Πώς το TikTok έγινε συμφωνία δισεκατομμυρίων στις ΗΠΑ

Περίπου 10 δισ. δολάρια αναμένεται να λάβει η αμερικανική κυβέρνηση ως τέλος για τον ρόλο της στη διαμεσολάβηση της συμφωνίας που οδήγησε στη μεταβίβαση του ελέγχου των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal. Το ποσό προέρχεται από επενδυτές που συμμετείχαν στη συμφωνία για την ανάληψη της λειτουργίας της δημοφιλούς εφαρμογής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το TikTok, που ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance, ολοκλήρωσε τον Ιανουάριο μια συμφωνία για τη δημιουργία μιας νέας κοινοπραξίας με πλειοψηφικά αμερικανική ιδιοκτησία. Η κίνηση αυτή είχε ως στόχο να αποφευχθεί πιθανή απαγόρευση της εφαρμογής στις ΗΠΑ, όπου χρησιμοποιείται από περισσότερους από 200 εκατομμύρια πολίτες.

Η δημιουργία της TikTok USDS Joint Venture LLC

Η νέα εταιρεία, με την ονομασία TikTok USDS Joint Venture LLC, θα είναι υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων των Αμερικανών χρηστών, καθώς και για τη διαχείριση των εφαρμογών και των αλγορίθμων της πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία θα εφαρμόσει αυστηρά μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων και κυβερνοασφάλειας, αν και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν περιορισμένες.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο ότι η αξία της νέας αμερικανικής εταιρείας θα φτάσει περίπου τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της πλατφόρμας για την αμερικανική αγορά τεχνολογίας.

Οι επενδυτές πίσω από τη συμφωνία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πληρωμή προς την αμερικανική κυβέρνηση αποτελεί μέρος της συμφωνίας μέσω της οποίας επενδυτές που διατηρούν στενές σχέσεις με την κυβέρνηση απέκτησαν τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ από την ByteDance.

Μεταξύ των επενδυτών περιλαμβάνονται η τεχνολογική εταιρεία Oracle, το επενδυτικό ταμείο Silver Lake και το fund MGX από το Άμπου Ντάμπι, καθώς και άλλοι υποστηρικτές της συμφωνίας. Οι επενδυτές κατέβαλαν αρχικά περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ όταν ολοκληρώθηκε η συμφωνία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον πληρωμές σε βάθος χρόνου, έως ότου το συνολικό ποσό που θα εισπράξει η αμερικανική κυβέρνηση φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η θέση της κυβέρνησης

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο τέλος είναι δικαιολογημένο, καθώς —όπως αναφέρουν— ο πρόεδρος Τραμπ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διάσωση των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ. Παράλληλα, φέρεται να ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων με την Κίνα, διασφαλίζοντας ότι η συμφωνία θα ικανοποιεί τις ανησυχίες του αμερικανικού Κογκρέσου σχετικά με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Η υπόθεση του TikTok έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ουάσιγκτον, με πολλούς νομοθέτες να εκφράζουν φόβους ότι τα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από κινεζικές αρχές.

Νομικές αντιδράσεις και νέες προσφυγές

Παρά τη συμφωνία, το θέμα δεν έχει κλείσει οριστικά. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, επενδυτές λιανικής που συμμετέχουν σε δύο ανταγωνιστικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατέθεσαν αγωγή κατά του προέδρου Τραμπ και της γενικής εισαγγελέως των ΗΠΑ Pam Bondi.

Οι ενάγοντες ζητούν να ακυρωθεί η έγκριση που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συμφωνία της ByteDance για τη δημιουργία της νέας πλειοψηφικά αμερικανικής εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία ευνόησε συγκεκριμένους επενδυτές και επηρέασε τον ανταγωνισμό στον χώρο των κοινωνικών δικτύων.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η μάχη γύρω από το μέλλον του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ανοιχτή, με πολιτικές, οικονομικές και νομικές προεκτάσεις που πιθανότατα θα συνεχίσουν να απασχολούν την αγορά τεχνολογίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πηγή: ΟΤ