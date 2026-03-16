Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σήμερα Δευτέρα κοντά στα ή πάνω από τα εκατό δολάρια το βαρέλι, εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή (εικόνα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).

Οι τιμές παραμένουν υψηλές, αλλά δεν παρουσιάζουν τις απότομες ανόδους των τελευταίων ημερών

Περί τις 02:15 (ώρα Ελλάδας), καθώς άρχιζαν οι συναλλαγές στην Ασία, η τιμή του βαρελιού του WTI , αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν κατά 0,11%, στα 98,82 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 0,79%, στα 103,95 δολάρια.

Δεν παρουσιάζουν, ωστόσο, τις απότομες ανόδους των τελευταίων ημερών. Οι τιμές του αργού απογειώθηκαν μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης — αυτή του WTI αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% μέσα σε δυο εβδομάδες.

Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, παραμένει σχεδόν εντελώς κλειστό, καθώς το Ιράν δεν κρύβει ότι εννοεί να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια οικονομία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Τραμπ κατά… ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε νωρίτερα τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και χωρών εκτός αυτού για να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι τα μέλη της συμμαχίας θα αντιμετωπίσουν ένα «πολύ άσχημο μέλλον» αν δεν συνεργαστούν.

«Δεν είχαμε καμία υποχρέωση να τους βοηθήσουμε στο ζήτημα της Ουκρανίας, που βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Αλλά ενεργήσαμε πολύ γενναιόδωρα, και τώρα θα δούμε αν θα μας βοηθήσουν» (περισσότερα εδώ).