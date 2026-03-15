Μπαρτζώκας: «Ερχόμαστε κάθε χρόνο στη Νέα Σμύρνη και μας βρίζουν – Κάποιοι δεν σέβονται τίποτα…»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 79-71 του Πανιωνίου, εκτός έδρας, σε ένα επεισοδιακό ματς και ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε τα όσα έγιναν.

Ο κόουτς Μπαρτζώκας σχολίασε τα υβριστικά συνθήματα που ακούγονταν εναντίον του, αλλά και την εμφάνιση των παικτών του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας

«Όσο χαλαρός κι αν είμαι, ερχόμαστε κάθε φορά σε αυτό το γήπεδο και μας βρίζουν. Γίνεται κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα, είτε κινδυνεύει ο Πανιώνιος είτε όχι. Είναι κάτι που κάποια στιγμή θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ακόμη και στα court seats είναι κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα, που δεν σέβονται τίποτα. Όταν ήμουν στον Πανιώνιο την πρώτη χρονιά σωθήκαμε και τη δεύτερη βγήκαμε τρίτοι. Και συμβαίνει αυτό που ακούτε όλοι».

Για την εμφάνιση της ομάδας του: «Είχαμε σειρά αγώνων και υπήρχε κόπωση πνευματική και σωματική, ενώ έχουμε και δύο αγώνες μπροστά μας για την Ευρωλίγκα. Είμαστε τέσσερις νίκες μπροστά από τον Παναθηναϊκό, δεν διακυβεύεται κάτι. Έπρεπε να βάλουμε τον Γουόκαπ, τον Βεζένκοφ και τον Μόρις, που δεν είχαν καμία ομαδική προπόνηση. Είναι σημαντικό που κερδίσαμε».