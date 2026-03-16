Θεσπρωτία: Συνελήφθη να μεταφέρει πάνω από 60 κιλά κάνναβης με ενοικιαζόμενο ΙΧ
Το ΙΧ εντοπίστηκε στην περιοχή Σαγιάδα στη Θεσπρωτία και σε έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν 55 δέματα με κάνναβη
Τη διακίνηση σημαντικής ποσότητας ναρκωτικών απέτρεψαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, συλλαμβάνοντας σήμερα (16-03-2026) το πρωί έναν ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση και μεταφορά ναρκωτικών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι αστυνομικοί εντόπισαν σε περιοχή της Σαγιάδας Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας εταιρίας μίσθωσης οχημάτων, που οδηγούσε ο ημεδαπός.
Το αυτοκίνητο με τα ναρκωτικά
Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που επακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στον χώρο των αποσκευών και των πίσω καθισμάτων του οχήματος τρεις ταξιδιωτικοί σάκοι, που περιείχαν συνολικά -55- δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρος -60- κιλών και -565- γραμμαρίων.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.
