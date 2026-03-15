Όταν ένας σεισμός άλλαξε την ιστορία του πετρελαίου
Κόσμος 15 Μαρτίου 2026, 11:00

Όταν ένας σεισμός άλλαξε την ιστορία του πετρελαίου

Από μια φυσική καταστροφή στα σύνορα Κολομβίας – Βενεζουέλας το 1875 έως την ανακάλυψη των μεγαλύτερων αποθεμάτων πετρελαίου στον κόσμο, μια ιστορία γεωλογίας, πολιτικής και οικονομικής μοίρας.

Γεώργιος Μαζιάς
Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Η Βενεζουέλα σήμερα θεωρείται η χώρα με τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη, ξεπερνώντας ακόμη και ενεργειακές υπερδυνάμεις όπως η Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, η απαρχή αυτής της ιστορίας δεν βρίσκεται σε κάποιο οργανωμένο πρόγραμμα γεωλογικής έρευνας ή σε τεχνολογική καινοτομία. Βρίσκεται σε ένα καταστροφικό φυσικό γεγονός: έναν ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε την περιοχή της Κούκουτα στην Κολομβία το 1875, προκαλώντας χιλιάδες θανάτους και ανατρέποντας το γεωλογικό τοπίο των συνόρων.

Η ένταση του σεισμού ήταν τέτοια ώστε δημιούργησε ρωγμές στο υπέδαφος, από τις οποίες άρχισαν να αναβλύζουν θερμά νερά και σκοτεινές, λιπαρές ουσίες. Οι κάτοικοι των περιοχών τόσο στην Κολομβία όσο και στη γειτονική Βενεζουέλα παρατηρούσαν με απορία το «μαύρο νερό» που εμφανιζόταν στο έδαφος. Εκείνη την εποχή, λίγοι μπορούσαν να αντιληφθούν ότι επρόκειτο για ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά ευρήματα στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής.

Στη βενεζουελάνικη πλευρά των συνόρων, στην περιοχή του Τατσίρα, το φαινόμενο προσέλκυσε το ενδιαφέρον τοπικών επιχειρηματιών και πρωτοπόρων. Σε μια αγροτική έκταση γνωστή ως «La Alquitrana», ξεκίνησαν οι πρώτες προσπάθειες εξόρυξης πετρελαίου. Το 1878 πραγματοποιήθηκε η διάνοιξη του πρώτου παραγωγικού πηγαδιού, το οποίο ονομάστηκε «Eureka». Παρότι η παραγωγή του ήταν περιορισμένη, το γεγονός αυτό σηματοδότησε την απαρχή της βιομηχανικής εκμετάλλευσης του πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Η ανακάλυψη οδήγησε στη δημιουργία της πρώτης πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας, η οποία άρχισε να οργανώνει την εξόρυξη, τη διύλιση και τη διάθεση του αργού. Η δραστηριότητα αυτή αποτέλεσε τον πυρήνα μιας βιομηχανίας που, λίγες δεκαετίες αργότερα, θα μεταμόρφωνε πλήρως την οικονομία και τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Το πραγματικό σημείο καμπής ήρθε στις αρχές του 20ού αιώνα. Με την πολιτική σταθεροποίηση και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ξεκίνησαν εκτεταμένες γεωλογικές έρευνες σε πολλές περιοχές της χώρας. Το 1914, η διάνοιξη του πηγαδιού Zumaque I στην περιοχή Ζούλια σηματοδότησε την έναρξη της μεγάλης πετρελαϊκής εποχής της Βενεζουέλας. Η παραγωγή αυξήθηκε σταδιακά, δημιουργώντας νέα αστικά κέντρα, υποδομές και μια οικονομία εξαρτημένη από τον «μαύρο χρυσό».

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η Βενεζουέλα εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο. Τα έσοδα από την εξόρυξη χρηματοδότησαν την ανάπτυξη της χώρας, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησαν έντονες κοινωνικές ανισότητες και πολιτικές εντάσεις. Η εξάρτηση από το πετρέλαιο αποδείχθηκε δίκοπο μαχαίρι: από τη μία πλευρά έφερε πλούτο και διεθνή επιρροή, από την άλλη όμως καθιστούσε την οικονομία ευάλωτη στις διακυμάνσεις των τιμών και στις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Από το μηδέν στο… μηδέν+

Σήμερα, παρά τα τεράστια αποθέματα που διαθέτει, η παραγωγή της Βενεζουέλας παραμένει περιορισμένη λόγω οικονομικών δυσκολιών, πολιτικής αστάθειας και έλλειψης επενδύσεων. Η ιστορία του πετρελαίου της χώρας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένα φυσικό γεγονός μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία ενός κράτους για περισσότερο από έναν αιώνα.

Ο σεισμός της Κούκουτα δεν ήταν απλώς μια τραγωδία. Υπήρξε η αρχή μιας αλυσίδας εξελίξεων που οδήγησαν στην ανάδειξη της Βενεζουέλας ως ενεργειακής υπερδύναμης. Μια υπενθύμιση ότι η γεωλογία, η τύχη και οι ανθρώπινες επιλογές μπορούν να διαμορφώσουν την οικονομική και πολιτική μοίρα ολόκληρων εθνών.

Σήμερα, περισσότερο από έναν αιώνα μετά τις πρώτες γεωτρήσεις, το πετρέλαιο εξακολουθεί να καθορίζει τη μοίρα της Βενεζουέλας, αλλά και να επηρεάζει τις ισορροπίες στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις, οι κυρώσεις και η αναδιάταξη των ενεργειακών ροών επαναφέρουν τη χώρα στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων.

Παρά τα τεράστια αποθέματα που διαθέτει, η παραγωγική της ικανότητα παραμένει περιορισμένη, κυρίως λόγω χρόνιας υποεπένδυσης στις υποδομές, τεχνολογικών ελλείψεων και πολιτικής αστάθειας. Ωστόσο, η αυξανόμενη ανάγκη της Δύσης για ενεργειακή διαφοροποίηση, σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τη χώρα να επανακάμψει στον διεθνή ενεργειακό χάρτη.

Την ίδια στιγμή, η μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι πιέσεις για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα θέτουν ένα κρίσιμο ερώτημα για το μέλλον: μπορεί η Βενεζουέλα να μετατρέψει τον «μαύρο χρυσό» σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης ή θα παραμείνει εγκλωβισμένη σε ένα μοντέλο εξάρτησης που καθορίζεται από τις διακυμάνσεις της παγκόσμιας αγοράς;

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ιστορία που ξεκίνησε με έναν σεισμό τον 19ο αιώνα συνεχίζει να γράφεται, αυτή τη φορά σε ένα περιβάλλον ενεργειακής μετάβασης, γεωπολιτικού ανταγωνισμού και οικονομικής αβεβαιότητας.

Economy
Ελληνική οικονομία: Πού θα χτυπήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι «βλέπουν» Εθνική και Alpha Bank

Ελληνική οικονομία: Πού θα χτυπήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι «βλέπουν» Εθνική και Alpha Bank

Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Κόσμος
Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σκοτώσουμε τον Νετανιάχου»

Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σκοτώσουμε τον Νετανιάχου»

Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου
16η μέρα πολέμου 15.03.26 Upd: 10:04

Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού - Ο Τραμπ απειλεί να ξαναβομβαρδίσει τη νήσο Χαργκ «για πλάκα» και απορρίπτει την προοπτική συμφωνίας τερματισμού του πολέμου - Το Ιράν απαντά με μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ που φέρεται να ξεμένει από μέσα αναχαίτισης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
«Ομαδοσκέψη» 15.03.26

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;

Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Πολιτική 15.03.26

Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας
Κόσμος 15.03.26

Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας

Με την δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ και τον διορισμό του διαδόχου του, η ηγεσία του Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών συζητήσεων. Ωστόσο, η διακυβέρνηση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ανώτατο ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones
«Σημείο ζωής» 15.03.26

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones

Εν μέσω έντονων φημών για την κατάσταση της υγείας του Νετανιάχου, ισραηλινό μέσο και ο πρέσβης της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν το αίτημα του ισραηλινού πρωθυπουργού για συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα
Κόσμος 15.03.26

Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα

Το Ισραήλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως εξαντλούνται τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτήσεων, όπως αναφέρουν το SEMAFOR, το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο
Κόσμος 15.03.26

Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - ΗΑΕ, το γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι ανέφερε πως πυρκαγιά που προκλήθηκε από drone σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τέθηκε υπό έλεγχο.

Σύνταξη
Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε, δήλωσε ο Μερτς
Κόσμος 15.03.26

Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε, δήλωσε ο Μερτς

Ο γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, απέκλεισε κάθε περίπτωση εμπλοκής του Βερολίνου στον πόλεμο ή στην προστασία πλοίων για να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, απαντώντας στις απαιτήσεις Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία
Μέση Ανατολή 14.03.26

Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία

Οι παραθεριστές επιλέγουν «πιο οικείους και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς», ενώ ο ταξιδιωτικός κλάδος μετράει το κόστος της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας
Κόσμος 14.03.26

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Σύνταξη
Ένταση στην Κούβα: Διαμαρτυρίες για τα μπλακ άουτ και τις ελλείψεις κατέληξαν σε επεισόδια
Κόσμος 14.03.26

Ένταση στην Κούβα: Διαμαρτυρίες για τα μπλακ άουτ και τις ελλείψεις κατέληξαν σε επεισόδια

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα, ασκώντας πίεση σε μια οικονομία που ήδη αγωνίζεται με ελλείψεις

Σύνταξη
Κρήτη: Ανήλικη έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού – Δέκα συλλήψεις
Στα Χανιά 15.03.26

Ανήλικη έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού - Δέκα συλλήψεις

Η ανήλικη ήταν ΑμεΑ και διέμενε σε χώρο φιλοξενίας θηλέων στην Κρήτη - Οι συλληφθέντες αρνήθηκαν ότι υπήρξε βιασμός και υποστήριξαν ότι η... ομαδική ερωτική συνεύρεση έγινε με τη συγκατάθεσή της

Σύνταξη
Μοντέλο εκθέτει τον Λιονέλ Μέσι: «Δεν είναι ο Άγιος που όλοι πιστεύουν» (pic)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μοντέλο εκθέτει τον Λιονέλ Μέσι: «Δεν είναι ο Άγιος που όλοι πιστεύουν» (pic)

Ο Αντρέα Ρινκόν, μοντέλο και ηθοποιός, αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι, αναφέροντας πως την έχει μπλοκάρει στο Instagram, με τις φήμες στην Αργεντινή για την σχέση τους να δίνουν και να παίρνουν.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Από τη Βαρκελώνη στο Ελληνικό – Πώς η ΑΙ και οι ψηφιακές υποδομές επανασχεδιάζουν τις πόλεις
Smart cities 15.03.26

Από τη Βαρκελώνη στο Ελληνικό - Πώς ΑΙ και ψηφιακές υποδομές αλλάζουν τον αστικό σχεδιασμό

Οι επενδύσεις σε ψηφιακές και βιώσιμες υποδομές θα είναι από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των αστικών οικονομιών τα επόμενα χρόνια, εκτιμούν WEF και Παγκόσμια Τράπεζα για τις πόλεις του μέλλοντος

Σύνταξη
Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ψάχνουν εντός έδρας τρίποντο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ψάχνουν εντός έδρας τρίποντο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30) – Εντός έδρας «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ο Δικέφαλος κοντράρεται με τον Λεβαδειακό (18:00) και οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Παναιτωλικό (21:00).

Σύνταξη
Κύριες συντάξεις μέσα σε έναν μήνα – Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης
Κύριες και επικουρικές 15.03.26

Συντάξεις μέσα σε έναν μήνα - Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης

Μέσω της ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των παλιών ενσήμων και της ένταξής τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ - Σε νέα μέτρα προχωρεί ο eΕΦΚΑ ώστε να επισπευτούν και οι επικουρικές συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση
Μπάσκετ 15.03.26

Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση

Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (15/3, 13:00) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL – Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα

Σύνταξη
Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου
16η μέρα πολέμου 15.03.26 Upd: 10:04

Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού - Ο Τραμπ απειλεί να ξαναβομβαρδίσει τη νήσο Χαργκ «για πλάκα» και απορρίπτει την προοπτική συμφωνίας τερματισμού του πολέμου - Το Ιράν απαντά με μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ που φέρεται να ξεμένει από μέσα αναχαίτισης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο

Ξεκίνησαν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων του 4ου συνεδρίου, με έντονο παρασκήνιο και σκληρό ανταγωνισμό. Δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να... πυροβολεί ασταμάτητα προς τα αντίπαλα δίχτυα, έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει σε όλες τις ιστορικές λίστες των «ερυθρόλευκων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του

Η Μπάγερν έμεινε με 9 παίκτες στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν (1-1), ο Χένες μίλησε για τη χειρότερη διαιτησία της Bundesliga ενώ ο Ντίνγκερτ δήλωσε ότι κακώς απέβαλε τον Λουίς Ντίαζ

Βάιος Μπαλάφας
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

