Πόσο νερό «πίνει» ένας αλγόριθμος;
Τεχνολογία 15 Μαρτίου 2026, 13:58

Η κρυφή δίψα του ψηφιακού κόσμου και το IoT ως αντίδοτο.

Στις μέρες μας, όπου ο κόσμος βάλλεται από την κλιματική κρίση, το πόσιμο νερό έχει αρχίσει να αποκτά βαρύτητα ανάλογη του χρυσού. Ενώ οι πολίτες καλούνται να μειώσουν το υδατικό τους αποτύπωμα και οι αγρότες βλέπουν τις σοδειές τους να ξεραίνονται, μια νέα μορφή «αόρατης» κατανάλωσης λαμβάνει χώρα πίσω από τους τοίχους των υπερσύγχρονων data centers.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (UN Water), η αλόγιστη σπατάλη πόσιμου νερού απειλεί το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού με απόλυτη λειψυδρία μέχρι το 2030.

Ωστόσο, η κρίση δεν προέρχεται μόνο από τις παραδοσιακές πηγές. Γνωρίζετε ότι κάθε φορά που αλληλεπιδρούμε με μια εφαρμογή στο κινητό μας ή ζητάμε από μια Τεχνητή Νοημοσύνη να γράψει ένα email, ενεργοποιούμε μια αλυσίδα γεγονότων που καταλήγει σε τεράστιες αντλίες νερού; Η ψηφιακή οικονομία, που συχνά παρουσιάζεται ως «άυλη» μέσα στο Cloud, έχει στην πραγματικότητα πολύ ανησυχητικό αποτύπωμα.

Το παράδοξο της AI

Η άνοδος της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) έφερε μαζί της μια επανάσταση στην παραγωγικότητα, αλλά και μια πρωτοφανή «δίψα». Οι πανίσχυροι επεξεργαστές που απαιτούνται για την εκπαίδευση μοντέλων όπως το GPT-4 παράγουν τεράστια ποσά θερμότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ώστε να μην λιώσουν τα κυκλώματα, τα data centers να χρησιμοποιούν γιγαντιαία συστήματα ψύξης, τα οποία τις περισσότερες φορές βασίζονται στην εξάτμιση γλυκού νερού, του ίδιου νερού που προορίζεται για την ύδρευση των πόλεων.

Σκληρά δεδομένα

Η μελέτη «Make AI Less Thirsty« από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (Riverside), η οποία προκάλεσε αίσθηση όταν δημοσιεύθηκε από το Associated Press, αποκάλυψε την κλίμακα:

  • Το κόστος της εκπαίδευσης: Η Microsoft, στις εγκαταστάσεις της στην Αϊόβα, κατανάλωσε περίπου 700.000 λίτρα νερού μόνο για να εκπαιδεύσει το GPT-3. Πρόκειται για ποσότητα ικανή να ψύξει έναν πυρηνικό αντιδραστήρα ή να γεμίσει εκατοντάδες πισίνες.
  • Η καθημερινή κατανάλωση: Κάθε μικρή συνομιλία μας (20-50 ερωτήσεις) με ένα chatbot «κοστίζει» στο περιβάλλον περίπου μισό λίτρο νερού.

Οι επίσημες εκθέσεις των κολοσσών επιβεβαιώνουν το μέγεθος. Η Google, στην Περιβαλλοντική Έκθεση 2023, αναφέρει κατανάλωση 21,2 δισεκατομμυρίων λίτρων, ενώ η Microsoft στην δική της έκθεση βιωσιμότητας κατέγραψε άλμα 34% στην χρήση νερού μέσα σε ένα μόλις έτος. Το πρόβλημα εντείνεται καθώς αυτά τα data centers βρίσκονται συχνά σε περιοχές με ήδη επιβαρυμένο υδροφόρο ορίζοντα.

IoT: Όταν η τεχνολογία θεραπεύει το πρόβλημα

Ενώ η AI καταναλώνει, μια άλλη τεχνολογική δύναμη, το Internet of Things (IoT), έρχεται να λειτουργήσει ως ο «φύλακας άγγελος» των υδάτινων πόρων. Μέσω της χρήσης έξυπνων μετρητών και αισθητήρων, η ανθρωπότητα αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το νερό με μεγάλη ακρίβεια.

Βιομηχανία & Υποδομές

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, δισεκατομμύρια λίτρα νερού χάνονται καθημερινά λόγω παλαιωμένων δικτύων και αόρατων διαρροών. Εδώ το IoT κάνει τη διαφορά με τα Έξυπνα Δίκτυα. Αισθητήρες τοποθετημένοι στις σωληνώσεις εντοπίζουν πτώσεις πίεσης που υποδεικνύουν διαρροή. Όπως αναφέρει η Idrica, η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων σε πόλεις της Ευρώπης έχει μειώσει το «χαμένο νερό» κατά 25%, σώζοντας εκατομμύρια λίτρα που παλαιότερα απλώς χάνονταν στο υπέδαφος.

Χωράφια & Νοικοκυριά

Η γεωργία, ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού παγκοσμίως (70%), μεταμορφώνεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EU Science Hub) προωθεί το «Smart Farming», όπου αισθητήρες εδάφους επικοινωνούν με αυτόματα συστήματα ποτίσματος. Το αποτέλεσμα; Το φυτό ποτίζεται μόνο όταν οι συνθήκες το απαιτούν, εξαλείφοντας την περιττή σπατάλη.

Στο επίπεδο του σπιτιού μας, οι έξυπνοι μετρητές αλλάζουν την νοοτροπία μας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) επισημαίνει ότι η δυνατότητα του πολίτη να βλέπει την κατανάλωσή του σε πραγματικό χρόνο μέσω εφαρμογής στο κινητό, οδηγεί σε μια αυθόρμητη μείωση της χρήσης κατά 15%. Κατά αυτόν τον τρόπο η γνώση μετατρέπεται σε οικολογική συνείδηση.

Προς μια WaterPositive τεχνολογία

Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι διττή: Πρέπει να απολαύσουμε τους καρπούς της Τεχνητής Νοημοσύνης χωρίς να στερέψουμε τον πλανήτη. Η λύση δεν είναι η απόρριψη της τεχνολογίας, αλλά η υπεύθυνη εξέλιξή της. Το World Economic Forum (WEF) προτείνει τρεις άξονες δράσης:

  1. Διαφάνεια & Λογοδοσία: Οι εταιρείες τεχνολογίας οφείλουν να δημοσιεύουν το ακριβές υδατικό τους αποτύπωμα ανά περιοχή.
  2. Τεχνολογική μετάβαση: Η επένδυση σε μεθόδους ψύξης που δεν απαιτούν νερό (όπως η ψύξη με αέρα ή κλειστά κυκλώματα) πρέπει να γίνει το παγκόσμιο πρότυπο.
  3. Καθολική Εφαρμογή IoT: Οι κυβερνήσεις πρέπει να δουν τους έξυπνους μετρητές ως εθνική υποδομή ασφαλείας.

Το «αόρατο» αποτύπωμα της AI είναι μια υπενθύμιση ότι κάθε ψηφιακή μας επιλογή έχει αντίκτυπο στον φυσικό κόσμο. Αν καταφέρουμε να παντρέψουμε τη νοημοσύνη των αλγορίθμων με τη σοφία της εξοικονόμησης, τότε η τεχνολογία δεν θα είναι ο εχθρός, αλλά ο επιταχυντής ενός βιώσιμου μέλλοντος.

O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
Ο Τιλ, συνιδρυτής της Palantir, προειδοποιεί ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα έρθει υπό τη μορφή μιας απολυταρχικής κυβέρνησης. Το Βατικανό όμως διερωτάται αν πρέπει να καεί στην πυρά.

Όσο εξελίσσονται τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο πιο «επαγγελματικές» γίνονται και οι απάτες. Σήμερα, απάτη δεν είναι ένα καλογραμμένο μήνυμα από έναν «πρίγκιπα» που ζητάει βοήθεια, αλλά συχνά μια πολύ πειστική παγίδα. Η Meta ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε Facebook, WhatsApp και Messenger.

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Η ομάδα χάκερ Handala «απάντησε» με τον τρόπο της στο διπλό χτύπημα στο Δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ, διαγράφοντας όλα τα αρχεία εταιρείας ιατρικών μηχανημάτων και κατεβάζοντας 50 terabytes αρχείων.

Φωτογραφίες, βίντεο, φωνητικά μηνύματα και βιντεοκλήσεις που είναι κατασκευασμένα είναι δυνατόν να αναγνωριστούν όταν δίνετε προσοχή στη λεπτομέρεια - Πώς δημιουργούνται τα deepfakes

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη. Ο Έλληνας αμυντικός «εξαργύρωσε» τις πολύ καλές εμφανίσειςτου υπογράφοντας νέο συμβόλαιό του, με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030.

Κατηγορηματικός όσον αφορά την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο με το Ιράν, δεδομένων των κινήσεων της κυβέρνησης είναι ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας πως «ουδετερότητα δεν είναι το να έχεις στρατιωτικές αμερικάνικες βάσεις οι οποίες να χρησιμοποιούνται ως ορμητήριο σ' αυτόν τον επικίνδυνο και εγκληματικό πόλεμο». Επιμένει στη θέση του ΚΚΕ για κλείσιμο των βάσεων και σημειώνει ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν κουρελιάσει το διεθνές δίκαιο. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Το σκάφος της Frontex από την Εσθονία ανατράπηκε και βυθίστηκε στο Καστελόριζο με συνέπεια τα πέντε άτομα που επέβαιναν να τραυματιστούν - Ανάμεσά τους είναι η πρέσβης της Εσθονίας και ένα στέλεχος του Λιμενικού

«Άφησα πολλές υποδομές στη Τεχεράνη, γιατί αν τις κατέστρεφες, θα χρειαζόταν χρόνια για να ξαναχτιστούν», είπε ο Τραμπ. Το Ιράν έχει απειλήσει να βυθίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στο σκοτάδι σε περίπτωση που γίνει επίθεση στο ηλεκτρικό του δίκτυο.

Ισπανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι την επόμενη σεζόν στην Μπαρτσελόνα θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές ρόστερ, με τους Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ να είναι τρεις που θα αποχωρήσουν.

Ο πόλεμος και τα fake AI βίντεο μας θυμίζουν ότι η διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα και το ψεύτικο έχει γίνει δύσκολη. Ποια εργαλεία τσεκάρουν την αυθεντικότητα.

Ο Γάλλος δεν καταλαβαίνει ότι προκαλεί άσχημη εντύπωση το να διατηρεί στον πίνακα διαιτητές που κάνουν κραυγαλέα λάθη όπως ο Ματσούκας (Εύβοιας) ή ο Πολυχρόνης (Πιερίας)

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, επαναλαμβάνει πως «δεν έχει να φοβηθεί τίποτα» και λέει πως θα παρουσιάσει στοιχεία «γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση» τις επόμενες μέρες.

Το επίμαχο πρόγραμμα αεράμυνας που κοστίζει σχεδόν 3 δισ. ευρώ, έγειρε ερωτήματα καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν προβληματισμούς κάνοντας λόγο για «απευθείας ανάθεση»

Η πρωτοβουλία της αγγλικής ομοσπονδίας που αποδεικνύει πως τα παιδιά δεν θέλουν φωνές και παρατηρήσεις από γονείς και προπονητές στην διάρκεια των αγώνων

Ακόμη και μια τυχαία, ιστορική αναδρομή στη Χρυσή Εποχή των ΗΠΑ, αποκαλύπτει εντυπωσιακές ομοιότητες αδικίας όσο οι ληστρικοί βαρόνοι του χθες αλλάζουν απλά πεδίο δράσης για τη δυστοπία του σήμερα

Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται σε ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών των Ιούνιου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 70 άνθρωποι, κυρίως πολιτικοί κρατούμενοι.

Ειδική εξόρμηση πραγματοποίησε η Τροχαία στην Αττική από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι σήμερα το πρωί διενεργώντας περισσότερους από 25.600 ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο λόγος είναι ότι έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ανάρτηση που συγκλονίζει από καθηγητή στο σχολείο στο οποίο φοιτούσε ο 20χρονος φίλος του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες στο περιστατικό της Καλαμαριάς.

