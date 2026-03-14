Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η αποστολή για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (pic)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό (15/1, 21:00), για την 25η αγωνιστική της Superleague, με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει την αποστολή των Πράσινων ενόψει της αναμέτρησης.

Εκτός έμεινε ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος είναι τιμωρημένος, οι Ρενάτο Σάντσες, Κυριακόπουλος και Ίνγκασον, για να πάρουν ανάσες. αλλά και οι τραυματίες Κώτσιρας, Ντέσερς, Πάλμερ-Μπράουν και Κυριόπουλος.

Να σημειωθεί πως, ο Σίριλ Ντέσερς έβγαλε το πρώτο μέρος τους προγράμματος της προπόνησης, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής που τον ειχε άφησε εκτός δράσης από τότε.

Αναλυτικά η αποστολή που ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.