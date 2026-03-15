Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»
Ποδόσφαιρο 15 Μαρτίου 2026, 00:02

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»

Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38' χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα.

Χάρη σε γκολ του Μπογκά στο 38′ η Γιουβέντους επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Ουντινέζε για την 29η αγωνιστική της Serie A και έστω και προσωρινά ανέβηκε και πάλι στην 4η θέση της βαθμολογίας που δίνει εισιτήριο στο Champions League.

Με τη νίκη αυτή η «Γηραιά Κυρία» έφτασε τις 15 και παράλληλα τους  53 βαθμούς, τη στιγμή που η Κόμο του Τάσου Δουβίκα και η Ρόμα έχουν 51 αλλά και παιχνίδι λιγότερο.

Με τη νίκη αυτή η «Γηραιά Κυρία» έφτασε τις 15 και παράλληλα τους  53 βαθμούς, τη στιγμή που η Κόμο του Τάσου Δουβίκα και η Ρόμα έχουν 51 αλλά και παιχνίδι λιγότερο αυτό μεταξύ τους την Κυριακή στις 19:00.

Από την πλευρά της η Ουντινέζε γνώρισε την 9η ήττα της και με 36 βαθμούς είναι στη μέση της βαθμολογίας ούσα επί της ουσίας αδιάφορα καθώς ούτε κινδυνεύει ούτε και στην Ευρώπη  μπορεί να βγει.

Ουντινέζε: Οκόγε, Εχιζίμπουε, Καμπασελέ, Κρίστενσεν, Εκέλενκαμπ (67’ Μίλερ), Κάρλστρομ (76′ Πιοτρόβσκι), Ατά (86′ Γκέιγ), Θάραγα (76′ Μλάσιτς), Καμαρά (67’ Αριθάλα), Τζανιόλο, Ντέιβις.

Γιουβέντους: Περίν, Καλουλού, Μπρέμερ, Κέλι, ΜακΚένι, Λοκατέλι, Τουράμ (49’ Κοουπμάινερς), Καμπιάζο, Κονσεϊσάο (80′ Μιρέτι), Γιλντίζ, Μπογκά (79′ Γκάτι).

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής της Serie A

Παρασκευή 13/03

Τορίνο-Πάρμα 4-1
(3′ Σιμεόνε, 55′ αυτ.Ντελπράτο, 57′ αυτ.Κεϊτά, 90’+1′ Ντουβάν – 20′ Πελεγκρίνο)

Σάββατο 14/03
Ίντερ-Αταλάντα 1-1
(26′ Εσπόζιτο – 82′ Κρστόβιτς)

Νάπολι-Λέτσε 2-1
(46′ Χόιλουντ, 67′ Πολιτάνο – 3′ Ζίμπερτ)

Ουντινέζε-Γιουβέντους 0-1
(38′ Μπογκά)

Κυριακή 15/03
Βερόνα-Τζένοα (13:30)
Πίζα-Κάλιαρι (16:00)
Σασουόλο-Μπολόνια (16:00)
Κόμο-Ρόμα (19:00)
Λάτσιο-Μίλαν (21:45)

Δευτέρα 16/03
Κρεμονέζε-Φιορεντίνα (21:45)


Η βαθμολογία στη Serie A

Η επόμενη (30η) αγωνιστική:

Παρασκευή 20/03

Κάλιαρι-Νάπολι 19:30
Τζένοα-Ουντινέζε 21:45

Σάββατο 21/03

Πάρμα-Κρεμονέζε 16:00
Μίλαν-Τορίνο 19:00
Γιουβέντους-Σασουόλο 21:45

Κυριακή 22/03

Κόμο-Πίζα 13:30
Αταλάντα-Βερόνα 16:00
Μπολόνια-Λάτσιο 16:00
Ρόμα-Λέτσε 19:00
Φιορεντίνα-Ίντερ 21:45

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»

Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38' χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν

Μετά από ένα 90λεπτο… σφυροκόπημα, τελικά η Άρσεναλ βρήκε γκολ νίκης επί της Έβερτον στις καθυστερήσεις, πρώτα με τον Γκιόκερες και μετά με τον Ντάουμαν να τις χαρίζουν το «τρίποντο» (2-0), στέλνοντας τη διαφορά στο +10 πριν το ματς της Σίτι.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε για την 28η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο… (vid)
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο… (vid)

Το 0-0 δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις ομάδες, με τον Πανσερραϊκό να θέλει τη νίκη στη μάχη για τη σωτηρία και τον Άρη προκειμένου να κλειδώσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για το παρέμεινε... σπίτι του, με την «οικογένειά του», τον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ (0-3) στην οποία σκόραρε δις.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν

Μετά από ένα 90λεπτο… σφυροκόπημα, τελικά η Άρσεναλ βρήκε γκολ νίκης επί της Έβερτον στις καθυστερήσεις, πρώτα με τον Γκιόκερες και μετά με τον Ντάουμαν να τις χαρίζουν το «τρίποντο» (2-0), στέλνοντας τη διαφορά στο +10 πριν το ματς της Σίτι.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε για την 28η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο… (vid)
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο… (vid)

Το 0-0 δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις ομάδες, με τον Πανσερραϊκό να θέλει τη νίκη στη μάχη για τη σωτηρία και τον Άρη προκειμένου να κλειδώσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για το παρέμεινε... σπίτι του, με την «οικογένειά του», τον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ (0-3) στην οποία σκόραρε δις.

Σύνταξη
