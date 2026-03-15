Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»

Χάρη σε γκολ του Μπογκά στο 38′ η Γιουβέντους επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Ουντινέζε για την 29η αγωνιστική της Serie A και έστω και προσωρινά ανέβηκε και πάλι στην 4η θέση της βαθμολογίας που δίνει εισιτήριο στο Champions League.

Με τη νίκη αυτή η «Γηραιά Κυρία» έφτασε τις 15 και παράλληλα τους 53 βαθμούς, τη στιγμή που η Κόμο του Τάσου Δουβίκα και η Ρόμα έχουν 51 αλλά και παιχνίδι λιγότερο αυτό μεταξύ τους την Κυριακή στις 19:00.

Από την πλευρά της η Ουντινέζε γνώρισε την 9η ήττα της και με 36 βαθμούς είναι στη μέση της βαθμολογίας ούσα επί της ουσίας αδιάφορα καθώς ούτε κινδυνεύει ούτε και στην Ευρώπη μπορεί να βγει.

Ουντινέζε: Οκόγε, Εχιζίμπουε, Καμπασελέ, Κρίστενσεν, Εκέλενκαμπ (67’ Μίλερ), Κάρλστρομ (76′ Πιοτρόβσκι), Ατά (86′ Γκέιγ), Θάραγα (76′ Μλάσιτς), Καμαρά (67’ Αριθάλα), Τζανιόλο, Ντέιβις.

Γιουβέντους: Περίν, Καλουλού, Μπρέμερ, Κέλι, ΜακΚένι, Λοκατέλι, Τουράμ (49’ Κοουπμάινερς), Καμπιάζο, Κονσεϊσάο (80′ Μιρέτι), Γιλντίζ, Μπογκά (79′ Γκάτι).

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής της Serie A

Παρασκευή 13/03

Τορίνο-Πάρμα 4-1

(3′ Σιμεόνε, 55′ αυτ.Ντελπράτο, 57′ αυτ.Κεϊτά, 90’+1′ Ντουβάν – 20′ Πελεγκρίνο)

Σάββατο 14/03

Ίντερ-Αταλάντα 1-1

(26′ Εσπόζιτο – 82′ Κρστόβιτς)

Νάπολι-Λέτσε 2-1

(46′ Χόιλουντ, 67′ Πολιτάνο – 3′ Ζίμπερτ)

Ουντινέζε-Γιουβέντους 0-1

(38′ Μπογκά)

Κυριακή 15/03

Βερόνα-Τζένοα (13:30)

Πίζα-Κάλιαρι (16:00)

Σασουόλο-Μπολόνια (16:00)

Κόμο-Ρόμα (19:00)

Λάτσιο-Μίλαν (21:45)

Δευτέρα 16/03

Κρεμονέζε-Φιορεντίνα (21:45)



Η βαθμολογία στη Serie A

Η επόμενη (30η) αγωνιστική:

Παρασκευή 20/03

Κάλιαρι-Νάπολι 19:30

Τζένοα-Ουντινέζε 21:45

Σάββατο 21/03

Πάρμα-Κρεμονέζε 16:00

Μίλαν-Τορίνο 19:00

Γιουβέντους-Σασουόλο 21:45

Κυριακή 22/03

Κόμο-Πίζα 13:30

Αταλάντα-Βερόνα 16:00

Μπολόνια-Λάτσιο 16:00

Ρόμα-Λέτσε 19:00

Φιορεντίνα-Ίντερ 21:45