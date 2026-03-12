Στις ΗΠΑ ο Ρώσος απεσταλμένος – Συζητήσεις για την ενεργειακή κρίση και την ρωσοαμερικανικη συνεργασία

Ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ δήλωσε την Πέμπτη ότι συζήτησε την τρέχουσα ενεργειακή κρίση με τους Αμερικανούς ομολόγους του στο πλαίσιο μιας συνάντησης της αμερικανο-ρωσικής ομάδας εργασίας για την οικονομία που πραγματοποιήθηκε στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Σχεδόν 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) εφοδιασμού – περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής – έχουν παγιδευτεί στον Κόλπο από το ⁠κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ λίγο μετά την έναρξη του κοινού πολέμου Ισραήλ-ΗΠΑ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Σήμερα, πολλές χώρες, με πρώτη τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρχίζουν να κατανοούν καλύτερα τον βασικό, συστημικό ρόλο του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου στη διασφάλιση της σταθερότητας της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και την αναποτελεσματικότητα και τον καταστροφικό χαρακτήρα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο Ντμίτριεφ σε σχόλια που δημοσίευσε στο κανάλι του στο Telegram.

«Διάφορα ζητήματα»

Ο Ντμίτριεφ είπε ότι, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, πραγματοποίησε συναντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους επικεφαλής της ομάδας εργασίας για την οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Συζητήσαμε τόσο για πολλά υποσχόμενα έργα που μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, όσο και για την τρέχουσα κρίση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι ομάδες συζήτησαν «διάφορα θέματα» και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή.

Μεταξύ των άλλων συμμετεχόντων ήταν ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούενμπαουμ.