sports betsson
Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπαρτζώκας: «Ερχόμαστε κάθε χρόνο στη Νέα Σμύρνη και μας βρίζουν – Κάποιοι δεν σέβονται τίποτα…»
Αθλητισμός & Σπορ 15 Μαρτίου 2026, 15:30

Οι πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Πανιωνίου (79-71).

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Spotlight

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 79-71 του Πανιωνίου, εκτός έδρας, σε ένα επεισοδιακό ματς και ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε τα όσα έγιναν.

Ο κόουτς Μπαρτζώκας σχολίασε τα υβριστικά συνθήματα που ακούγονταν εναντίον του, αλλά και την εμφάνιση των παικτών του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας

«Όσο χαλαρός κι αν είμαι, ερχόμαστε κάθε φορά σε αυτό το γήπεδο και μας βρίζουν. Γίνεται κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα, είτε κινδυνεύει ο Πανιώνιος είτε όχι. Είναι κάτι που κάποια στιγμή θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ακόμη και στα court seats είναι κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα, που δεν σέβονται τίποτα. Όταν ήμουν στον Πανιώνιο την πρώτη χρονιά σωθήκαμε και τη δεύτερη βγήκαμε τρίτοι. Και συμβαίνει αυτό που ακούτε όλοι».

Για την εμφάνιση της ομάδας του: «Είχαμε σειρά αγώνων και υπήρχε κόπωση πνευματική και σωματική, ενώ έχουμε και δύο αγώνες μπροστά μας για την Ευρωλίγκα. Είμαστε τέσσερις νίκες μπροστά από τον Παναθηναϊκό, δεν διακυβεύεται κάτι. Έπρεπε να βάλουμε τον Γουόκαπ, τον Βεζένκοφ και τον Μόρις, που δεν είχαν καμία ομαδική προπόνηση. Είναι σημαντικό που κερδίσαμε».

Headlines:
Τουρισμός
Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κόσμος
Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 15.03.26

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)

Ο Πανιώνιος δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό για 39 λεπτά, σε έναν ματς με μεγάλη ένταση με τον Φουρνιέ, όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει με 79-71 διατηρώντας το απόλυτο. Επέστρεψαν Γουόκαπ και Βεζένκοφ.

betson_textlink
Stream sports
Μπάσκετ 15.03.26

Μπάσκετ 15.03.26

inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπάσκετ 15.03.26

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Απόρρητο