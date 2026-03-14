Η αποκάλυψη του Μούσα: «Αυτή η μεταγραφή μου ήταν μια πολύ κακή απόφαση»
Τι είπε ο Ντζανάν Μούσα για μια μεταγραφική απόφαση που πήρε στην καριέρα του…
Ο Ντζανάν Μούσα μίλησε για την επιλογή του να υπογράψει στην Αναντολού Εφές τον Ιανουάριο του 2021, τονίζοντας ότι τελικά δεν ήταν η σωστή κίνηση για την καριέρα του.
Ο Βόσνιος γκαρντ/φόργουορντ μίλησε στο podcast EuroLeague & Friends και εξήγησε ότι βρέθηκε σε μια ομάδα με ήδη διαμορφωμένη ιεραρχία και πολλούς παίκτες που είχαν ανάγκη την μπάλα στα χέρια τους.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μούσα:
«Ναι, νομίζω ότι ήταν μια κακή απόφαση. Είχαν πολλούς παίκτες που χρειάζονταν την μπάλα στα χέρια τους και εγώ επίσης χρειάζομαι την μπάλα», ανέφερε.
Ο Μούσα αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε σχετική συζήτηση με τον Εργκίν Αταμάν από την πρώτη στιγμή. Όπως είπε, ο Τούρκος προπονητής του είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τον ρόλο του στην ομάδα.
«Μου είπε: “Κοίτα, έχω τον Λάρκιν, έχω τον Μίτσιτς, έχω τον Κρούνοσλαβ Σίμον… Δεν πρόκειται να έχεις πολλά λεπτά συμμετοχής”», αποκάλυψε ο νυν παίκτης της Ντουμπάι.
- Η αποκάλυψη του Μούσα: «Αυτή η μεταγραφή μου ήταν μια πολύ κακή απόφαση»
