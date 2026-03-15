Η Ελένη Γιαννατσούλια μιλά για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, η στιχουργός Ελένη Γιαννατσούλια μίλησε δημόσια για τη σχέση και την εκτίμηση που τρέφει προς τον τραγουδιστή, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα «εκλεκτό του Θεού». Όπως αποκάλυψε, του έχει πει προσωπικά κάποια λόγια, τα οποία τον συγκίνησαν βαθιά.

Μιλώντας το Σάββατο 14 Μαρτίου στην εκπομπή Αστερόσκονη, η στιχουργός αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και στις δοκιμασίες που έχει περάσει το τελευταίο διάστημα. Με αφορμή όσα έχουν συμβεί, θέλησε να του απευθύνει ένα μήνυμα, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να στρέψει την προσοχή του στον εαυτό του, να θέτει όρια και να φροντίζει την προσωπική του ισορροπία.

«Του έχω πει ότι είναι εκλεκτός του Θεού και γι’ αυτό τον έχει προικίσει με τόσα δώρα και συγκινήθηκε που του το είπα. Είναι ένας βαθιά ευαίσθητος άνθρωπος και αυτό που θα του πω είναι ότι πρέπει να επικεντρωθεί στην αυτοαγάπη, στην αυτοπροστασία και στην αυτοφροντίδα.

»Και να μην νοιάζεται για τίποτα άλλο. Όταν βάζεις όρια και αρχίζεις την αυτοαγάπη, την αυτοπροστασία και την αυτοφροντίδα, δεν έχεις κανένα θέμα, ισορροπείς», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ελένη Γιαννατσούλια.

Αναφερόμενη στα όσα έχουν απασχολήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη το τελευταίο διάστημα, η στιχουργός στάθηκε στις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει, κάνοντας λόγο τόσο για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο όσο και για την ένταση που έχει προκύψει στις σχέσεις του με την οικογένειά του.

Την ίδια στιγμή, έκανε αναφορά και στη δικαστική υπόθεση που έχει ανοίξει εναντίον του τραγουδιστή, έπειτα από καταγγελία νεαρού καλλιτέχνη. Ο τελευταίος υποστηρίζει ότι κατά την περίοδο της επαγγελματικής τους συνεργασίας βρέθηκε αντιμέτωπος με επανειλημμένες ανάρμοστες προτάσεις, καθώς και με έντονη ψυχολογική πίεση.