην κανονικοποίηση μισογυνιστικών αντιλήψεων – που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν συνδεθεί ακόμη και με πράξεις βίας – η manosphere εμφανίζεται σχεδόν σαν μια μορφή διαδικτυακής ψυχαγωγίας.

Η οικονομία της προσοχής

Ο τρόπος παρουσίασης της manosphere έχει σημασία όχι μόνο για το πώς ενημερώνει το κοινό αλλά και για το πώς συνδέεται με τους μηχανισμούς που τροφοδοτούν το ίδιο το φαινόμενο.

Στο διαδίκτυο, η προσοχή αποτελεί το πιο πολύτιμο νόμισμα. Περιεχόμενο που προκαλεί έντονες αντιδράσεις διαδίδεται ταχύτερα, ενισχύεται από τους αλγορίθμους των πλατφορμών και αναπαράγεται μέσα από συνεχείς κύκλους συζήτησης και αντιπαράθεσης.

Σε μια προσπάθεια να φωτίσει αυτό το φαινόμενο, ο Λούις Θερού κινδυνεύει τελικά να ενταχθεί στο ίδιο το θέαμα που το τροφοδοτεί – παρά το γεγονός πως η δυσαρέσκειά του απέναντι σε μισογυνικά σχόλια είναι εμφανής καθ’ όλη τη διάρκεια.

Οι θεατές μπορεί να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα για το στυλ και τις φιλοδοξίες αυτού του κόσμου, χωρίς όμως να κατανοήσουν πλήρως τις συνέπειές του – τόσο για τους νέους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.


Και έτσι, άθελά του, το Inside the Manosphere μπορεί να ενισχύσει την ίδια οικονομία προσοχής που επιτρέπει σε αυτές τις φιγούρες να ευημερούν: εκεί όπου η προβολή σημαίνει δύναμη, η αντιπαράθεση φέρνει κλικ και τα κλικ μετατρέπονται σε επιρροή.

Οι ίδιοι οι δημιουργοί αυτού του περιεχομένου συχνά απορρίπτουν κάθε κριτική με το επιχείρημα ότι «δεν κάνουν τίποτα παράνομο». Όμως αυτή ακριβώς η στάση συμβάλλει στη σταδιακή κανονικοποίηση μιας ρητορικής που επιτρέπει σε τέτοιες ιδέες να αναπαράγονται όλο και πιο εύκολα στον δημόσιο λόγο.

Σε αυτό το σημείο, η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο όσους παράγουν το περιεχόμενο, αλλά και όσους του προσφέρουν την προσοχή που ζητά. Τα κλικ, τα σχόλια και οι συνεχείς αντιδράσεις είναι το καύσιμο που κρατά αυτό το οικοσύστημα ζωντανό.

*Με στοιχεία από: The Conversation 

Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Το Ιράν διαψεύδει ξανά ότι ζήτησε συμφωνία με τις ΗΠΑ

Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;
In Memoriam 16.03.26

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ τίμησε όσους έφυγαν από τη ζωή, όχι όμως και την αμφιλεγόμενη ντίβα της Γαλλίας Μπριζίτ Μπαρντό που αγνοήθηκε στο In Memoriam -δεν ήταν η μόνη

Λουκάς Καρνής
Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες
Ήταν δίκαιο και... 16.03.26

«Μας κάνετε να δουλεύουμε σκληρά για να κερδίσουμε ένα τέτοιο βραβείο», είπε ο Πολ Τόμας Άντερσον κατά τη διάρκεια της απονομής του Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;
Α΄ Γυναικείος Ρόλος 16.03.26

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας για την ερμηνεία της στο «Hamnet», σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και προσωπικές αναφορές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Όσκαρ 2026: Λίγες εκπλήξεις, πολλά Τιμοτέ Σαλαμέ αστεία και ένας safe δρόμος
Όλοι χαρούμενοι 16.03.26

Όσοι πίστευαν ότι τα φετινά βραβεία Όσκαρ θα προκαλούσαν πολλές άβολες και αμήχανες στιγμές, έπεσαν έξω. Οι διοργανωτές ακολούθησαν τον πιο σίγουρο δρόμο που μπορούσαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Ιστορικό Όσκαρ για την Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου
Η πρώτη γυναίκα 16.03.26

Η Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας για το Sinners, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη λευκή κινηματογραφίστρια που το κατακτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Όσκαρ 2026: Η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντίς η νικήτρια της νέας κατηγορίας των βραβείων
Χρυσά αγαλματίδια 16.03.26

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντίς κέρδισε το πρώτο Όσκαρ για το κάστινγκ στην ιστορία του θεσμού για την ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον.

Σύνταξη
Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή
Δημοσιεύματα 16.03.26

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευθεί. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να την προσεγγίσουν και πως η Ουάσιγκτον διαπίστωσε ότι το Ιράν δεν ήταν εύκολος αντίπαλος.

Σύνταξη
In Memoriam 16.03.26

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ τίμησε όσους έφυγαν από τη ζωή, όχι όμως και την αμφιλεγόμενη ντίβα της Γαλλίας Μπριζίτ Μπαρντό που αγνοήθηκε στο In Memoriam -δεν ήταν η μόνη

Λουκάς Καρνής
Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;
Επιστημονική ημερίδα 16.03.26

Οι επιστήμονες Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος και Νίκος Κουραχάνης, συνεπιμελητές του βιβλίου «Ασφαλειοποιημένος Ανθρωπισμός», μιλάνε στο in ενόψει ημερίδας για το προσφυγικό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 16.03.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουλβς για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ελλάδα 16.03.26

Οι νεαροί πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν

Σύνταξη
Κόσμος 16.03.26

Με δημοσίευμά της η Διεθνής Αμνηστία ζητά λογοδοσία από πλευράς ΗΠΑ για το χτύπημα σε δημοτικό σχολείο της Μινάμπ του Ιράν, όπου μαθητές, μαθήτριες, γονείς και δάσκαλοι σκοτώθηκαν από αμερικανικό χτύπημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο
The Telegraph 16.03.26

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε βγει για λίγο από το κτίριο που έπληξε το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, και μέλη της οικογένειάς του. Η περιγραφή είναι από Ιρανό αξιωματούχο.

Σύνταξη
Μπάσκετ 16.03.26

Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους στο εξ αναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», δήλωσε το Βερολίνο, αντικατοπτρίζοντας τον ρόλο του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας. Για τον Τραμπ όμως η άρνηση να πάνε στο Ορμούζ ισοδυναμεί με άρνηση συνδρομής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οικονομικές Ειδήσεις 16.03.26

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Κηφισιά 16.03.26

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά εντοπίστηκαν αμφορείς που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Σύνταξη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 16.03.26

«Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της μεγάλης συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές ανάδειξης συνέδρων του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Κόσμος 16.03.26

Η Κάγια Κάλας αποκλείει την εμπλοκή της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» πέραν της Ερυθράς. Οι ΥΠΕΞ της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύνταξη
Ελλάδα 16.03.26

Κρατώντας λουλούδια και λευκά μπαλόνια, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές και συμπαίκτες του 18χρονου βρέθηκαν στο κοιμητήριο όπου κηδεύτηκε ο νεαρός πρωταθλητής του beach volley

Σύνταξη
Διπλωματία 16.03.26

Η Τουρκία διαθέτει «ένα διπλωματικό πλεονέκτημα που λίγες χώρες έχουν: να μιλά ταυτόχρονα με όλους χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κανέναν» σημειώνει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Θεσσαλονίκη 16.03.26

Η μητέρα του αδικοχαμένου οπαδού του ΠΑΟΚ ζητεί από τα ΜΜΕ να σταματήσουν την αναπαραγωγή του βίντεο του Κλεομένη που χάνει τις αισθήσεις του

Σύνταξη
Η βάση του 2% 16.03.26

Παρά το γεγονός πως η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια η Ισπανία αντιστέκεται στην «οικονομία του πολέμου» διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

