Μήνυση προτίθεται να καταθέσει η οικογένεια της καθηγήτριας που έφυγε από τη ζωή έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, λίγες ημέρες μετά τις καταγγελίες της για ακραίο bullying από ομάδα μαθητών στο δημόσιο σχολείο όπου δίδασκε στη Θεσσαλονίκη.

«Αντί να σκύψουν το κεφάλι και να ζητήσουν συγνώμη, βγαίνουν και στην επίθεση» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Μπάμπης Αποστολίδης, είχε κάνει λόγο τις προηγούμενες ημέρες για βίντεο που αποδεικνύει τα λεγόμενά της, το οποίο «ανέβηκε στο διαδίκτυο και κατέβηκε αμέσως». Στη συνέχεια, το φως της δημοσιότητας είδε επιστολή-απάντηση που αποδίδεται στους γονείς του 3ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης και η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι εις βάρος της καθηγήτριας Σοφίας Χρηστίδου είχε διαταχθεί ΕΔΕ για αντιδεοντολογική και αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά.

«Αυτοί οι γονείς αντί να σκύψουν το κεφάλι και να ζητήσουν συγνώμη για τα καλόπαιδα τους, βγαίνουν και στην επίθεση. Δεν πειράζει. Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Θα την δούμε την επιστολή. Γιατί υπάρχει και αδίκημα για προσβολή μνήμης τεθνεώτος και θα πάει στον εισαγγελέα. Θα μηνύσω αυτούς τους γονείς. Θα γίνει μια προκαταρκτική για να δούμε ποιοι είναι», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status fm 107,7.

Ο κ. Αποστολίδης μίλησε και για παράβαση καθήκοντος από την πλευρά της διοίκησης του σχολείου αλλά και από τη Δευτεροβάθμια, ενώ γνωστοποίησε ότι υπάρχουν υπόνοιες για συγκάλυψη.

«Εδώ υπάρχει παράβαση καθήκοντος και είναι μονόδρομος για την εισαγγελική έδρα. Η μακαρίτισσα έκανε καταγγελία από τον Νοέμβρη για το τι αντιμετώπιζε και η διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας δεν διέταξε καμία ΕΔΕ για να διαπιστώσει τι γίνεται και αποφάσισε να την στείλει στην Υγειονομική επιτροπή» ανέφερε αρχικώς.

Και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω τι παίζεται ή τι προσπαθούν να καλύψουν. Γιατί αδράνησε η διοίκηση τόσους μήνες; Αναρωτιέμαι μήπως κάποιο παιδί έχει φιλική σχέση με τη διευθύντρια; Παίρνω πολλά τηλέφωνα που δεν μου αρέσουν και εννοώ ότι μου μυρίζει συγκάλυψη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για ποιο λόγο η εκπαιδευτικός δεν άλλαζε σχολείο αφού, όπως υποστήριζε, υφίστατο ανελέητο bullying και δεν υπήρχε άλλη λύση, ο δικηγόρος της οικογένειας της είπε: «Η Σοφία Χρηστίδου ήταν αρκετά υπερήφανη ώστε να μην αποδεχτεί ότι αυτά που κατήγγειλε, χωρίς να γίνει έρευνα, θα την οδηγήσουν στο να αλλάξει σχολείο. Γιατί να το αποδεχτεί;».

Ακολούθως, διευκρίνισε: «Επειδή ήταν ανωτέρου πνευματικού επιπέδου άνοιγε και το στόμα της και μιλούσε. Δεν ήταν σφάξε με Πασά μου να αγιάσω. Στο μεταξύ, στα πειθαρχικά τους στις υπηρεσίες τους δεν τα έχω καμία εμπιστοσύνη. Εγώ εμπιστεύομαι αυτά που θα βγάλει η Εισαγγελική έρευνα».

Τι υποστηρίζει ο θείος της

Μιλώντας στο ΕΡΤnews για την υπόθεση, ο θείος της Δημήτρης Κωστόπουλος αναφέρθηκε στην πολυετή εργασιακή εμπειρία της από το 1992 μέχρι το 2026 – είχε τίτλο διδακτορικής διατριβής, μεταδιδακτορική διατριβή και είχε κάνει τρία μεταπτυχιακά – τονίζοντας ότι δεν είχε αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.

Στη συνέχεια, διάβασε απόσπασμα από το έγγραφο της διευθύντριας του 3ου Λυκείου, το οποίο απέστειλε στη Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: «Με αφορμή τα περιστατικά αυτά σίγουρα υπάρχουν μαθητές οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα και τμήματα που είναι περισσότερο ζωηρά από κάποια άλλα».

«Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι μαθητές που εμπλέκονται στους διαπληκτισμούς είναι οι μαθητές που κυρίως χρήζουν ειδικής παιδαγωγικής διαχείρισης και ενθάρρυνσης για τους λόγους που προκύπτουν όχι μόνον από γνωματεύσεις και τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, αλλά και από πρόσθετους λόγους που θα μπορούσα να αναφέρω στη Διεύθυνση, εφόσον ζητηθεί», σημείωσε.

Με αυτές τις παραδοχές, συνέχισε ο ίδιος, η διευθύντρια του 3ου Λυκείου και η προϊσταμένη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έπρεπε να θέσουν σε εφαρμογή τον νόμο 5029 του 2023, ο οποίος έχει τίτλο «Ζούμε μαζί αρμονικά. Σπάμε τη σιωπή. Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία».

«Έπρεπε δηλαδή η διευθύντρια του 3ου Λυκείου με το Συμβούλιο Σχολικής Ζωής να παραπέμψουν το θέμα σε μία επιτροπή ειδική της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από στελέχη ΚΕΔΑΣΥ, από ψυχολόγους κ.λπ., για να αποφανθούν τι πρέπει να γίνει στην προκειμένη περίπτωση, με αυτά τα περιστατικά, γιατί η αείμνηστη Σοφία Χρηστίδου από τα πέντε τμήματα που δίδασκε στο 3ο ΓΕΛ, είχε προβλήματα με μία ομάδα μαθητών που της δημιουργούσαν ζητήματα εκφοβισμού, απαξίωσης του μαθήματός της. Στα άλλα τέσσερα τμήματα δεν υπήρχε κανένα θέμα, δεν υπάρχει κανένα περιστατικό», πρόσθεσε ο κ. Κωστόπουλος.

Ακολούθως, ο ίδιος είπε ότι η διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «αντί να επιληφθεί με βάση τον νόμο για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, εξέδωσε μία απόφαση με την οποία την παρέπεμψε σε ιατρική ψυχιατρική εξέταση από μία επιτροπή για να αποφανθεί εάν είναι πνευματικά διαταραγμένη, ώστε να μην μπορεί να ασκεί τα εκπαιδευτικά της καθήκοντα και επιπλέον πνευματικά διαταραγμένη, να μη μπορεί να ασκεί ούτε άλλα βοηθητικά καθήκοντα».

«Γιατί οι εκπαιδευτικοί, αν δεν μπορούν να ασκούν εκπαιδευτικά καθήκοντα, μπορούν να τους βάλουν σε γραμματειακή υποστήριξη και με σκοπό να απολυθεί, διότι η διαδικασία αυτή αφορά τους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν προβλήματα ασθενειών, έχουν πάρει τουλάχιστον ένα χρόνο αναρρωτική άδεια, έχουν υποβληθεί σε διαθεσιμότητα» συμπλήρωσε.

Τέλος, ο θείος της 57χρονης πρόσθεσε ότι «εμείς ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε τη μήνυση για παράβαση καθήκοντος κατά της διευθύντριας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά της διευθύντριας του 3ου Λυκείου, αλλά μας πρόλαβε ο εισαγγελέας αυτεπαγγέλτως».