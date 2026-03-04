Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει από τη Βενεζουέλα, λέει ο Τραμπ
«Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει και ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση μεταξύ των δύο χωρών είναι κάτι πολύ όμορφο να βλέπεις», συμπλήρωσε.
- Ο πόλεμος στο Ιράν δεν αφορά μονάχα την βιομηχανία πετρελαίου, αλλά την παγκόσμια οικονομία
- Έρχεται νέο πακέτο αναδρομικών - Ποιοι πληρώνονται, τι περιλαμβάνει
- Χρυσή λίρα: Μια ανάσα από τα 1.200 ευρώ η τιμής της – Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει την τιμή της
- «Σε ποια ηλικία σταματάει το σεξ;» – Το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ψάχνει την απάντηση στο μεγάλο ερώτημα
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες «κάνει σπουδαία δουλειά» και ότι «το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει» από τη χώρα της.
«Η Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία είναι η πρόεδρος της Βενεζουέλας, κάνει σπουδαία δουλειά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει και ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση μεταξύ των δύο χωρών είναι κάτι πολύ όμορφο να βλέπεις», συμπλήρωσε.
Ο Τραμπ έκανε αυτήν τη διαπίστωση μετά τη συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες στο Καράκας.
Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ έφθασε στην Βενεζουέλα εν όψει μιας προγραμματισμένης συνάντησης με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.
Ο Μπέργκαμ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας στις ΗΠΑ, προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο κοντά στο Καράκας.
«Ο υπουργός θα συναντηθεί με τις προσωρινές αρχές, θα δημιουργήσει επαφές με αμερικανικές και βενεζουελάνικες εταιρείες και θα εργαστεί για έναν νόμιμο μεταλλευτικό τομέα και ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμης σημασίας ορυκτά», έγραψε στο Χ η επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ, η επιτετραμμένη Λόρα Ντόγκου.
Κυβερνητικές αρχές της Βενεζουέλας τόνισαν σε ανάρτηση στο X, ότι ο Αμερικανός υπουργός θα συναντηθεί με αξιωματούχους και επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα και θα εργαστεί για τις αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμης σημασίας ορυκτά.
Η επίσκεψή του είναι η δεύτερη υπουργού της αμερικανικής κυβέρνησης από τότε που ανατράπηκε ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ τον Ιανουάριο.
- Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει από τη Βενεζουέλα, λέει ο Τραμπ
- Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»
- Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2: Σούπερ οι Reds, «φρέναραν» τους Πολίτες!
- Η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – «Αυτό που μας κρατάει όλους είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε»
- Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι
- «Δεν υπάρχει θέμα επιστροφής του Κλοπ στην Λίβερπουλ – Όλα όμως είναι ανοιχτά γι’ άλλη ομάδα»
- Το μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου: «Μία μάνα νίκησε τη Χρυσή Αυγή, φανταστείτε 57 μάνες τι μπορούν να κάνουν»
- Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις