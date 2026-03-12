newspaper
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Στις ΗΠΑ ο Ρώσος απεσταλμένος – Συζητήσεις για την ενεργειακή κρίση και την ρωσοαμερικανικη συνεργασία
Διεθνής Οικονομία 12 Μαρτίου 2026

Στις ΗΠΑ ο Ρώσος απεσταλμένος – Συζητήσεις για την ενεργειακή κρίση και την ρωσοαμερικανικη συνεργασία

Ο Ντμίτριεφ πραγματοποίησε συναντήσεις στις ΗΠΑ με τους επικεφαλής της ομάδας εργασίας για την οικονομική συνεργασία

Σύνταξη
Ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ δήλωσε την Πέμπτη ότι συζήτησε την τρέχουσα ενεργειακή κρίση με τους Αμερικανούς ομολόγους του στο πλαίσιο μιας συνάντησης της αμερικανο-ρωσικής ομάδας εργασίας για την οικονομία που πραγματοποιήθηκε στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Σχεδόν 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) εφοδιασμού – περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής – έχουν παγιδευτεί στον Κόλπο από το ⁠κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ λίγο μετά την έναρξη του κοινού πολέμου Ισραήλ-ΗΠΑ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Σήμερα, πολλές χώρες, με πρώτη τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρχίζουν να κατανοούν καλύτερα τον βασικό, συστημικό ρόλο του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου στη διασφάλιση της σταθερότητας της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και την αναποτελεσματικότητα και τον καταστροφικό χαρακτήρα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο Ντμίτριεφ σε σχόλια που δημοσίευσε στο κανάλι του στο Telegram.

«Διάφορα ζητήματα»

Ο Ντμίτριεφ είπε ότι, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, πραγματοποίησε συναντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους επικεφαλής της ομάδας εργασίας για την οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Συζητήσαμε τόσο για πολλά υποσχόμενα έργα που μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, όσο και για την τρέχουσα κρίση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι ομάδες συζήτησαν «διάφορα θέματα» και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή.

Μεταξύ των άλλων συμμετεχόντων ήταν ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούενμπαουμ.

Πλαφόν: Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι του μέτρου – Τι αλλάζει στην αγορά 

Πλαφόν: Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι του μέτρου – Τι αλλάζει στην αγορά 

Κόσμος
Ιράν: Εντείνει τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – 8 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στον Λίβανο

Ιράν: Εντείνει τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – 8 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στον Λίβανο

Ιράν: Το πετρέλαιο άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι – Οι πρώτες αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές
Brent - WTI 12.03.26

Στα 100 δολάρια ξανά το πετρέλαιο

Τα 100 δολάρια άγγιξε ξανά το πετρέλαιο παρά τις ανακοινώσεις κρατών για αποδέσμευση από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, και ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
Διεθνής Οικονομία 12.03.26

Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό της ΕΕ - Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει.

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν
Μέση Ανατολή 11.03.26

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν

Σε πείσμα της ρητορικής Τραμπ, τις τελευταίες ημέρες ο πόλεμος όχι μόνο έχει ενταθεί από την πλευρά του Ισραήλ και της Αμερικής αλλά έχει επίσης εξαπλωθεί με τις επιθέσεις της Τεχεράνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών
Πλαφόν στα 10.000 11.03.26

Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών

Nέοι κανόνες για όλα τα κράτη μέλη από το 2027 - Στόχος η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρημάτων μέσω ομογενοποιημένων ορίων πληρωμών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ιράν: Ανευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, «εισηγείται» ο ΔΟΕ
Wall Street Journal 11.03.26

«Ανευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου»

Πάνω από 182 εκατ. βαρέλια που είχαν διατεθεί στην αγορά σε δυο φάσεις το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, εισηγείται ο ΔΟΕ ότι πρέπει να αποδεσμευτούν τώρα από τα στρατηγικά αποθέματα.

Σύνταξη
Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Κόσμος 12.03.26

Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα λίγο μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι θα εξαπέλυαν «καταιγίδα» πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και το Ισραήλ, καθώς και στην κουρδική περιοχή του Ιράκ

Σύνταξη
Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ
Κόσμος 12.03.26

Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ

Παρατηρητές περιμένουν να δουν αν οι Χούθι της Υεμένης θα ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία πλησιάζουν στο στενό της Ερυθράς Θάλασσας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χρήστος Ράμμος: Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις – «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»
Συνέδριο... «αλήθειας» 12.03.26

Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις - «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»

Ο Χρήστος Ράμμος που διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών αποδομεί σε αδρές γραμμές το συνέδριο που υποτίθεται πως προάγει την αντικειμενικότητα στα ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ιράν: Πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκο του λιμάνι – Εκρήξεις στην Τεχεράνη
Κόσμος 12.03.26 Upd: 07:44

Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ - Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκο του λιμάνι - Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Το Ιράν έθεσε όρους για την επίτευξη εκεχειρίας ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε νίκη - Δραματιικές στιγμές στον Λίβανο με σφοδρά ισραηλινά χτυπήματα - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου
Ελλάδα 12.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής και ο Δίκαιος Φινεές. Ποια ονόματα έχουν γιορτή.

Σύνταξη
Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία
The Great Arch 12.03.26

Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία

1983. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να κάνει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς (The Great Arch) που θα τοποθετηθεί στην ίδια ευθεία με τον Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας
Κόσμος 12.03.26

Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας

Από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Γάζα, η επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από ισχυρά κράτη διαλύει την τάξη πραγμάτων που θεμελιώθηκε μετά από το 1945

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή Νοημοσύνη: Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη – Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»
Πόλεμος στο Ιράν 12.03.26

Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη - Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»

Η ταχύτητα και η κλίμακα του σχεδιασμού του πολέμου με Τεχνητή Νοημοσύνη από τον αμερικανικό στρατό προκαλεί φόβους ότι η λήψη αποφάσεων από τον άνθρωπο μπορεί να παραγκωνιστεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ψήφισμα κατά του Ιράν από το ΣΑ του ΟΗΕ με στήριξη της Ελλάδας
ΣΑ του ΟΗΕ 12.03.26

Η Ελλάδα στήριξε το ψήφισμα κατά του Ιράν

Η Ελλάδα στήριξε το σχέδιο Ψηφίσματος κατά του Ιράν στο ΣΑ του ΟΗΕ, το οποίο κατατέθηκε από το Μπαχρέιν και την Ιορδανία, ενώ Κίνα και Ρωσία απείχαν από την ψηφοφορία.

Σύνταξη
Τέξας: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για τον φόνο της συντρόφου του και γιου της
Κόσμος 12.03.26

Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τέξας

Ο Σέντρικ Ριξ, 51 ετών, εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες σε φυλακή του Τέξας, καθώς είχε καταδικαστεί για τον φόνο της συντρόφου του, 30 ετών, και ενός εκ των παιδιών της, 8 ετών.

Σύνταξη
Βούλα: Μία νεκρή σε σύγκρουση ΙΧ με ταξί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Βούλα 12.03.26 Upd: 06:48

Αιματηρό τροχαίο στην Παραλιακή με μία νεκρή

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας, και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από τα οχήματά τους καθώς υπέστησαν μεγάλη ζημιά.

Σύνταξη
Ιράν: Το πετρέλαιο άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι – Οι πρώτες αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές
Brent - WTI 12.03.26

Στα 100 δολάρια ξανά το πετρέλαιο

Τα 100 δολάρια άγγιξε ξανά το πετρέλαιο παρά τις ανακοινώσεις κρατών για αποδέσμευση από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, και ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Σύνταξη
Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα», δηλώνει ο Τραμπ, αλλά «αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως»
«Δεν θα σταματήσουμε» 12.03.26

«Κοντά στην ήττα» το Ιράν, λέει ο Τραμπ

Για πλήγματα κατά του Ιράν που θα καθιστούσαν «σχεδόν αδύνατη» την ανοικοδόμησή του έκανε λόγο ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη βρίσκεται «κοντά στην ήττα.

Σύνταξη
