«Γράψτε μου αμέσως» – Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955

Μια χειρόγραφη επιστολή που ο Τζον Φ. Κένεντι έστειλε στη Σουηδή αριστοκράτισσα Γκουνίλα Φον Ποστ βγαίνει σε δημοπρασία περισσότερα από 70 χρόνια μετά.

Η διπλής όψης επιστολή, γραμμένη σε επιστολόχαρτο της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και με σφραγίδα ταχυδρομείου του Ιουνίου 1955, περιλαμβάνει τη φράση «Έρχομαι στη Στοκχόλμη» και ζητά από τη Φον Ποστ να «μου γράψεις αμέσως, καθώς θα αναχωρήσω για την Ευρώπη σε 2 εβδομάδες», με την επιστολή να υπογράφεται με ένα απλό «Τζακ».

«Θα ήθελα να σε χαιρετήσω»

Η πλήρης επιστολή του Κένεντι, γραμμένη με ακατάστατη γραφή, έχει ως εξής: «Αγαπητή Γκουνίλα, σου γράφω τόσο στο Μπάστατ όσο και στη Στοκχόλμη, καθώς δεν έχω τη νέα σου διεύθυνση. Ελπίζω να έρθω στη Στοκχόλμη γύρω στις 7 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει πιθανότητα να είσαι εκεί, καθώς θα ήθελα να σε χαιρετήσω;».

«Γράψτε μου αμέσως, καθώς θα φύγω για την Ευρώπη σε 2 εβδομάδες. Συγχαρητήρια», συνεχίζει, αναφερόμενος προφανώς στον αρραβώνα της φον Ποστ με τον Σουηδό γαιοκτήμονα Άντερς Έκμαν, τον οποίο παντρεύτηκε αργότερα την ίδια χρονιά.

Ο Κένεντι, που τότε ήταν γερουσιαστής της Μασαχουσέτης, προσθέτει τη διεύθυνσή του παρακάτω, η οποία περιλαμβάνει την πλήρη υπογραφή του: «Sen. J. F. Kennedy, Hyannis Port, Cape Cod, Massachusetts, USA».

«Λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο του»

Η επιστολή, που διατίθεται προς πώληση στο RR Auction, συνοδεύεται από τον αρχικό φάκελο στον οποίο ταχυδρομήθηκε, με το χειρόγραφο του Κένεντι.

Η RR Auction δήλωσε ότι η επιστολή αντικατοπτρίζει τη σχέση μεταξύ των δύο, την οποία η Φον Ποστ θα περιγράψει αργότερα δημοσίως.

Ο Κένεντι και η Φον Ποστ συναντήθηκαν ενώ ο πρώτος ταξίδευε στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 1953, λίγες εβδομάδες πριν από το γάμο του με τη Ζακλίν Μπουβιέ, και παρέμειναν σε επαφή για χρόνια μετά.

«Έχουμε χειριστεί προσωπικές επιστολές του Κένεντι προς άλλες γυναίκες, αλλά αυτό που κάνει αυτή την επιστολή τόσο συναρπαστική είναι η επείγουσα φύση της -«Γράψε μου αμέσως», λέει σε κρατικό επιστολόχαρτο, κανονίζοντας μια συνάντηση στην Ευρώπη με μια γυναίκα που γνώρισε λίγους μήνες πριν παντρευτεί την Τζάκι», δήλωσε ο Μπόμπι Λίβινγκστον, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της RR Auction, σε μια δήλωση.

«Τον δανείστηκα για μια εβδομάδα, μια όμορφη εβδομάδα που κανείς δεν μπορεί να μου την πάρει»

30.000 δολάρια

«Ο Κένεντι άφησε πίσω του μια σειρά από αλληλογραφία όπως αυτή, και όταν την ακολουθείς, βλέπεις έναν άνδρα του οποίου η πολιτική φιλοδοξία και η περίπλοκη προσωπική ζωή συχνά κινούνταν παράλληλα», πρόσθεσε ο Λίβινγκστον.

Η επιστολή αποτελεί μέρος της πώλησης Remarkable Rarities της RR Auction, η οποία ολοκληρώνεται στις 26 Μαρτίου. Ο οίκος δημοπρασιών εκτιμά ότι η αξία της είναι 30.000 δολάρια ή περισσότερο.

«Μπουμ-μπουμ-μπουμ-μπουμ»

Η Φον Ποστ, η οποία πέθανε το 2011 σε ηλικία 79 ετών, αποκάλυψε για πρώτη φορά τη σχέση τους σε ένα βιβλίο του 1997 με τίτλο Love, Jack.

Σε συνέντευξη που έδωσε το 1997 στο ABC News’ 20/20, περιέγραψε πώς η καρδιά της χτυπούσε «μπουμ-μπουμ-μπουμ-μπουμ» όταν άκουσε τον Κένεντι.

«Ήμουν πολύ χαρούμενη που τον άκουσα, αλλά είπα: «Είναι παντρεμένος»», είπε στο 20/20.

Την επόμενη χρονιά, οι δύο συναντήθηκαν και πήγαν σε ένα παλιό κάστρο στη Σουηδία.

«Τον δανείστηκα για μια εβδομάδα, μια όμορφη εβδομάδα που κανείς δεν μπορεί να μου την πάρει», είπε.

Η Φον Ποστ και ο Κένεντι φέρεται να συναντήθηκαν μόνο μία ακόμη φορά έκτοτε -σε ένα γκαλά στο ξενοδοχείο Walford Astoria το 1958, ενώ εκείνη ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί.

*Με στοιχεία από people.com \ Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons