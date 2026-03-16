Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 08:53
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ανοίγει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις – Ποιοι κωδικοί μειώνουν τον φόρο
Οικονομία 16 Μαρτίου 2026, 07:12

Ανοίγει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις – Ποιοι κωδικοί μειώνουν τον φόρο

Σήμερα, Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις – Προσοχή στις προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Ανοίγει σήμερα (16/2) η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τις φορολογικές δηλώσεις και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Πριν υποβάλλουν τις δηλώσεις οι φορολογούμενοι θα  πρέπει να ελέγξουν τους κωδικούς του εντύπου Ε1 που αφορούν εισοδήματα, δαπάνες, προστατευόμενα τέκνα, φοιτητές, φιλοξενούμενους, ασφαλιστικές εισφορές και δωρεές προκειμένου να περιορίσουν το τελικό ποσό του φόρου ή να αποφύγουν έξτρα επιβαρύνσεις.

Υπάρχουν 13 κωδικοί – κλειδιά που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι ώστε να μειωθεί ο φόρος

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, φέτος αναμένεται να υποβληθούν περίπου 6,8 εκατ. φορολογικές δηλώσεις, που αντιστοιχούν σε περίπου 9 εκατ. φυσικά πρόσωπα.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Τα σημεία που χρειάζονται προσοχή πριν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι τα παρακάτω:

1. Τεκμαρτές δαπάνες ελεύθερων επαγγελματιών: Οι κωδικοί 045–046 ενεργοποιούνται για νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, οι οποίες εξαιρούνται από τα τεκμήρια για το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα δύο επόμενα έτη. Επίσης μειώνονται κατά 50% τα ποσά του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για αυτοαπασχολούμενους που έχουν έδρα και κύρια κατοικία σε οικισμούς 501–1.500 κατοίκων ή σε οικισμούς 501–1.700 κατοίκων σε παραμεθόριες περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Μείωση 50% ισχύει και για αυτοαπασχολούμενους που εκμεταλλεύονται σχολικά κυλικεία.

2. Εξαρτώμενα τέκνα: Οι μισθωτοί θα πρέπει να αναγράψουν στον πίνακα 8 τον αριθμό και τα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων όπως όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης, η σχολή ή σχολείο, ΑΦΜ, ΑΔΤ στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί και ΑΜΚΑ προκειμένου να κερδίσουν την έκπτωση φόρου. Διευκρινίζεται ότι τα τέκνα θεωρούνται «εξαρτώμενα» εφόσον το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημά τους δεν υπερέβη εντός του 2025 τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

3. Ηλεκτρονικές δαπάνες: Οι κωδικοί 049-050 με τα ποσά των αγορών για αγαθά και τη πληρωμή υπηρεσιών είναι προσυμπληρωμένοι από την ΑΑΔΕ με βάση στοιχεία που έχουν αποστείλει οι τράπεζες αλλά δεν είναι κλειδωμένοι, πράγμα που σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν δαπάνες σε περίπτωση που η αξία τους δεν καλύπτει το όριο του 30% του φορολογητέου εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα αναγκαία παραστατικά που να αποδεικνύουν τις έξτρα δαπάνες. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες για γιατρούς μετρούν διπλά για τη κάλυψη του ορίου και τα σχετικά ποσά αναγράφονται διακριτά σε ειδικό πίνακα. Αν δεν καλύπτεται το όριο του 30% θα χρεωθούν με πέναλτι 22% επί του ελλείμματος των αποδείξεων. Κανένα κίνδυνο δεν διατρέχουν καθώς απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής οι ακόλουθες κατηγορίες

4. e-αποδείξεις από 20 επαγγέλματα: Μαζί με τις υπόλοιπες αποδείξεις δηλώνονται οι δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, κομμωτήρια, γυμναστήρια κ.α για τις οποίες από το φορολογητέο εισόδημα αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το 30% των δαπανών. Όμως το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα με ανώτατο ύψος τα 5.000 ευρώ ετησίως. Οι συγκεκριμένες δαπάνες αναγράφονται διακριτά σε σχετικό πίνακα και αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο καθώς το τυχόν πλεονάζον ποσό δεν μπορεί χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης

Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο φόρος εισοδήματος μπορεί να εξοφληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις

5. Αναβάθμιση κτιρίων: Στους κωδικούς 627-628 αναγράφεται το συνολικό ποσό των δαπανών για αγαθά υπηρεσίες που προορίζονται για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων. Οι δαπάνες μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ και εφόσον έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών

6. Ασφαλιστικές εισφορές: Από το φορολογητέο εισόδημα αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τον ίδιο το φορολογούμενο και δηλώνονται στους κωδικούς 351-352 (εξαγορά χρόνου ασφάλισης, ποσά υπέρ ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης κ.α.)

7. Φιλοδωρήματα: Τα φιλοδωρήματα έως του ποσού των 300 ευρώ μηνιαίως που λαμβάνουν μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες της επιχείρησης και αναγράφονται στους κωδικούς 689-690 ή 691-692 ανάλογα με το εάν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

8. Άτομα με ειδικές ανάγκες: Όσοι έχουν αναπηρία 67% και άνω θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 001-002, 005-006 και 009-010 προκειμένου να κερδίσουν αυτόματη μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 200 ευρώ.

9. Δωρεές προς το Δημόσιο και κοινωφελή ιδρύματα: Στους κωδικούς 059-060 δηλώνονται οι χρηματικές δωρεές προς το Δημόσιο, προς φορείς του Δημοσίου, προς ιερούς ναούς, ιερές μονές, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και λοιπούς μη δημοσίους φορείς που λειτουργούν για κοινωφελείς σκοπούς, εφόσον υπερβαίνουν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους τα 100 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος μειώνεται κατά το 10% του ποσού των δωρεών αλλά η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος. Τα ποσά για δωρεές προς κοινωφελή ιδρύματα συμπληρώνονται στους κωδικούς 063-064 και μειώνουν κατά 40% του ύψους τους το φόρο αλλά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 40% του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή

10. Φοιτητές: Η φοιτητική κατοικία των τέκνων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα ο οποίος βαρύνεται με το τεκμήριο ακόμη και στην περίπτωση που το μισθωτήριο συντάσσεται στο όνομα του τέκνου.

11. Φιλοξενούμενοι: Για να απαλλαγούν από το τεκμήριο κατοικίας οι φιλοξενούμενοι που δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας αλλά έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να δηλώσουν τον ΑΦΜ του φορολογούμενου που τους φιλοξενεί ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συμπληρώσει τους κωδικούς 007-008 με τον ΑΦΜ των φιλοξενούμενων, τους μήνες φιλοξενίας και τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας. Για τα τέκνα που φιλοξενούνται στην κατοικία των γονέων το τεκμήριο επιβαρύνει τους γονείς

12. Τεκμήρια διαβίωσης: Μειωμένα κατά 30% θα είναι τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής με αποτέλεσμα να περιορίζεται ή να εξουδετερώνεται ο φόρος για 480.000 φορολογούμενους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κατάργηση του ελάχιστου τεκμηρίου των 3.000 ευρώ για τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα.

13. Ανείσπρακτα ενοίκια: Οι φορολογούμενοι, για να μη φορολογηθούν με συντελεστές 15% – 45% για εισοδήματα από ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2025, θα πρέπει, μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης, να έχουν εκδώσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί (κατατεθεί και κοινοποιηθεί) εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Ο φόρος

Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο φόρος εισοδήματος μπορεί να εξοφληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στο τέλος Ιουλίου 2026.

Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης προβλέπεται έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Για τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου η έκπτωση ανέρχεται σε 4%, για δηλώσεις έως τις 15 Ιουνίου σε 3% και για δηλώσεις έως τις 15 Ιουλίου σε 2%.

Business
ΔΕΗ: Άνετα στα 2 δισ. τα EBITDA για το 2025 – Νέα πλάτη για τα τιμολόγια

ΔΕΗ: Άνετα στα 2 δισ. τα EBITDA για το 2025 – Νέα πλάτη για τα τιμολόγια

