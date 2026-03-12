Τέξας: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για τον φόνο της συντρόφου του και γιου της
Ο Σέντρικ Ριξ, 51 ετών, εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες σε φυλακή του Τέξας, καθώς είχε καταδικαστεί για τον φόνο της συντρόφου του, 30 ετών, και ενός εκ των παιδιών της, 8 ετών.
- Το Ιράν απειλεί να πλήξει λιμάνια στη Μέση Ανατολή αν χτυπηθούν οι λιμενικές εγκαταστάσεις της χώρας
- Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι
- Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Ανδρας καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο το 2013 της συντρόφου του και γιου της εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στο Τέξας (νότια).
Ο Σέντρικ Ριξ, 51 ετών, εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες χθες βράδυ σε πολιτειακή φυλακή στη Χάντσβιλ. Επρόκειτο για την έκτη εκτέλεση στις ΗΠΑ από την αρχή της χρονιάς.
Ο 51χρονος θανατοποινίτης είχε δολοφονήσει τη σύντροφό του και ένα από τα παιδιά της
Κρίθηκε ένοχος στη δίκη για τη δολοφονία της συντρόφου του Ροξάν Σάντσες, 30 ετών, κι ενός από τους γιους της, 8 ετών, που είχε αποκτήσει με προηγούμενο σύντροφο (φωτογραφίες, επάνω, από fox4news.com).
Αδελφός του, 12 ετών, επέζησε παρότι υπέστη περίπου είκοσι μαχαιριές, προσποιούμενος πως ήταν νεκρός. Παρέστη ως μάρτυρας στη δίκη.
Ολες οι εκτελέσεις μέχρι στιγμής φέτος στις ΗΠΑ έχουν γίνει με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες: τρεις στη Φλόριντα, δυο στο Τέξας και μια στην Οκλαχόμα.
Τρόποι εκτέλεσης
Συνολικά, το 2025 στις ΗΠΑ έγιναν 47 εκτελέσεις· ο αριθμός ήταν υπερδιπλάσιος συγκρινόμενος με τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό θανατώσεων μετά τις 52 το 2009.
Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα, 39 πέρυσι.
Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου».
Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.
Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις – Καλιφόρνια, Ορεγκον, Πενσιλβάνια – εφαρμόζεται μορατόριουμ, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.
Πηγή: ΑΠΕ
- Τέξας: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για τον φόνο της συντρόφου του και γιου της
- Βούλα: 2 τραυματίες σε σύγκρουση ΙΧ με ταξί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
- Ιράν: Το πετρέλαιο άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι – Οι πρώτες αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές
- Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα», δηλώνει ο Τραμπ, αλλά «αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως»
- Ιράκ: Χτυπήθηκαν 2 δεξαμενόπλοια – Σκοτώθηκε ναυτικός – Ερευνες για αγνοουμένους
- Πετρέλαιο: Νέα αλματώδης αύξηση της τιμής του WTI παρά την παρέμβαση των ΗΠΑ
- Ιράν: 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα αποδεσμεύουν οι ΗΠΑ
- Ιράν: «Συντονισμένη επίθεση» με τη Χεζμπολά κατά του Ισραήλ «με πυραύλους και drones»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις