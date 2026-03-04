Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει από τη Βενεζουέλα, λέει ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες «κάνει σπουδαία δουλειά» και ότι «το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει» από τη χώρα της.

«Η Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία είναι η πρόεδρος της Βενεζουέλας, κάνει σπουδαία δουλειά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει και ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση μεταξύ των δύο χωρών είναι κάτι πολύ όμορφο να βλέπεις», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ έκανε αυτήν τη διαπίστωση μετά τη συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες στο Καράκας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ έφθασε στην Βενεζουέλα εν όψει μιας προγραμματισμένης συνάντησης με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.

Ο Μπέργκαμ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας στις ΗΠΑ, προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο κοντά στο Καράκας.

«Ο υπουργός θα συναντηθεί με τις προσωρινές αρχές, θα δημιουργήσει επαφές με αμερικανικές και βενεζουελάνικες εταιρείες και θα εργαστεί για έναν νόμιμο μεταλλευτικό τομέα και ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμης σημασίας ορυκτά», έγραψε στο Χ η επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ, η επιτετραμμένη Λόρα Ντόγκου.

Κυβερνητικές αρχές της Βενεζουέλας τόνισαν σε ανάρτηση στο X, ότι ο Αμερικανός υπουργός θα συναντηθεί με αξιωματούχους και επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα και θα εργαστεί για τις αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμης σημασίας ορυκτά.

Η επίσκεψή του είναι η δεύτερη υπουργού της αμερικανικής κυβέρνησης από τότε που ανατράπηκε ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ τον Ιανουάριο.